Cơ hội cuối để vào Nhà Hát Lớn Hà Nội trước khi đóng cửa 2 năm: Trải nghiệm có 1-0-2 tại công trình 115 tuổi

Nhà Hát Lớn Hà Nội từ lâu đã được xem là "trái tim nghệ thuật" của Thủ đô. Suốt 115 năm tồn tại, công trình này không chỉ chứng kiến những thăng trầm của lịch sử mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, nghệ thuật của nhiều thế hệ người Hà Nội. Từ những buổi hòa nhạc, vở opera, ballet cho đến các sự kiện trọng đại của đất nước, Nhà Hát Lớn luôn hiện diện như một biểu tượng trang nghiêm, cổ kính nhưng đầy sức sống.

Chính vì vậy, thông tin Nhà Hát Lớn dự kiến sẽ đóng cửa khoảng 2 năm để trùng tu đã khiến không ít người bâng khuâng, xen lẫn hồi hộp. Đây là lần thứ 2 công trình này đóng cửa trong khoảng thời gian dài như vậy để trùng tu. Trong những ngày này, nhiều người tranh thủ ghé thăm công trình quen thuộc ấy, như một cách "nói lời tạm biệt" trước khi Nhà Hát bước vào hành trình hồi sinh mới. Đặc biệt hơn, đúng thời điểm này, triển lãm công nghệ - nghệ thuật "115 năm Nhà hát kể chuyện" đang diễn ra, mang đến một trải nghiệm hiếm có, chưa từng xuất hiện trước đây tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Triển lãm là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà Hát Lớn, do Hexogon Vietnam phối hợp cùng Nhà Hát Lớn Hà Nội tổ chức. Thay vì tiếp cận theo cách truyền thống, chương trình lựa chọn kết hợp di sản kiến trúc với công nghệ ánh sáng, âm thanh và trình chiếu hiện đại, để kể lại câu chuyện của Nhà Hát Lớn theo một cách hoàn toàn mới. Triển lãm chính thức đón khách từ tối 22/11 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12.

Clip: Triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện" tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Bước vào hành trình "đi qua thời gian" giữa lòng Nhà Hát Lớn

Ngay từ khi đặt chân tới Nhà Hát Lớn, du khách đã có cảm giác mình không chỉ đến tham quan một công trình kiến trúc, mà đang chuẩn bị bước vào một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Vé được mua trực tiếp tại quầy, sau đó khách được các nhân viên hướng dẫn tận tình theo từng chặng. Trong suốt hành trình, luôn có thuyết minh viên, hướng dẫn viên theo sát, thậm chí có cả các bạn phiên dịch ngoại ngữ dành cho du khách quốc tế, giúp trải nghiệm diễn ra liền mạch và dễ tiếp cận.

Vé tham quan triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện"

Triển lãm dẫn dắt du khách đi qua 3 tầng không gian khác nhau của Nhà Hát Lớn, trước khi khép lại bằng trải nghiệm đặc biệt nhất tại khán phòng. Toàn bộ hành trình được thiết kế như một dòng chảy xuyên suốt, sử dụng hệ thống trình chiếu ánh sáng mapping, đồ họa chuyển động và âm thanh đa hướng. Thay vì chia tách thành từng khu trưng bày rời rạc, các nội dung được tinh giản và kết nối chặt chẽ, khiến người xem có cảm giác như đang "đi cùng câu chuyện" của Nhà Hát Lớn.

Các du khách hào hứng với trải nghiệm tại triển lãm Vé tham quan triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện"

Ở khu vực trải nghiệm đầu tiên, du khách bắt đầu hành trình khám phá từ những ngày đầu khởi công công trình. Tại đây, những lát cắt quan trọng về quá trình hình thành Nhà Hát Lớn, các chi tiết kiến trúc đặc trưng và hành trình hơn một thế kỷ gắn bó với lịch sử Hà Nội và đất nước được tái hiện một cách trực quan. Không gian sảnh kết hợp hình thức trưng bày vật liệu, tư liệu truyền thống, trong khi dọc hành lang tầng 2 là các màn trình chiếu 3D mapping trên tường, tạo cảm giác vừa quen vừa mới.

Cũng ở ngay khu vực này, mô hình Nhà Hát Lớn được dựng lại vô cùng chân thực, giúp người xem dễ hình dung tổng thể công trình cũng như các chi tiết kiến trúc tinh xảo.

Mô hình Nhà Hát Lớn đầy chân thực và sống động

Từ di sản kiến trúc đến những góc nhìn hiếm hoi bên trong Nhà Hát

Ban tổ chức đã khéo léo tái hiện không gian Hà Nội qua nhiều giai đoạn lịch sử, với hệ thống ánh sáng và hình ảnh bao trùm, giúp người xem có cảm giác như đang "đi qua thời gian". Những biến chuyển của Thủ đô, từ nhịp sống xưa cũ đến hơi thở hiện đại, được kể lại bằng ngôn ngữ của công nghệ, khiến lịch sử trở nên sống động và dễ cảm nhận hơn bao giờ hết.

Trên hành trình, du khách sẽ được đi qua từng không gian nghệ thuật biểu diễn - nơi Nhà Hát Lớn hiện lên trong vai trò quen thuộc nhất: một thánh đường nghệ thuật luôn sáng đèn. Những đêm diễn opera, ballet, nhạc giao hưởng hay kịch nói được gợi nhắc thông qua các lớp âm thanh 360 độ và hình ảnh chuyển động, đưa du khách trở về thời điểm Nhà Hát Lớn từng là trung tâm của đời sống nghệ thuật Hà Nội. Những thông tin quan trọng về lịch sử 115 năm của Nhà Hát, hành trình tồn tại, biến đổi và hồi sinh cũng được giới thiệu một cách cô đọng nhưng giàu chiều sâu.

Những lát cắt lịch sử được tái hiện theo cách hiện đại - vô cùng sống động

Đặc biệt, du khách còn có cơ hội hiếm hoi khi được tham quan Phòng Gương - không gian từng diễn ra nhiều buổi lễ và sự kiện trọng đại. Đây được xem là một trong những khu vực mang tính biểu tượng về ngoại giao và nghệ thuật của Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Đây là một trong những cơ hội hiếm mà du khách có thể tham quan Phòng Gương

Bên cạnh đó, hành trình còn dẫn du khách ra ban công nhà hát, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Không ít người tỏ ra thích thú và tranh thủ check-in, bởi đây được coi là một trong những điểm check-in đẹp nhất trong toàn bộ trải nghiệm.

Ban công Nhà Hát Lớn với tầm nhìn đắt giá

Đứng trên sân khấu - trải nghiệm "có 1-0-2" tại công trình 115 tuổi

Điểm nhấn ấn tượng nhất của toàn bộ triển lãm chính là trải nghiệm tại khán phòng. Lần đầu tiên, khán giả không ngồi ở hàng ghế phía dưới mà được đứng ngay tại vị trí trung tâm của sân khấu - nơi vốn thuộc về các nghệ sĩ. Trong không gian ấy, công nghệ mapping đa tầng kết hợp hình ảnh 360 độ và âm thanh được dàn dựng như một buổi biểu diễn ánh sáng thực thụ.

Du khách như được hoá thân thành các diễn viên trên sân khấu nhà hát

Màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời, là điểm nhấn đặc biệt của hành trình tham quan

Không gian khán phòng vẫn giữ nguyên vẻ cổ điển, lộng lẫy vốn có của Nhà Hát Lớn, nhưng được bổ sung các hiệu ứng ánh sáng hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản và công nghệ đương đại. Đứng trên sân khấu, nhiều người chia sẻ cảm giác như được "đổi vai", lần đầu tiên cảm nhận ánh đèn, âm thanh và cả những tràng vỗ tay tưởng tượng từ vị trí của một nghệ sĩ biểu diễn.

Khép lại chương trình là lời chào tạm biệt đến từ những người làm triển lãm. Đó không chỉ là lời chia tay trước khi Nhà Hát Lớn đóng cửa trùng tu trong vòng 2 năm, mà còn là lời tri ân dành cho công trình đã đồng hành cùng Hà Nội suốt hơn một thế kỷ, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một diện mạo mới, rạng rỡ hơn trong tương lai.

Du khách cùng ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trước khi kết thúc hành trình tham quan

Không chỉ mang đến cơ hội tìm hiểu lịch sử Nhà Hát Lớn theo cách hiện đại, sống động, triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện" còn tạo ra những khoảnh khắc rất riêng. Trong cùng một không gian, người trẻ đến để khám phá một công trình trăm năm tuổi, lại bắt gặp những bậc cha chú quay trở lại nơi từng gắn bó với ký ức của họ.

Có lúc, tại khu vực trải nghiệm nhập vai, cả đoàn khách cùng đắm chìm trong âm nhạc, thậm chí xuất hiện những màn biểu diễn ngẫu hứng đầy cảm xúc - những khoảnh khắc không thể lên lịch trước, nhưng lại khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Những khoảnh khắc ngẫu hứng xuất hiện bất ngờ trên hành trình tham quan

Hay cả những góc "sống ảo" được giới trẻ yêu thích

Thông tin dành cho du khách: - Mỗi ngày có 4 khung giờ trải nghiệm: 10h, 14h, 16h và 20h - Giá vé: 480.000 đồng/vé (ban ngày) và 600.000 đồng/vé (buổi tối) - Địa chỉ: Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

Theo dự kiến, triển lãm sẽ chính thức khép lại vào 31/12/2025. Tuy nhiên, hiện tại, rất nhiều người dân, du khách đều rất thích thú và mong mỏi có thể có thêm cơ hội ghé tới công trình đặc biệt này, trải nghiệm những điều đặc biệt của triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện". Vì thế, nhiều người chia sẻ mong mỏi rằng triển lãm sẽ được kéo dài thêm.

Hiện tại, triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện" đang thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước lẫn khách quốc tế. Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là cơ hội cuối để bước vào Nhà Hát Lớn Hà Nội - trước khi công trình 115 tuổi tạm khép lại cánh cửa, chuẩn bị cho một chương mới trong hành trình của mình.