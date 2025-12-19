Sau hôm nay 19/12, khi nào hành khách sẽ được bay tới sân bay Long Thành?

Sáng nay 19/12, chuyến bay mang số hiệu VN1 của Vietnam Airlines, khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trở thành chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay mới này. Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng, đánh dấu việc Long Thành bắt đầu bước vào giai đoạn khai thác hàng không dân dụng sau nhiều năm xây dựng.

Với sự kiện này, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên đưa hành khách đến Long Thành, qua đó mở màn cho hoạt động vận tải hành khách tại sân bay cửa ngõ được kỳ vọng lớn nhất của Việt Nam. Chuyến bay VN1 không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật hay thương mại, mà còn được nhìn nhận như bước khởi đầu chính thức cho quá trình hình thành một trung tâm hàng không hiện đại, góp phần tái cấu trúc mạng bay quốc gia và giảm áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất trong tương lai.

Một vài hình ảnh nổi bật về chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành sáng nay 19/12 (Ảnh Vietnam Airlines)

Với đông đảo hành khách và du khách, câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là: Sau dấu mốc lịch sử hôm nay, bao giờ Long Thành mới thực sự đón khách thương mại thường lệ?

Khi nào hành khách có thể mua vé bay tới sân bay Long Thành?

Theo các cơ quan quản lý hàng không và những thông tin công bố trước đó, các chuyến bay trong ngày 19/12 chủ yếu mang tính khai trương và kỹ thuật mở rộng, phục vụ đại biểu, khách mời và một số hành khách được lựa chọn. Đây chưa phải là giai đoạn khai thác thương mại đại trà dành cho công chúng.

Sau hôm nay, sân bay Long Thành sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đánh giá an toàn khai thác và đồng bộ hạ tầng phục vụ hành khách. Theo kế hoạch hiện nay, đầu năm 2026 được xác định là thời điểm sân bay bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ, phục vụ hành khách và hàng hóa trên một số đường bay nội địa và quốc tế được lựa chọn.

Ảnh VTV

Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways dự kiến sẽ từng bước mở các đường bay từ Long Thành, song song với việc duy trì hoạt động tại Tân Sơn Nhất. Việc phân bổ mạng bay sẽ được điều chỉnh dần, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tránh xáo trộn lớn đối với hành khách.

Về trung và dài hạn, Cục Hàng không Việt Nam định hướng Long Thành và Tân Sơn Nhất hoạt động theo mô hình “cặp cảng hàng không”, trong đó Long Thành sẽ từng bước đảm nhiệm các chuyến bay quốc tế, đặc biệt là đường bay dài, còn Tân Sơn Nhất tập trung nhiều hơn vào nội địa và quốc tế cự ly ngắn. Lộ trình này được triển khai trong giai đoạn từ nay đến sau năm 2030.

Song song với sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn được vận hành bình thường (Ảnh minh hoạ)

Vì vậy có thể nhận định, trong năm mới 2026, hành khách phổ thông có thể kỳ vọng những chuyến bay thương mại đầu tiên bán vé rộng rãi sẽ xuất hiện, trước hết là các đường bay nội địa trục chính. Những chặng có khả năng được đưa vào khai thác sớm bao gồm Hà Nội – Long Thành, Đà Nẵng – Long Thành và một số đường bay kết nối các trung tâm du lịch, kinh tế lớn.

Các hãng hàng không nước ngoài nhiều khả năng chỉ bắt đầu khai thác Long Thành sau khi sân bay chứng minh được năng lực vận hành ổn định và hệ thống kết nối mặt đất được hoàn thiện hơn. Vì vậy, với du khách Việt Nam có nhu cầu bay quốc tế trong năm 2026, Tân Sơn Nhất vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo ở nhiều đường bay quen thuộc.