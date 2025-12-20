Phát hiện hồ nước bên thảo nguyên vắng vẻ, hoang sơ, du khách nhận xét: "Nói ở Hà Nội không ai tin!"

Chỉ cần hơn một giờ rời khỏi trung tâm Thủ đô, nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp những không gian thiên nhiên rộng lớn, yên bình đến mức khó tin vẫn còn tồn tại ngay sát Hà Nội. Xu hướng du lịch “đi trốn” cuối tuần, ưu tiên điểm đến gần, di chuyển nhanh, phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày đang ngày càng được ưa chuộng.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, trên nhiều diễn đàn về du lịch, một địa điểm như thế nổi lên và được nhiều người quan tâm. Đó chính là hồ Tuy Lai (Mỹ Đức, Hà Nội). Cảnh quan bao gồm hồ nước bên cạnh thảo nguyên vắng, bao quanh là những dãy đồi núi trùng điệp khiến du khách phải nhận xét: "Nói ở Hà Nội mà không ai tin!".

Ảnh Nhung Nhinh

Tới hồ Tuy Lai thế nào? Trải nghiệm gì?

Hồ Tuy Lai nằm trên địa bàn xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức cũ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40–45km. Khu vực này gây ấn tượng bởi mặt hồ rộng mênh mông, xung quanh là núi đá vôi, đồng cỏ và những khoảng đất trống trải dài, tạo cảm giác giống các thảo nguyên hồ nước ở nước ngoài hơn là một điểm du lịch ven đô.

Nhiều du khách từng ghé thăm cho biết, điều khiến Hồ Tuy Lai đặc biệt không nằm ở dịch vụ hay sự sôi động, mà chính là sự vắng vẻ và nguyên sơ. Có thời điểm, đứng giữa không gian hồ nước phẳng lặng, bốn bề là núi và đồng cỏ. "Đi mùa khô có bãi cỏ đẹp lắm, còn mua mưa nhiều thì hên xui. Mình đến nơi bất ngờ vì quá chill và vắng vẻ. Phù hợp đi đến chiều tối là về, không ở lại qua đêm", du khách có tài khoản tên Nhung Nhinh nhận xét.

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể di chuyển theo hướng Hà Đông – Ba La – Mỹ Đức hoặc đi theo Quốc lộ 21B. Đường vào hồ hiện vẫn còn một số đoạn đường làng, đường đất, nhưng xe máy và ô tô con đều có thể tiếp cận tương đối thuận tiện trong điều kiện thời tiết khô ráo.

Khu vực cắm trại được du khách yêu thích (Ảnh Cắm trại hồ Tuy Lai)

Du khách có thể thoải mái tận hưởng thiên nhiên yên bình, vắng vẻ (Ảnh Cắm trại hồ Tuy Lai)

Cũng như những gì du khách có kinh nghiệm chia sẻ lại, hồ Tuy Lai phù hợp với những chuyến dã ngoại trong ngày hoặc cắm trại ngắn ngày. Du khách thường lựa chọn picnic ven hồ, cắm trại qua đêm, chụp ảnh phong cảnh, chèo SUP tự túc hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, do khu vực chưa phát triển du lịch bài bản, du khách được khuyến nghị chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống và dụng cụ cần thiết, đồng thời giữ gìn vệ sinh, không xả rác để bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Gần Hà Nội còn nhiều điểm dã ngoại hơn thế

Không chỉ riêng Hồ Tuy Lai, khu vực Hà Nội và vùng ven hiện vẫn còn nhiều điểm đến có tính chất tương đồng, phù hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngày.

Cùng địa bàn Mỹ Đức, hồ Quan Sơn là cái tên quen thuộc hơn, nổi bật với hệ thống núi đá vôi xen kẽ mặt nước, thường được ví như “Hạ Long trên cạn”. Thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến đây chỉ khoảng 55–60 phút, thích hợp cho picnic, chụp ảnh và tham quan trong ngày.

Ở hướng Bắc Thủ đô, hồ Đồng Đò và Hàm Lợn (Sóc Sơn) cũng là lựa chọn phổ biến của người trẻ yêu thích camping. Đây đều là những điểm nằm giữa rừng cây, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, thích hợp cho các hoạt động cắm trại, nướng BBQ và nghỉ ngơi cuối tuần, với thời gian di chuyển trung bình khoảng 40–50 phút.

Hồ Đồng Đò hay núi Hàm Lợn là những điểm cắm trại gần trung tâm thủ đô quen mặt với nhiều du khách (Ảnh MiA)

Ảnh IViVu

Ngoài ra, khu vực ven hồ Suối Hai (Ba Vì) cũng được nhiều nhóm du khách lựa chọn nhờ không gian rộng, tầm nhìn thoáng ra núi Ba Vì, dễ kết hợp picnic, cắm trại hoặc nghỉ dưỡng nhẹ nhàng mà không cần đi quá xa trung tâm thành phố.

Với lợi thế khoảng cách gần, thời gian di chuyển ngắn và cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, những điểm đến như hồ Tuy Lai đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách Thủ đô trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngắn ngày ngày càng tăng. Đôi khi, chỉ cần đi xa hơn một chút khỏi phố xá đông đúc, Hà Nội lại mang đến những bất ngờ khiến nhiều người phải nhìn lại: hóa ra, những không gian “đẹp như nước ngoài” vẫn đang ở rất gần.