Cứ thế thôi: “Hẹ Hẹ Hẹ” chính thức trở thành cụm từ lóng được yêu thích nhất tại WeYoung 2025

WeYoung là giải thưởng được bảo trợ bởi WeChoice Awards, nhằm giới thiệu và tôn vinh các gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu tạo dấu ấn sâu rộng, thể hiện đầy đủ màu sắc và năng lượng của giới trẻ Việt Nam.

Bên cạnh Young ID, IDOL14 và Super Brand For The Youth, được dân mạng quan tâm nhất nhì trong đêm Gala WeYoung 2025 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tối 20/12 chính là hạng mục Slang of 2025 - Young Slang - Xu hướng ngôn ngữ của giới trẻ 2025.

Danh sách 20 Slang (từ lóng/cụm từ viral MXH) năm 2025 không chỉ phản ánh xu hướng ngôn ngữ được giới trẻ yêu thích mà còn cho thấy cách họ kết nối cộng đồng và thể hiện cá tính. Vì vậy, hạng mục Slang luôn mang đến nhiều hấp dẫn, đặc biệt với cộng đồng trẻ dành nhiều thời gian trên mạng xã hội.

20 Slang (từ lóng/cụm từ viral MXH) năm 2025

Năm nay, danh sách Slang lọt top đề cử WeYoung rất quen thuộc, một số cụm từ gồm: Khối nghỉ hè, Cơm nước gì chưa người đẹp?, Hẹ hẹ hẹ, +1 máy, Thế hệ cợt nhả, Khổ nhất thế giới, Tôi là nạn nhân của…, Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt, Tuyệt đối điện ảnh,...

Và cụm từ lóng “Hẹ hẹ hẹ” đã chính thức nhận được lượt bình chọn nhiều nhất, trở thành slang được giới trẻ yêu thích và sử dụng nhiều trong năm vừa qua.

Cho những ai chưa biết, “Hẹ hẹ hẹ” là cụm từ mô phỏng một kiểu tiếng cười đầy tính trêu chọc của cộng đồng mạng, thường được dùng để diễn tả cảm giác khoái chí, tinh quái hoặc cố tình “giả trân” khi phản ứng trước một tình huống nào đó.

Cụm từ này trở nên phổ biến khi xuất hiện trong nhiều clip meme và bình luận hài hước, đặc biệt là từ những đoạn thoại troll nhẹ giữa bạn bè hoặc những khoảnh khắc “biết mà vẫn cố chọc cho vui”. Dù không có nghĩa đen, “hẹ hẹ hẹ” lại gây ấn tượng bởi sắc thái tinh nghịch mà nó mang lại. Cách kéo dài âm “hẹ” khiến tiếng cười này nghe như pha lẫn sự ranh mãnh, nhưng vẫn rất duyên dáng.

Bên cạnh đó, cụm từ “hẹ hẹ hẹ” còn xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Trong đó có thể kể đến bài hát Chill Guys Ngon Zai trong chương trình Anh Trai Say Hi. Phần thể hiện “bọn anh cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ” của 2 rapper B Ray và Robber khiến netizen thích thú, liên tục sử dụng âm thanh trong các đoạn clip đăng tải lên MXH.