Vietjet tăng gấp đôi chuyến bay đến Côn Đảo từ 17/12/2025

Mỗi ngày, Vietjet sẽ có 4 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội, TP.HCM với Côn Đảo. Theo đó, chuyến bay khởi hành từ TP.HCM lần lượt lúc 11h00 và 12h30, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 11h40 và 13h10; ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Côn Đảo lúc 09h20 và 11h00, hạ cánh tại TP.HCM lúc 10h05 và 11h45. Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 06h45 và 08h15, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 08h55 và 10h25; ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Côn Đảo lúc 12h05 và 14h00, hạ cánh tại Hà Nội lúc 14h20 và 16h15.

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet để có mức giá ưu đãi chỉ từ 90.000 đồng mỗi chiều (chưa bao gồm thuế, phí) đến với Côn Đảo. Với đội tàu bay hiện đại, dịch vụ chất lượng và chính sách giá hợp lý, các chuyến bay đến Côn Đảo cùng Vietjet mang đến thêm nhiều cơ hội bay cho người dân và du khách, góp phần phát triển kinh tế du lịch tại Côn Đảo, điểm đến không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn cả những dấu ấn lịch sử hào hùng của đất nước.