Triển lãm đèn Trung thu trăm tuổi đỉnh thế này ở TP.HCM, phải xếp hàng cả tiếng để được vào check-in

Mùa Trung thu về, phố phường lại tấp nập lung linh bởi những chiếc lồng đèn ở khắp nơi. Từ lâu, lồng đèn đã là một món đồ chơi không thể thiếu của mỗi dịp rằm tháng 8, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau mỗi chiếc đèn là một câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc.

Đặc biệt là khi đến với triển lãm lồng đèn “Ngựa trời gắp lửa” ở TP.HCM, ý nghĩa của từng chiếc lồng đèn lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết thông qua vẻ đẹp, sự tỉ mỉ và thông điệp ẩn chứa trong từng hình dáng. Triển lãm trưng bày hơn 50 chiếc đèn lồng, trong đó có một số mẫu đã bị thất truyền trong 100 năm qua và được nhóm đặc biệt phục dựng lại để trưng bày tại đây. Điều này lại càng làm nên sự độc đáo và đặc biệt của buổi triển lãm, khiến bất kỳ ai đến đây cũng phải trầm trồ.

Hãy cùng theo chân Đỉnh Thế Này để tìm hiểu vẻ đẹp của từng chiếc lồng đèn và sự kỳ công của từng nghệ nhân!

Không gian của triển lãm Ngựa Trời Gắp Lửa

Những câu chuyện về lồng đèn trung thu chưa bao giờ được kể rầm rộ

Toạ lạc tại một góc nhỏ giữa thành phố tấp nập, triển lãm “Ngựa trời gắp lửa” hiện mình như một địa điểm khiến ai bước vào cũng như được xuyên không về chốn xưa, về cái thời tuổi thơ mong ngóng được cầm trên tay một chiếc đèn lồng để đón Trung thu.

Tại Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TP HCM), dù chỉ là một khoảng sân đình nhỏ nhưng nhóm Khởi Đăng Tác Khí - ban tổ chức của triển lãm đã tận dụng hết không gian để phục dựng lại những chiếc đèn lồng cổ. Những chiếc đèn lồng rất đặc biệt, rất khác so với những nơi nổi tiếng như đường Lương Nhữ Học hay phố Hàng Mã.

Triển lãm được tổ chức tại Đình Sơn Trà

Những chiếc đèn lồng này được những nghệ nhân tỉ mỉ phục dựng và chan chứa rất nhiều chi tiết và ý nghĩa. Bước vào không gian triển lãm, chắc hẳn nhiều người sẽ vô cùng ấn tượng trước cặp đèn lồng bọ ngựa. Đây cũng chính là dụng ý đặt tên cho triển lãm của Khởi Đăng Tác Khí. Bởi, bọ ngựa chính là hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ nhưng đang dần bị lãng quên. Hơn nữa, bọ ngựa đang có tên trong Sách đỏ, nhóm Khởi Đăng Tác Khí muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc là hãy gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống để còn lưu truyền cho nhiều đời về sau.

Đèn lồng bọ ngựa là tác phẩm mới nhất của Khởi Đăng Tác Khí và cũng là chủ đề chính của buổi triển lãm

Chắc hẳn khi ai đến tham quan cũng đều sẽ nhầm lẫn với một món trưng bày, đó chính là đầu của Thiên Cẩu mà ai cũng lầm tưởng rằng đây chính là đầu lân. Theo chia sẻ, đầu của Thiên Cẩu có rất nhiều chi tiết khác với đầu lân như chiếc mũi to và “kính chiếu yêu” trên trán, đại diện cho việc nuốt mặt trăng, mặt trời. Điều đặc biệt là điệu múa Thiên Cẩu hiện đang bị thất truyền và tại Hội An, Đà Nẵng chỉ còn 1 nghệ nhân làm đầu Thiên Cẩu nên nhóm đã đặt hàng và vận chuyển vào để trưng bày.

Đầu Thiên Cẩu được trưng bày ngay trước cửa triển lãm

Một mô hình đèn lồng có thể sẽ khiến nhiều khách tham quan “wow” nhất và phải đứng hình vài giây để nhìn ngắm thật kỹ đó chính là đèn lồng Đại Long có thân rồng uốn lượn hơn 20m được trưng bày ở khu vực bên trong.

Chiếc lồng đèn rồng dài 20m khiến nhiều khách tham quan trầm trồ

Đi rồi mới biết, đèn lồng cũng có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chị Minh Nguyệt, người thuyết trình cho biết đèn lồng “Cự Giải” có nghĩa là đèn lồng hình con cua, mai cua chính là giáp và có nghĩa là đứng đầu. Ngày xưa, nhiều gia đình treo lồng đèn “cự giải” với dụng ý mong muốn con cái học hành thành tài.

Chiếc lồng đèn Cự Giải có ý nghĩa sâu sắc về học hành

Sau khi nghe câu chuyện về lồng đèn và ngắm nhìn thì ban tổ chức còn chuẩn bị một số món ăn nhẹ như bánh in, bánh đậu xanh và bánh khoai mì ăn cùng với trà san tuyết ấm khiến cho trải nghiệm càng thêm trọn vẹn.

Sau khi tìm hiểu câu chuyện lồng đèn, khách tham quan sẽ được phục vụ bánh ngọt và trà

Không gian nhỏ nhưng đông nghịt người, có người thuê cả ekip xịn đến check-in

Dù diện tích của triển lãm khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn một sảnh nhỏ, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản sự hào hứng của các bạn trẻ. Họ tới đây nườm nượp, ai cũng muốn lưu lại những bức ảnh kỷ niệm "có một không hai".

Không khí sôi động hẳn lên khi nhiều bạn gái diện những bộ trang phục thật đẹp, xúng xính váy áo để "sống ảo" cùng lồng đèn. Thậm chí, nhiều nhóm còn đầu tư hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để có một bộ ảnh thật ưng ý, làm sao cho "chất" và "nghệ" nhất có thể.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến triển lãm để check-in và lắng nghe câu chuyện lồng đèn

Bạn sẽ thấy mọi người ở đây rất có ý thức. Ai cũng kiên nhẫn chờ đợi, lựa chọn góc chụp tinh tế để không làm phiền hay lọt vào khung hình của nhau. Điều này cho thấy, dù không gian có chật hẹp, nhưng mọi người vẫn rất trân trọng và tôn trọng trải nghiệm của nhau. Tình yêu với văn hóa truyền thống đã kết nối mọi người lại, biến một không gian nhỏ thành nơi mọi người cùng nhau sáng tạo và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Toàn bộ không gian triển lãm như chìm trong sắc đỏ rực rỡ của lồng đèn, tạo nên một bầu không khí ấm cúng, đậm chất truyền thống. Mỗi chiếc đèn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện văn hóa, khơi gợi trong lòng người xem một tình yêu sâu sắc với những giá trị xưa cũ. Có thể nói, chính tình yêu văn hóa đã đưa các bạn trẻ đến đây, không phải vì trào lưu mà là vì muốn tận mắt chiêm ngưỡng và tìm hiểu những điều ý nghĩa.

Ai cũng tìm được cho mình một góc chụp thật ưng ý

Để đảm bảo mỗi người đều có trải nghiệm trọn vẹn và cảm nhận được hết vẻ đẹp, ý nghĩa của từng chiếc đèn, ban tổ chức đã giới hạn mỗi đợt khách tham quan chỉ khoảng 12 - 15 người. Nhờ vậy, mọi người có đủ không gian để ngắm nhìn, lắng nghe những câu chuyện mà người thuyết trình chia sẻ, và thoải mái chụp ảnh. Tuy nhiên, nhiều khách thậm chí đã đến triển lãm trước cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị check-in trước. Cách tổ chức chu đáo này không chỉ giúp bảo tồn giá trị của lồng đèn, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những người yêu văn hóa.

Đỉnh Thế Này gợi ý triển lãm "Ngựa trời gắp lửa" là một nơi phải đến trong dịp Trung thu này. Với không gian tuy nhỏ nhưng tràn đầy sắc màu và câu chuyện, "Ngựa trời gắp lửa" xứng đáng trở thành điểm hẹn Trung thu mà khách tham quan không thể bỏ lỡ. Đến để nghe những câu chuyện chưa bao giờ được kể và càng yêu thêm văn hoá truyền thống Việt Nam.

Triển lãm "Ngựa trời gắp lửa": - Địa chỉ: Sơn Trà Đình - 113 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM. - Thời gian: 23/9 - 12/10, 14h - 20h40. - Chi phí: Ngày thường - 95 nghìn, Cuối tuần - 105 nghìn.



