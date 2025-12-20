Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam: Khai trương được 5 ngày, giá vé chỉ hơn 100.000 đồng

Những ngày qua, tại ga Đà Lạt (Lâm Đồng), hình ảnh đoàn tàu cổ khoác diện mạo mới, tỏa hương cà phê giữa tiết trời se lạnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Đó là “Đà Lạt Coffee Train” – đoàn tàu du lịch trải nghiệm cà phê Việt Nam được ngành đường sắt chính thức kết hợp cùng một thương hiệu tư nhân để khai thác theo mô hình Heritage Coffee Tour.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân và Báo Lâm Đồng, “Đà Lạt Coffee Train” do Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải Đường sắt) phối hợp với Công ty TNHH TNI King Coffee triển khai. Lễ công bố và khai trương được tổ chức tại ga Đà Lạt vào ngày 14/12, và đoàn tàu chính thức phục vụ du khách từ ngày 15/12/2025.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Trải nghiệm “cà phê di động” trên tàu cổ giữa phố núi

Đoàn tàu khai thác trên tuyến Đà Lạt – Trại Mát, hành trình dài khoảng 14km khứ hồi, vốn là tuyến tàu du lịch quen thuộc của thành phố. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của “Đà Lạt Coffee Train” nằm ở việc toàn bộ các toa tàu cổ được cải tạo, trang trí theo concept di sản cà phê, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc xưa, không gian văn hóa và trải nghiệm ẩm thực.

Trên tàu, du khách được thưởng thức cà phê Việt Nam trong không gian khép kín, ấm cúng, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm cảnh đồi thông, nhà kính, làng hoa Đà Lạt qua ô cửa sổ toa tàu cổ. Đặc biệt, trong suốt hành trình, các nghệ sĩ biểu diễn vĩ cầm, saxophone trực tiếp trên tàu, tạo nên không gian thư giãn, lãng mạn, đúng chất Đà Lạt.

Đại diện ngành đường sắt cho biết, đây là sản phẩm được xây dựng với mục tiêu tạo ra “một không gian cà phê di động độc đáo”, đồng thời làm mới trải nghiệm tàu du lịch truyền thống, hướng tới nhóm khách trẻ và khách quốc tế.

Tàu đi chạy ga Đà Lạt - Trại Mát - cung đường quen thuộc với nhiều du khách (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Không gian phục vụ cà phê bởi King Coffee trên tàu (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Cảm nhận ban đầu của du khách: “Độc đáo và rất Đà Lạt”

Ngay trong những ngày đầu vận hành, nhiều du khách đã có cơ hội trải nghiệm và để lại phản hồi tích cực. Theo ghi nhận của Báo Lâm Đồng, ông Kim Tae Jung, du khách Hàn Quốc, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên ông được uống cà phê Việt Nam trong không gian toa tàu cổ đang chuyển bánh, và đánh giá đây là “một ý tưởng rất hay, kết hợp được cả văn hóa, lịch sử và du lịch”.

Trong khi đó, bà Lê Tú Uyên, du khách đến từ TP.HCM, cho rằng trải nghiệm trên “Đà Lạt Coffee Train” mang lại cảm giác mới lạ, khác hẳn việc uống cà phê tại quán hay di chuyển bằng các phương tiện thông thường. “Ngồi trên tàu, nghe nhạc, uống cà phê và nhìn Đà Lạt trôi chậm qua ô cửa, cảm giác rất đáng nhớ”, bà Uyên chia sẻ.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Giá vé và thông tin khai thác

Theo thông tin từ đơn vị cung cấp vé, giá vé trải nghiệm “Đà Lạt Coffee Train” hiện được áp dụng tương đương các chuyến tàu du lịch Đà Lạt – Trại Mát, tùy theo loại toa và dịch vụ đi kèm. Vé được bán trực tiếp tại ga Đà Lạt (số 1 Quang Trung, phường Xuân Hương) và qua các kênh của đường sắt, giá từ 125.000 đồng/vé.

Dự kiến trong năm 2025, tuyến tàu Đà Lạt – Trại Mát sẽ vận hành khoảng 2.800 chuyến, phục vụ hơn 200.000 lượt hành khách, với doanh thu ước đạt khoảng 18 tỷ đồng, trong đó các sản phẩm trải nghiệm mới như Coffee Train được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng, theo số liệu từ UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đại diện King Coffee, “Đà Lạt Coffee Train” không đơn thuần là không gian uống cà phê, mà còn là nơi kể câu chuyện về di sản cà phê Việt Nam, đặc biệt là hành trình của hạt Robusta Việt vươn ra thế giới, trong một bối cảnh văn hóa – lịch sử rất đặc trưng của Đà Lạt.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Thực tế, Đà Lạt vốn là địa phương đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm tàu du lịch đặc sắc, như tuyến tàu cổ Đà Lạt – Trại Mát, các toa tàu cao cấp phong cách hoàng gia, hay trải nghiệm tham quan kiến trúc ga Đà Lạt – công trình đường sắt cổ được xếp hạng di tích.

Việc ra mắt “Đà Lạt Coffee Train” được xem là bước tiếp theo trong hành trình làm mới du lịch đường sắt, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.