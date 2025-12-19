Nhận 97.000 đồng để giao... 1 con cá sấu, shipper gặp nguy khi đơn hàng bất ngờ sống dậy giữa đường đi

Không ít người vẫn nghĩ công việc của shipper chỉ xoay quanh những đơn hàng quen thuộc như đồ ăn, đồ uống hay vài túi nhu yếu phẩm nhỏ gọn. Thế nhưng trên thực tế, có những cuốc giao hàng mà ngay cả người trong nghề cũng không thể lường trước mức độ rủi ro mình sẽ phải đối mặt. Chỉ một thông tin thiếu minh bạch từ phía người gửi, một quyết định nhận đơn trong chớp nhoáng, cũng đủ đẩy shipper vào tình huống nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng.

Câu chuyện xảy ra mới đây tại Quảng Châu (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình.

Theo truyền thông địa phương, anh Quan - một tài xế giao hàng - đã nhận một đơn giao hàng trên nền tảng Huolala, yêu cầu vận chuyển một con cá sấu từ quận Lệ Loan đến một nhà hàng ở quận Phiên Ngung. Đơn hàng có giá 26 tệ (khoảng 97.000 đồng), quãng đường di chuyển khoảng 12km.

Anh Quan cho biết, khi đến nơi lấy hàng, phía cửa hàng đã chủ động đặt "món hàng" lên vị trí phía trước xe điện của anh và liên tục thúc giục giao nhanh vì khách đang chờ. Đây là đơn giao riêng, nên anh không thể nhận thêm đơn khác trong quá trình di chuyển. Quan trọng hơn, theo lời anh, chủ cửa hàng khẳng định con cá sấu này đã chết.

Tin vào thông tin đó, anh Quan bắt đầu hành trình giao hàng như thường lệ.

Mọi chuyện chỉ thực sự trở nên đáng sợ khi anh đi đến khu vực cầu Lạc Khê. Trên đoạn đường có gờ giảm tốc, xe xóc mạnh giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Chính tại đây, anh Quan phát hiện con cá sấu bên trong túi nilon bắt đầu cử động. Chẳng bao lâu sau, nó lăn lộn dữ dội, rơi xuống đất và giãy giụa ngay trên đường.

Lúc này, điểm giao hàng chỉ còn cách khoảng 3km. Vì tiếc công sức và muốn hoàn thành đơn để kiếm tiền, anh Quan cố gắng trấn tĩnh, nhấc con cá sấu đặt trở lại bàn đạp xe và tiếp tục di chuyển. Thế nhưng, chưa kịp đến đoạn xuống dốc dưới cầu, con cá sấu lại cử động mạnh và rơi xuống đất lần thứ hai.

Hoảng hốt, anh Quan lập tức gọi điện cho cửa hàng, hỏi lý do vì sao cá sấu vẫn còn sống mà không hề được thông báo trước. Theo anh, phía cửa hàng thậm chí còn đề nghị anh dùng chân đạp lên cá sấu để giữ nó đứng yên. Trong lúc làm theo chỉ dẫn này, con cá sấu vùng vẫy dữ dội và còn cắn vào chân, làm rách đôi dép anh đang mang.

Tình huống ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đến lần rơi xuống đất thứ tư, do xe chạy nhanh khi xuống cầu, con cá sấu ma sát mạnh với mặt đường khiến bao bì bị rách nhiều chỗ. Anh Quan cho biết anh đã nhìn thấy rõ miệng, đuôi và móng vuốt của nó. Nhận ra mức độ nguy hiểm, anh quyết định không tiếp tục giao hàng và gọi cảnh sát cầu cứu. Cùng thời điểm đó, phía người gửi hàng cũng báo cảnh sát với lý do "hàng hóa bị mất".

Sau khi cảnh sát vào cuộc, mâu thuẫn giữa các bên tiếp tục phát sinh. Anh Quan cho biết phía gửi hàng còn chỉ trích anh "không nên làm nghề shipper", trong khi người nhận lại nói không cần cá sấu nữa và yêu cầu anh đưa con vật quay lại cửa hàng.

Trên đường vận chuyển ngược trở lại, con cá sấu rơi xuống đất lần thứ năm, miệng bao tải rách to hơn, khiến anh Quan không dám xử lý bằng tay không. Anh tiếp tục báo cảnh sát. Lực lượng giao thông và công an địa phương nhanh chóng phối hợp, dùng xe mô tô đưa cá sấu đến khu vực trống trải an toàn, chờ chủ hàng đến tiếp nhận và xử lý.

Sau sự việc, anh Quan khẳng định: "Nếu biết đó là cá sấu còn sống và được đóng gói theo cách này, tôi tuyệt đối sẽ không nhận đơn. Không ai lại vì 26 tệ mà đi vận chuyển một con cá sấu sống."

Trong khi đó, chủ cơ sở bán sỉ cá sấu liên quan lại cho rằng mình chưa từng nói cá sấu đã chết, đồng thời khẳng định hình thức buộc miệng và bọc nilon là cách họ vẫn thường dùng khi giao từng con, và trước nay chưa gặp sự cố.

Phía nền tảng Huolala cũng lên tiếng cho biết, đơn hàng không được ghi chú loại hàng hóa ngay từ đầu; tài xế sau khi phát hiện hàng là cá sấu nhưng không hủy đơn mà vẫn tiếp tục vận chuyển. Cả hai bên đều bị xác định là vi phạm quy định nền tảng. Dưới sự hòa giải của cảnh sát, phía cửa hàng đã bồi thường 200 tệ cho anh Quan vì thiệt hại giày dép và ảnh hưởng công việc, hai bên đạt được thỏa thuận.

Câu chuyện khép lại, nhưng để lại nhiều suy ngẫm. Nghề shipper vốn đã đầy rủi ro, thường ngày chỉ giao đồ ăn, nguyên liệu như gạo, rau tươi, thịt cá cho các quán xá. Thế nhưng, những đơn hàng "đặc biệt" như vận chuyển động vật nguy hiểm –-nhất là khi thiếu thông tin rõ ràng - không chỉ là thử thách, mà còn có thể trở thành mối đe dọa thực sự đối với sự an toàn của người lao động mưu sinh trên đường. Đây cũng là bài học cho các shipper, khi nhận đơn nên xem xét, kiểm tra, nếu có yếu tố không an toàn thì lập tức ngừng việc vận chuyển lại.