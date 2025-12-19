Coca-Cola “bật mood” hứng khởi, mời gọi mọi người cùng “dệt” nên một mùa Tết mới

Trong không khí náo nức của những ngày cuối năm, Coca-Cola Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp "Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới". Chiến dịch mở ra một tinh thần rất khác cho mùa xuân sắp đến: Tết được làm mới từ chính cảm xúc, cá tính và cách tận hưởng rất riêng của mỗi người, để mùa xuân năm nay vừa thân quen, vừa mang rõ nhịp sống của hiện tại.

Tết trong câu chuyện của Coca-Cola không dừng lại ở những phong tục quen thuộc, mà trở thành một hành trình cùng nhau tạo nên không khí lễ hội. Khi mỗi người góp vào đó niềm vui, góc nhìn và khoảnh khắc của riêng mình, Tết tự nhiên trở nên sống động, giàu năng lượng và đầy hứng khởi.

Lấy cảm hứng từ văn hoá dệt may truyền thống của các dân tộc Việt Nam, Coca-Cola ví Tết như một tấm vải lớn, được tạo nên từ vô vàn sợi chỉ khác nhau. Mỗi sợi chỉ mang theo câu chuyện, ký ức và nhịp sống riêng. Khi những sợi chỉ ấy đan cài, giao thoa, Tết hiện lên với nhiều lớp cảm xúc: vừa thân quen, vừa mới mẻ, vừa mang hơi thở của ký ức, vừa phản chiếu tinh thần hiện đại theo cách tự nhiên, tất cả cùng tạo nên một bức tranh Tết rực rỡ và trọn vẹn nhất.

Sự kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và văn hoá truyền thống là cách Coca-Cola kết nối các thế hệ, lan tỏa tinh thần gắn kết và niềm vui trong mùa xuân mới.

Tinh thần đồng sáng tạo ấy được truyền tải rõ nét qua phim Tết 2026 sắp ra mắt, đánh dấu bước tiến mới của Coca-Cola trong ứng dụng công nghệ AI như một "chất xúc tác", giúp làm mới câu chuyện sum vầy quen thuộc. Không làm mất đi giá trị truyền thống, công nghệ trở thành cầu nối để những ký ức Tết của ông bà, cha mẹ có thể chạm gần hơn với thế giới nhanh và giàu cảm hứng của người trẻ. Tết vì thế trở nên sinh động, giàu cảm xúc hơn và dễ chạm đến nhiều thế hệ.

Chia sẻ về tầm nhìn của chiến dịch, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết: "Chiến dịch Tết năm nay là minh chứng cho việc các hoạt động và công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể song hành để tôn vinh những giá trị văn hoá đích thực. Với vai trò là cầu nối, chúng tôi mong muốn khơi dậy cảm hứng để mọi người cùng nhau thổi làn gió mới vào những nghi thức truyền thống, cho một mùa Tết rộn ràng và gắn kết."

Không dừng lại ở câu chuyện trên màn ảnh, Coca-Cola tiếp tục đưa tinh thần "dệt nên Tết mới" vào đời sống qua chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn trên nền tảng số. Những vật phẩm Tết quen thuộc được làm mới bằng ngôn ngữ sáng tạo như dây pháo cách điệu, bao lì xì trao tâm ý hay chiếc khăn bàn được dệt riêng cho bàn tiệc giao thoa ẩm thực Tết sẽ trở thành chất liệu để mỗi người tự tay "dệt" nên không khí xuân theo cách của mình. Đó có thể là một bàn tiệc gia đình mang hơi thở truyền thống nhưng bày biện hiện đại, hay một món quà nhỏ chứa đựng nhiều hơn những lời chúc quen thuộc.

Tinh thần "Dệt Nên Tết Mới" nổi bật trên bao bì Tết rực rỡ với hình ảnh biểu tượng Cánh Én Vàng mùa xuân, cùng hoa đào, hoa mai, xu vàng và bao lì xì xuất hiện tinh tế như lời chúc An - Tài - Lộc gửi tới mọi nhà.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, Coca-Cola cũng mang đến niềm vui rất "thực tế" trong dịp đầu năm bằng chương trình khuyến mại "Mở Thùng Tết - Săn Quà Đỉnh". Từ ngày 01/12/2025 đến 22/02/2026, người tiêu dùng có cơ hội trúng 10 điện thoại iPhone 17 mỗi ngày, cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác. Mỗi lần mở thùng sản phẩm trở thành một khoảnh khắc hồi hộp, với nhiều bất ngờ thú vị, đúng tinh thần Tết rộn ràng đầu năm.

Bên cạnh không khí tưng bừng của lễ hội cùng các chương trình khuyến mãi, chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola vẫn giữ trọn tinh thần phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng. Năm nay, Quỹ Coca-Cola Foundation toàn cầu phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam sẽ triển khai khoản hỗ trợ tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng nhằm giúp người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chương trình được thực hiện thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam, kết hợp cùng các đóng góp hiện vật. Cùng với đó, chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" đầy nhân văn cũng được tiếp nối sang năm thứ tư, mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Khép lại một năm nhiều biến động, Coca-Cola không chỉ gửi lời chúc cho một mùa xuân mới khởi sắc, mà còn mời gọi mọi người cùng tham gia vào hành trình tạo nên Tết. Thông qua sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống, công nghệ hiện đại và những hành động thiết thực vì cộng đồng, Coca-Cola mong muốn mỗi gia đình Việt đều có thể tìm thấy niềm vui, sự gắn kết và những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa Tết 2026.