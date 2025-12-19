Tập đoàn "thầu" nội thất cho loạt khách sạn 5 sao bất ngờ khai trương showroom hoành tráng tại địa điểm hot nhất TP.HCM

Nhắc đến An Lâm Retreats, nhiều du khách nghĩ ngay đến những kỳ nghỉ yên bình giữa thiên nhiên tại vịnh Ninh Vân (Nha Trang) hay những villa xanh mát ở Bình Dương. Đây đều là những khu nghỉ dưỡng cao cấp, sở hữu phong cách gần gũi nhưng tinh tế, được yêu thích bởi giới mê du lịch nghỉ dưỡng. Thế nhưng, ít ai biết rằng đứng sau mô hình này là Tập đoàn Trần Đức, một cái tên đã có hơn hai thập kỷ phát triển trong Lĩnh vực nội thất, vật liệu xây dựng xanh.

Khu nghỉ dưỡng An Lâm Retreats Ninh Vân Bay ẩn mình giữa thiên nhiên nguyên sơ

Tập đoàn Trần Đức là doanh nghiệp Việt Nam với hơn 24 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp chuỗi giải pháp toàn diện cho ngành kiến trúc - xây dựng.

Hệ sinh thái Trần Đức bao gồm nhiều thương hiệu như: Trần Đức Furnishings chuyên cung cấp các giải pháp nội thất cao cấp dành cho khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4–5 sao tại thị trường Mỹ. Trần Đức Homes cung cấp các giải pháp vật liệu xây dựng xanh, Modulux Homes cung cấp giải pháp nhà lắp ghép hiện đại theo chuẩn quốc tế và đặc biệt là An Lâm Retreats với vai trò vận hành các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn sang trọng. Những mảnh ghép này bổ trợ cho nhau, tạo nên nền tảng vững chắc phía sau các không gian mang dấu ấn Trần Đức – từ nghỉ dưỡng đến nhà ở.

An Lâm Retreats Saigon River được kiến tạo dựa trên triết lý phát triển bền vững, nơi kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm hài hòa cùng thiên nhiên

Nhờ việc sở hữu hai nhà máy quy mô lớn cùng đội ngũ hàng nghìn nhân sự có kinh nghiệm, Tập đoàn Trần Đức có khả năng kiểm soát chất lượng từ sản xuất đến thi công. Các dự án do tập đoàn thực hiện thường mang đặc trưng của phong cách thiết kế tối giản, đề cao sự bền vững và hướng đến cảm giác thư giãn. Điều này lý giải vì sao An Lâm Retreats luôn có sự thống nhất giữa kiến trúc, vật liệu và trải nghiệm tổng thể.

Tập đoàn Trần Đức tiếp tục mở rộng hệ sinh thái khi cho ra mắt thương hiệu mới ngay trung tâm TP.HCM

TD CASA là thương hiệu tư vấn giải pháp nội thất toàn diện và chuyên sâu cho các căn hộ cao cấp, đồng thời hiện diện tại nhiều dự án nghỉ dưỡng và khách sạn danh tiếng như căn hộ mẫu tầng 42 & 43 tòa Sea – Grand Marina Sài Gòn, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, An Lâm Retreats Saigon River… Với thế mạnh thiết kế bespoke “đo ni đóng giày”, TD CASA mang đến những giải pháp nội thất đạt chuẩn hoàn thiện khắt khe của phân khúc hạng sang — nơi đề cao vật liệu bền vững, kỹ thuật tinh xảo và thẩm mỹ tinh tế vượt thời gian. Sự xuất hiện của TD CASA tại Sai Gon Marina IFC càng củng cố hình ảnh tòa nhà như một điểm đến của những thương hiệu dẫn đầu trong từng lĩnh vực.

Không gian showroom của TD CASA

Showroom mới được thiết kế như một không gian trải nghiệm, cho phép khách hàng, kiến trúc sư và những người yêu nội thất trực tiếp cảm nhận vật liệu, cấu trúc và các kỹ thuật hoàn thiện được áp dụng trong các dự án cao cấp. Các sản phẩm tại đây được phát triển trên nền tảng sản xuất của Tập đoàn Trần Đức, đơn vị có hơn 24 năm cung cấp nội thất cho thị trường khách sạn quốc tế, đảm bảo độ bền, tính ổn định và tiêu chuẩn thẩm mỹ đạt chuẩn quốc tế.