Tưởng là matcha nhưng không phải: Món bánh "xanh mướt" dẻo quẹo đang khiến hội chị em mê đồ Trung lùng sục

Ẩm thực Trung Quốc không chỉ có những món cay nồng hay dầu mỡ, mà còn ẩn chứa những thức quà thanh nhã, dịu dàng như chính phong cảnh vùng sông nước Hàng Châu. Dạo gần đây, trên các diễn đàn ẩm thực, hội chị em đang truyền tai nhau về một loại bánh có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Thoạt nhìn ai cũng ngỡ là matcha, nhưng khi cắn vào mới vỡ òa bởi hương vị cỏ cây thanh khiết. Đó chính là bánh mạch thanh đậu đỏ - món điểm tâm "nhìn là muốn ăn, ăn là nhớ mãi", đặc biệt phù hợp cho những bữa sáng vội vã nhưng vẫn cần đủ chất và "chill".

Cú lừa ngọt ngào của thị giác: Không phải matcha, là hương vị của mùa xuân!

Lần đầu tiên chạm mặt chiếc bánh này trong một chuyến đi dạo quanh Hàng Châu (và cả Cảnh Đức Trấn), nhiều du khách đã khựng lại vài giây. Màu xanh của nó quá đỗi bắt mắt, một sắc xanh thẫm, mướt mát và tràn đầy sức sống. Với những người "đạo" trà xanh, phản xạ đầu tiên là muốn gọi ngay lập tức. Nhưng khoan đã, người bán hàng cười bảo: "Không phải trà đâu, là mạch thanh đấy!".

Mạch thanh – nghe cái tên thôi đã thấy cả một bầu trời thi vị. Thực chất, đó là nước ép từ mầm lúa mạch non, mang theo hương thơm ngai ngái nhẹ nhàng của cỏ tươi, của đồng nội buổi sớm, khác hẳn cái vị chát nhẹ của trà xanh hay mùi thơm nồng nàn của lá dứa (lá nếp) Việt Nam mình. Cảm giác cầm chiếc bánh trên tay, chưa ăn đã thấy như đang ôm cả mùa xuân vào lòng.

Trải nghiệm vị giác: Sự giao thoa giữa "dẻo mềm" và "bùi bùi"

Điều khiến món bánh này trở nên đặc biệt và dễ gây nghiện chính là kết cấu "nuo-ji-ji" (từ mà các bạn trẻ Trung Quốc hay dùng để chỉ sự dẻo dính, núng nính). Khi hấp nóng lên, lớp vỏ bánh trở nên bóng loáng, dùng đũa xắn nhẹ một miếng cảm giác rất mềm nhưng không hề bị nhão nát. Nó có độ đàn hồi nhẹ, đưa vào miệng là tan chảy sự dẻo thơm, quyện chặt lấy đầu lưỡi nhưng tuyệt nhiên không dính răng – một điểm cộng to đùng so với nhiều loại bánh nếp truyền thống khác.

Nhưng linh hồn của chiếc bánh lại nằm ở những hạt đậu đỏ xen kẽ bên trong. Đậu đỏ được ninh rất khéo, giữ nguyên được hình dáng hạt nhưng khi nhai lại bở tơi, bùi bùi, mịn màng như nhung. Có những phiên bản còn điểm xuyết thêm chút hoa mộc quế lấm tấm vàng, vừa cắn miếng bánh dẻo, vừa thoang thoảng mùi hoa thơm ngát, cảm giác thật sự rất "thơ".

"Không ngọt" - Lời khen "đắt giá" nhất cho một món tráng miệng

Người Việt mình, hay rộng hơn là người Á Đông, khi khen một món bánh ngon thường sẽ dùng câu: "Bánh này ngon, không bị ngọt quá!". Và bánh mạch thanh đậu đỏ xứng đáng nhận điểm 10 cho tiêu chí này.

Vị ngọt của bánh rất tiết chế, thanh tao và nhẹ nhàng. Nhiều tiệm hiện nay còn sử dụng đường xylitol để tạo vị ngọt tự nhiên, giúp giảm bớt gánh nặng calo cho những cô nàng đang trong chế độ "eat clean" hay giảm cân. Ăn một miếng bánh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của gạo nếp, vị bùi của đậu và hương thơm của cỏ cây lấn át vị đường. Đó là kiểu ăn xong mà cổ họng vẫn thanh thoát, không hề bị chua hay gắt, khiến người ta cứ muốn ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba mà không thấy ngán.

Nếu bạn hỏi món này có hợp với nhịp sống hối hả ở Việt Nam không, thì câu trả lời là cực kỳ hợp. Hãy tưởng tượng buổi sáng thức dậy, trời se lạnh, bạn chỉ cần lấy chiếc bánh từ ngăn đá tủ lạnh ra (không cần rã đông cầu kỳ), cho vào xửng hấp cách thủy chừng 8-10 phút. Trong lúc chờ bánh chín, tranh thủ pha một ấm trà nhài hay chuẩn bị một cốc sữa đậu nành nóng.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm của gạo và mầm lúa mạch lan tỏa khắp căn bếp. Bánh chín mềm, nóng hổi, cắn một miếng thấy ấm sực cả người. Với những ai bận rộn, đây là giải pháp bữa sáng nhanh gọn nhưng vẫn đầy đủ tinh bột tốt và protein thực vật. Thậm chí, phiên bản biến tấu có thêm hạt diêm mạch (quinoa) còn tạo ra cảm giác lạo xạo vui miệng, tăng thêm chất xơ, giúp no lâu đến tận trưa mà bụng dạ vẫn nhẹ nhàng, dễ chịu.

Ẩm thực đôi khi không cần sơn hào hải vị, chỉ cần một chút tinh tế trong cách chọn nguyên liệu và sự tỉ mỉ khi chế biến là đủ để chạm đến trái tim. Chiếc bánh mạch thanh đậu đỏ này, dù xuất xứ từ vùng Giang Nam xa xôi, nhưng lại mang những nét tương đồng rất gần gũi với khẩu vị người Việt: Yêu cái dẻo của nếp, mê cái bùi của đậu và trân trọng những hương vị tự nhiên.

Nếu có dịp ghé thăm Hàng Châu, Lệ Thủy hay Cảnh Đức Trấn, đừng quên tìm thử món bánh xanh mướt này. Hoặc đơn giản hơn, nếu vô tình thấy ai đó gom order món bánh nội địa này về Việt Nam, hãy mạnh dạn thử một lần. Biết đâu đấy, trong một buổi sáng mùa đông Hà Nội, hương vị mộc mạc của mầm lúa mạch và đậu đỏ lại trở thành niềm vui nhỏ bé giúp bạn khởi đầu một ngày mới thật dịu dàng.



