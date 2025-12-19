Cận cảnh chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Long Thành

Chuyến bay VN1 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình từ sân bay Nội Bài đến sân bay Long Thành sau khoảng 2 giờ bay. Trên chuyến bay đặc biệt này có Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành, ghi dấu thời khắc lịch sử của ngành hàng không Việt Nam.

Lúc 8h10 ngày 19/12, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Long Thành sáng 19/12, là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống cảng hàng không này. Ảnh: VNA.

Nghi lễ phun vòi rồng đón chuyến bay tại Long Thành.

Việc máy bay thân rộng của Vietnam Airlines tiếp tục hạ cánh an toàn tại Long Thành, sau chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12, cho thấy mức độ sẵn sàng cao của hạ tầng sân bay cũng như năng lực phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và các lực lượng phục vụ mặt đất. Đây được xem là bước đánh giá quan trọng, mở đường cho việc chính thức khai thác thương mại tại sân bay mới trong thời gian tới.

Máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành sáng 19/12.

Chia sẻ về sự kiện, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết, chuyến bay chở khách đầu tiên đến Long Thành không chỉ là một dấu mốc khai thác mới của hãng mà còn là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam.

“Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước”, ông Hà nhấn mạnh.

Hai máy bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh xuống Long Thành lúc 8h30 và 8h35.

Trên hai chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.