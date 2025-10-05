Tạp chí nổi tiếng của Anh "chấm" khu phố cạnh chợ Bến Thành "đỉnh nhất Việt Nam"

Vượt qua những cái tên sầm uất của TP.HCM như Bùi Viện, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng hay Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Thái Bình (cũ) xuất sắc ở vị trí thứ 11 trong số 39 con phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025 do tạp chí Time Out (Anh) khảo sát. Phường Nguyễn Thái Bình mang đậm hơi thở của những giá trị xưa cũ khi những toà chung cư, những xưởng nhỏ, những ngôi nhà vô cùng bình dị mọc san sát nhau.

Nay, phường Nguyễn Thái Bình đã sáp nhập vào phường Sài Gòn và Bến Thành nhưng cái vẻ bình dị ấy vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Những con đường như Tôn Thất Đạm, Yersin, Lê Công Kiều, Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Bình.

Khu Nguyễn Thái Bình được tạp chí Time Out vinh danh

Khu vực Nguyễn Thái Bình được tạp chí Anh Time Out miêu tả là một khu phố đô thị đặc trưng của Việt Nam, nổi bật với sự bình dị qua hình ảnh các cửa tiệm nhỏ sát nhau, xe máy tấp nập và những quán ăn đặt nồi nước lèo nghi ngút khói trước cửa. Tuy nhiên, nét hấp dẫn riêng của khu phố này lại nằm sâu bên trong những con hẻm, ẩn chứa những điều thú vị dành cho người chịu khó khám phá. Buổi tối, phía sau những cánh cửa cuốn, các tòa nhà kiến trúc Pháp, dưới tầng hầm hoặc sau những cánh cửa bí mật, du khách sẽ bắt gặp những nhà hàng mang hơi thở quốc tế, những quán bar bí mật sáng đèn cùng các tiệm đồ cổ bày bán nhiều kỷ vật từ thời chiến tranh.

Những con đường, toà nhà có kiến trúc cổ là địa điểm check-in quen mặt giới trẻ

Nhắc đến khu vực Nguyễn Thái Bình, nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ ngay đến địa điểm check-in cực kì quen thuộc đó chính toà nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nơi đây có kiến trúc khá cổ điển với tông màu xám và nâu, vô cùng phù hợp với những bạn trẻ thích phong cách đường phố giản dị không quá cầu kỳ. Không những thế, địa điểm này còn là một trong những background chụp ảnh cưới của nhiều cặp đôi. Khi đi ngang qua đây vào bất kể ngày nào cũng đều thấy 1 - 2 nhóm bạn trẻ hào hứng tạo dáng để check-in.

Các bạn trẻ thường xuyên đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để check in

Một địa điểm chụp ảnh nhất định phải kể đến ở khu vực này đó chính là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, một trong những công trình cổ nhất của Việt Nam. Nơi đây, hàng ngày đều thu hút một lượng lớn bạn trẻ đến thưởng thức những tác phẩm mỹ thuật, chụp ảnh và đặc biệt là không gian này còn thường xuyên tổ chức các sự kiện nghệ thuật khiến khu vực Nguyễn Thái Bình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Khu vực này còn có Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Toà chung cư Tôn Thất Đạm cũng là một địa chỉ quen mặt với giới trẻ thành phố. Khi bước vào đây, khách tham quan có thể sẽ cảm nhận được một chiều không gian hoàn toàn khác xa với sự nhộn nhịp của phố phường. Chung cư Tôn Thất Đạm là một địa chỉ chụp hình vô cùng quen thuộc của giới trẻ bởi không gian này mang một nét đẹp đầy cuốn hút của phong cách retro, bảo đảm cứ giơ máy là có ảnh đẹp. Chung cư Tôn Thất Đạm là địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ

Con đường Lê Công Kiều, một trong những con đường cổ nhất TP.HCM mang một nét đẹp vượt thời gian khi có các gian hàng bán đồ cổ san sát nhau. Khách tham quan sẽ tìm được những món đồ cổ như chén, đĩa, lư đồng và cả những món vật có từ thời chiến như tạp chí Time Out đã miêu tả. Có lẽ nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết đến địa chỉ này nhưng chắc chắn rằng con đường Lê Công Kiều sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ngày chỉ muốn đi dạo quanh các con phố, nghỉ ngơi sau ngày làm việc học tập mệt mỏi. Đường Lê Công Kiều thu hút du khách bởi những hàng đồ cổ

Những hàng quán ẩm thực và những cái tên “ẩn mình” trong toà chung cư cổ

Một đặc điểm thú vị của khu Nguyễn Thái Bình đó chính là có rất nhiều hàng quán ẩm thực từ bình dân cho đến xa xỉ. Theo tạp chí Time Out, buổi sáng, du khách có thể bắt đầu một ngày mới bằng tô bún riêu cua Phan Rang nóng hổi trên đường Nguyễn Thái Bình sau đó ghé Hoàng Thị Cafe nằm ngay tầng 1 của chung cư Tôn Thất Đạm để thưởng thức một ly cà phê.

Bún riêu cua Phan Rang và cà phê Hoàng Thị

Không những thế, trong khu vực Nguyễn Thái Bình còn có những hàng quán bình dân như bún bò huế, cơm tấm, bánh mì... vô số sự lựa chọn cho du khách. Tạp chí Time Out cũng gợi ý buổi trưa của du khách có thể ghé thăm Bếp Mẹ Ỉn với các món ăn gia đình Việt Nam giản dị.

Những hàng quán phục vụ các món ăn nước ngoài cũng được tạp chí Time Out “để mắt” đến. Đơn cử như quán Leonardo được đánh giá là một trong những tiệm pizza ngon nhất TP HCM dù mới mở chưa đầy một năm. Quán bar ÔMM Mixology, nhà hàng Nhật Noriboi Omakase, cũng đang trở thành điểm hẹn mới của giới sành ăn. Những địa chỉ này không chỉ thu hút khách nước ngoài tìm kiếm hương vị quen thuộc mà còn hấp dẫn giới trẻ Việt Nam muốn khám phá ẩm thực đa dạng hơn.

Leonardo và ÔMM Mixology được Time Out nhắc đến

Khu Nguyễn Thái Bình còn nổi tiếng với giới trẻ bởi những quán bar, cà phê ẩn mình sâu trong những con hẻm hay những cánh cửa. Nổi bật là các quán bar như Madam Kew, Quince Eatery, quán 419, bar The Arth. Tất cả đã góp phần biến Nguyễn Thái Bình trở thành một điểm đến không chỉ dành cho ẩm thực mà còn cho những trải nghiệm văn hoá, nghệ thuật và giải trí đa dạng, mang đậm hơi thở của một thành phố vừa quen thuộc vừa mới lạ. Khu vực này còn có nhiều hàng quán ẩn mình trong những toà chung cư cổ