Quyên Qui, Em Kim pickleball, Nàng Mơ lên đồ nét căng, cam thường không dìm nổi

Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung 2025 là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đã và đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo đời sống giới trẻ trong năm qua. Tối 20/12, Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 đã chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Đây là một trong những hoạt động được giới trẻ mong chờ nhất dịp cuối tuần, không chỉ bởi chương trình lan tỏa thông điệp tích cực, mà còn vì đây chính là “điểm hẹn” sôi động của loạt nhân vật đình đám trên mạng xã hội. Và một trong những khu vực được mong chờ tại sự kiện chính là thảm đỏ sự kiện - bắt đầu từ 16h - 19h ngày 20/12.

Bên cạnh các đề cử, thảm đỏ WeYoung có sự góp mặt của loạt gương mặt TikToker có lượt follow khủng, các mỹ nhân danh tiếng, dàn hot couple, những gia đình hot MXH,... mang tinh thần “đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ”. Cùng xem các khách mời thể hiện chất riêng bất tận và chứng minh phong độ nhan sắc đỉnh cỡ nào nhé!

Diễn viên Quyên Qui

Nhà sáng tạo nội dung Em Kim Pickleball

Nàng Mơ lên đồ cực cuốn trên thảm đỏ

Rất nhiều gái xinh có mặt tại thảm đỏ WeYoung

Nhà sáng tạo nội dung Haha

Nhà sáng tạo nội dung Ỷ Lan Hay Xuân Khánh?

Nhà sáng tạo nội dung Tường Vy (Vê Vê)

Nhà sáng tạo nội dung Stella Day

Diễn viên Đình Khang

Ca sĩ/ Người mẫu Kyo York

Nhà sáng tạo nội dung Min

Nhà sáng tạo nội dung Su Đầu To

Nhà sáng tạo nội dung Laphanblog

Hot boy Khải Hưng

Nhà sáng tạo nội dung Thắng Múc Bang

Founder Jake Nguyễn

Ca sĩ Bevis

Nhà sáng tạo nội dung Hoàng Việt