Queenam – Thương hiệu socola Việt chinh phục giới trẻ bằng bản sắc, sự tinh tế và thấu hiểu

Dấu ấn trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt

Thị trường socola Việt Nam những năm gần đây ngày càng sôi động với sự hiện diện của nhiều tên tuổi trong nước và quốc tế. Thế nhưng, không phải thương hiệu nào cũng tạo được bản sắc và để lại ấn tượng với khách hàng. Trong bức tranh ấy, sự ra đời của Queenam không phải để thêm một cái tên vào danh sách lựa chọn, mà để trả lời một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để một sản phẩm socola Việt có thể chứa đựng chiều sâu văn hoá, tinh thần sáng tạo và đủ sức đại diện cho một thế hệ người tiêu dùng mới?

Ngay từ tên gọi, Queenam đã định vị mình là thương hiệu mang đậm bản sắc Việt. “Queen” vừa tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và ngọt ngào của người phụ nữ, vừa phản chiếu khát vọng vươn tới chuẩn mực cao hơn và “Nam” là đất nước Việt Nam.

Là một thương hiệu trẻ, Queenam mang khát vọng trở thành thương hiệu biểu tượng của socola Việt Nam

Vậy nên, Queenam tạo ra socola không đơn thuần để thưởng thức, mà còn để cảm nhận. Cảm nhận sự chăm chút cẩn thận trong từng chi tiết, từ khâu chọn nguyên liệu đến quy trình sản xuất nghiêm ngặt, từ thiết kế bao bì đến hương vị bên trong. Và để khi thưởng thức, hành trình vị giác thăng hoa với lớp vỏ socola chất lượng, kết cấu mềm mượt tan chậm nơi đầu lưỡi hòa quyện cùng hạt dinh dưỡng giòn thơm bùi béo. Mỗi sản phẩm socola đến tay người dùng là sự kết tinh hoàn hảo của tình yêu và công sức, của nguyên liệu thượng hạng và công nghệ tiên tiến. Chính những điều này đã giúp thương hiệu tạo nên khác biệt so với nhiều sản phẩm công nghiệp trên băng chuyền.

Với niềm tự hào dân tộc, Queenam hướng tới mục tiêu trở thành biểu tượng của socola Việt Nam, đưa hương vị socola Việt Nam vươn tầm thế giới. Hành trình ấy được xây dựng trên niềm tin vào con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ phụ nữ trẻ đang dấn thân vào con đường sáng tạo và khởi nghiệp. Không chỉ làm socola, Queenam mong muốn lan tỏa cảm hứng về một cách xây dựng thương hiệu bền bỉ, tử tế và có chiều sâu, nơi mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện, tâm huyết và khát vọng lớn.

Từ giá trị đến trải nghiệm, Queenam đồng hành cùng giới trẻ

Những giá trị mà Queenam theo đuổi không dừng lại ở sứ mệnh hay tầm nhìn dài hạn, mà được thể hiện rõ trong cách thương hiệu bước vào đời sống tiêu dùng của hiện đại, nhất là giới trẻ. Khi chất lượng và sự chỉn chu được đặt làm nền tảng, trải nghiệm trở thành ngôn ngữ tự nhiên để Queenam kết nối với những Gen Z đang tìm kiếm sự tinh tế, mới mẻ và đáng tin cậy trong từng lựa chọn.

Thay vì tập trung vào các hương vị truyền thống vốn đã quen thuộc với người dùng, Queenam tạo nên đột phá với các dòng sản phẩm sáng tạo như socola sầu riêng, hoa hồng, chanh yuzu hay sữa chua. Sự kết hợp độc - lạ ấy đã thổi luồng gió mới cho thị trường, đồng thời kích thích sự tò mò khám phá của người trẻ. Trong đó, công nghệ sấy lạnh ở -40°C giúp những nguyên liệu được tinh chọn như hoa hồng, rong biển, sầu riêng,... giữ trọn hương vị tự nhiên, và giá trị dinh dưỡng.

Đổi mới trong từng hương vị, Queenam tiên phong dẫn dắt xu hướng socola sáng tạo

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Queenam cũng rất chú trọng đến cách tiếp cận người tiêu dùng trẻ thông minh và linh hoạt. Nắm bắt thói quen tương tác với nội dung qua mạng xã hội của người trẻ, Queenam xây dựng chiến lược truyền thông trên các nền tảng như TikTok, Instagram hay livestream, biến mỗi sản phẩm thành một phần của phong cách sống, của hành trình chia sẻ, tạo cảm hứng và kết nối với cộng đồng.

Song song với đó, thương hiệu cũng hợp tác với các KOL/KOC trẻ trung, năng động và lựa chọn các chương trình ưu đãi, trải nghiệm cá nhân hóa để gắn kết hơn với Gen Z. Ngoài các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Queenam còn mở rộng hiện diện tại các chuỗi cửa hàng cao cấp như MUJI, NAM AN MARKET, Lotte, Aeon Mall, BigC, Coopmart… nhằm tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng, từ những tín đồ shopping online đến nhóm khách hàng yêu thích mua sắm trực tiếp.

Nhất quán từ giá trị thương hiệu đến trải nghiệm khách hàng, Queenam từng bước tạo dựng vị trí riêng trong lòng giới trẻ – những người mua socola không chỉ để ăn mà còn để khẳng định phong cách, cá tính và gu thưởng thức.

Socola Queenam hiện đại và sáng tạo được nhiều Gen Z - thế hệ luôn đòi hỏi sự mới mẻ và cá tính, yêu thích

Đồng hành cùng tinh thần WeYoung 2025, Queenam đại diện cho thế hệ thương hiệu trẻ dám bước đi trên con đường riêng bằng sự bản lĩnh, bền bỉ và trí tuệ. Thông qua những sản phẩm được đầu tư chỉn chu, thương hiệu mong muốn lan tỏa thông điệp về niềm tin vào năng lực sáng tạo của người Việt, khuyến khích người trẻ tự tin với lựa chọn của mình và kiên định với những giá trị lâu dài.