Cảnh tượng tuyết phủ trắng nóc nhà, lối đi ở Fansipan đầu năm nay: Dân tình càng hừng hực khí thế đi "săn"

Khoảng 15h30 chiều ngày 18/12 vừa qua, tại đỉnh Fansipan (Lào Cai), khi nhiệt độ trên đỉnh chỉ còn dao động khoảng 1-2°C, nhiều du khách và người dân đã ghi nhận hiện tượng tuyết rơi nhẹ. Đợt tuyết lần này không kéo dài, cũng không rơi dày, chỉ lác đác trong thời gian ngắn, nhưng đủ để tạo nên một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy phấn khích giữa mùa đông miền Bắc. Chỉ mới "chớm" tuyết rơi, song bấy nhiêu thôi cũng khiến cộng đồng mê du lịch rần rần bàn chuyện lên Sa Pa, chờ cơ hội được tận mắt ngắm tuyết trắng trên "nóc nhà Đông Dương".

Cảnh tuyết rơi vào chiều 18/12/2025 (Video: SW)

Thực tế, đầu năm nay, vào tháng 1/2025, Fansipan từng chứng kiến một đợt tuyết rơi dày và đẹp hiếm thấy. Cụ thể, ngày 26/1, dưới tác động của không khí lạnh tăng cường mạnh, đỉnh Fansipan chính thức đón đợt tuyết đầu tiên của năm. Càng về đêm, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, tuyết rơi ngày một dày hơn. Đến sáng 27/1, cả khu vực rừng Hoàng Liên ở độ cao từ khoảng 2.800m trở lên đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh khôi.

(Ảnh: Đạt Cá Chép, Sun World Fansipan Legend)

Khung cảnh ngoạn mục khi không gian rộng lớn của "nóc nhà Đông Dương" chìm trong tuyết trắng khiến nhiều du khách không khỏi xuýt xoa, trầm trồ. Tuyết phủ lên cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, lối đi, tạo nên một bức tranh mùa đông hiếm có ở Việt Nam. Những gam màu xanh quen thuộc của núi rừng Tây Bắc tạm nhường chỗ cho sắc trắng tinh khiết, khiến Fansipan hiện lên huyền ảo, mơ màng như một chốn bồng lai giữa đại ngàn.

Cũng trong sáng 27/1/2025, khi tuyết đã rơi khá dày, nhiều du khách không bỏ lỡ cơ hội đi cáp treo lên đỉnh Fansipan để tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh đặc biệt này. Trên đỉnh núi, không khí rộn ràng hơn hẳn khi mọi người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng máy ảnh, điện thoại. Không ít du khách còn thích thú nặn người tuyết, ném bóng tuyết, tận hưởng cảm giác "chạm" vào mùa đông đúng nghĩa – điều vốn rất hiếm ở dải đất nhiệt đới như Việt Nam.

(Ảnh: Đạt Cá Chép, Sun World Fansipan Legend)

Fansipan không phải là nơi duy nhất ở Việt Nam từng ghi nhận tuyết rơi, song đây là điểm đến nổi tiếng và dễ tiếp cận nhất để du khách có thể săn tuyết. Trước đó, cùng với Fansipan, nhiều khu vực vùng núi cao như Sa Pa, Y Tý (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay một số đỉnh núi thuộc Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) cũng từng xuất hiện băng tuyết vào những đợt rét đậm. Mỗi lần tuyết rơi, những địa điểm này lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút đông đảo du khách tìm đến trải nghiệm.

(Ảnh: Đạt Cá Chép, Sun World Fansipan Legend)

Mùa đông năm nay, với việc Fansipan vừa ghi nhận tuyết rơi, nhiều du khách đã chuẩn bị tinh thần để đi săn tuyết. Và chỉ cần nghe tin tuyết xuất hiện, Fansipan lại một lần nữa trở thành lời hẹn hấp dẫn, khiến dân tình không ngừng "hừng hực khí thế" lên đường săn tuyết, săn mây giữa đại ngàn Tây Bắc.