“Icon of Taste” – CHIN-SU và hành trình định hình phong cách sống năng động của giới trẻ

Với người trẻ, ẩm thực không dừng lại ở chuyện ngon hay no mà còn là trải nghiệm, là chất xúc tác cho những cuộc vui kéo dài từ bàn ăn đến không gian giải trí, du lịch và mạng xã hội. Trong dòng chảy ấy, tương ớt CHIN-SU đã vượt ra khỏi vai trò của một sản phẩm đơn thuần để hòa nhịp vào đời sống văn hóa, biến cảm hứng bùng vị thành cầu nối gắn kết người trẻ trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Dấu ấn bùng vị CHIN-SU hiện diện trong đời sống giới trẻ Việt

Không phải ngẫu nhiên mà CHIN-SU ngày càng trở nên thân thuộc với đời sống giới trẻ. Năm 2025, thông điệp "Vạn món ngon bùng vị" của thương hiệu được lan tỏa một cách tự nhiên và giàu cảm xúc ở nhiều điểm chạm. Từ bữa cơm gia đình, đồ ăn đường phố đến những buổi tiệc vui nhộn, tương ớt CHIN-SU như một người bạn đồng hành giúp những bữa ăn thêm cay ngon bùng vị và những cuộc trò chuyện thêm rôm rả.

Bắt đầu với những không gian ẩm thực được gen Z yêu thích, CHIN-SU hợp tác cùng các thương hiệu F&B đình đám như Haidilao, Dookki, Warning Zone, Spicy Box… và tạo ra trải nghiệm thú vị, thôi thúc khách hàng dùng thử và chia sẻ. Những thử thách ăn cay, quà tặng phiên bản giới hạn hay các hoạt động tương tác tại điểm bán nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng nghìn bạn trẻ. Ở đó, tương ớt CHIN-SU không còn là gia vị trên bàn ăn, mà là chất xúc tác để bùng lên vạn tiệc vui.

Có mặt trong mọi cuộc vui của người trẻ, tương ớt CHIN-SU tiếp tục phủ sóng trên các chương trình giải trí hot nhất năm như Running Man, 2 Ngày 1 Đêm, Gia Đình Haha, Em Xinh Say Hi Concert, Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Tổ Đội 102, Chiến Sĩ Quả Cảm… Với tổng hơn 15 tỷ lượt xem từ các chương trình mà thương hiệu đồng hành, hình ảnh tương ớt CHIN-SU "bùng lên vạn tiệc vui" đã ghi dấu ấn sâu đậm và mang đến tiếng cười cho người xem, thông qua những bữa ăn, những phút nghỉ giữa thử thách hay khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn cast và khán giả.

Ngoài các chương trình giải trí, nhà hàng hay quán ăn, CHIN-SU còn góp mặt trong những sự kiện ẩm thực quy mô lớn. Từ Lễ hội Bánh mì, Lễ hội Phở đến Liên hoan Ẩm thực quốc tế trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", tương ớt CHIN-SU dần trở thành một phần của không khí đông vui, rộn ràng. Chưa kể các món merchandise xinh xắn, dễ thương từ CHIN-SU cũng được giới trẻ săn đón như một cách mang "vibe bùng vị" về nhà.

"Bật mood" cùng người dùng toàn cầu với những chiến dịch truyền thông sáng tạo

Tinh thần "bùng vị – bùng cuộc vui" của CHIN-SU không dừng lại ở Việt Nam mà tiếp tục được giới thiệu ở các thị trường quốc tế, nơi trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ luôn là một phần trong nhịp sống sôi nổi của người trẻ.

Tại các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, CHIN-SU lựa chọn một cách tiếp cận gần gũi thông qua chiến dịch "Matching món ăn – Tương ớt CHIN-SU" - khuyến khích người dùng gợi ý những món ăn bản địa phù hợp khi kết hợp cùng tương ớt và chia sẻ trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người dùng trẻ, với hàng loạt cách kết hợp thú vị, từ các món ramen, mì trộn quen thuộc cho đến những ý tưởng độc đáo như kem kết hợp cùng tương ớt.

Song song đó, CHIN-SU còn hợp tác với những bạn trẻ đam mê nấu nướng và sáng tạo ẩm thực, đồng hành cùng các nhà hàng được giới trẻ yêu thích tại Nhật Bản và Hàn Quốc để đưa tương ớt CHIN-SU trực tiếp lên bàn ăn. Các hoạt động check-in, chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội, kết hợp tặng merchandise dễ thương giúp thương hiệu gia tăng độ nhận diện theo cách rất trẻ trung. Vị cay quen thuộc của CHIN-SU vì thế góp mặt một cách tự nhiên trong câu chuyện ẩm thực của giới trẻ tại nhiều quốc gia châu Á.

Ở Mỹ và Úc, tương ớt CHIN-SU xuất hiện trong các video/ bài viết do những nhà sáng tạo nội dung, KOLs bản xứ thực hiện. Đáng chú ý, tháng 10/2025, CHIN-SU chính thức có mặt trên kệ hệ thống Costco Wholesale tại Mỹ - đánh dấu một bước tiến quan trọng, đưa tương ớt Việt tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng quốc tế.

CHIN-SU được đề cử hạng mục Super Brand For The Youth thuộc hệ thống WeYoung Awards 2025

Hành trình đồng hành bền bỉ cùng giới trẻ trong nước lẫn quốc tế đã đưa CHIN-SU đến với đề cử hạng mục Super Brand For The Youth thuộc hệ thống WeYoung Awards 2025 – giải thưởng tôn vinh những thương hiệu không ngừng đổi mới trong cách tiếp cận thế hệ trẻ, đồng thời góp phần định hình xu hướng, lan tỏa giá trị tích cực và truyền cảm hứng hiện đại, năng động. Với CHIN-SU, đây là dấu mốc ghi nhận nỗ lực không ngừng làm mới mình để lắng nghe người trẻ và bền bỉ lan tỏa tinh thần "Vạn món ngon bùng vị – Bùng lên vạn tiệc vui" trong suốt chặng đường phát triển.

Hãy cùng theo dõi WeYoung 2025 và ủng hộ CHIN-SU trên hành trình tiếp tục trở thành Icon of Taste trong đời sống giới trẻ.