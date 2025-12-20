Chính thức công bố FC xịn nhất tại WeYoung 2025, cú đúp này quá đỉnh!

Tối 20/12, trong khuôn khổ đêm trao giải WeYoung, hạng mục "IDOL14 – Thần Tượng Diệu Kỳ" đã chính thức công bố kết quả, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người trẻ và người hâm mộ âm nhạc. Đây là hạng mục nhằm giới thiệu và tôn vinh những nghệ sĩ trẻ tài năng, cộng đồng fan tích cực cùng các concert âm nhạc bùng nổ, những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hoá Việt Nam.

Tại hạng mục này, giải thưởng Best Fandom Forever đã thuộc về KINGDOM - fandom của FC SOOBIN. Kết quả nhận được sự đồng thuận lớn từ khán giả theo dõi chương trình cũng như cộng đồng mạng, bởi KINGDOM từ lâu đã được xem là một trong những fandom hoạt động bền bỉ, văn minh và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Vbiz.

KINGDOM của SOOBIN chính thức chiến thắng tại Best Fandom Forever ở WeYoung 2025!

Hạng mục Best Fandom Forever dành cho những FC có hoạt động nổi bật, văn minh để thể hiện tình yêu với nghệ sĩ

KINGDOM cảu SOOBIN lần thứ 2 chiến thắng hạng mục này

KINGDOM mang ý nghĩa là "vương quốc", thể hiện tên gọi đầy tự hào của cộng đồng fan hâm mộ SOOBIN. Với ý nghĩa tượng trưng cho một vương quốc hùng mạnh, nơi các fan cùng nhau chung sống, ủng hộ và bảo vệ thần tượng, KINGDOM đã nhanh chóng trở thành một trong những fandom đông đảo và gắn kết nhất trong làng nhạc Việt.

KINGDOM nổi tiếng khi thường xuyên tổ chức các sự kiện hay cuộc thi để thể hiện tình yêu với SOOBIN. KINGDOM cũng rất năng tổ trong việc cùng thần tượng làm các hoạt động xã hội. Đơn cử như hồi tháng 11/2025, KINGDOM quyên góp 300 triệu đồng đồng chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

Với KINGDOM, fandom không chỉ đơn thuần là nơi hâm mộ một nghệ sĩ, mà còn là một gia đình, nơi những trái tim chung nhịp đập vì SOOBIN. Dù đi qua bao mùa comeback, bao sân khấu lớn nhỏ và những chặng đường dài trong sự nghiệp, KINGDOM vẫn luôn hiện diện, âm thầm nhưng mạnh mẽ, kiên trì mà chân thành. Không ồn ào phô trương, fandom này chọn cách đồng hành bằng sự trưởng thành, niềm tự hào và tình cảm bền bỉ khó diễn tả thành lời. Chính tinh thần ấy đã giúp Kingdom trở thành hình mẫu fandom tiêu biểu, xứng đáng với danh hiệu Best Fandom Forever tại WeYoung năm nay.

Trước đó, KINGDOM cũng từng nhận giải Best Fandom Forever tại WeChoice Awards 2024.

SOOBIN từng chia sẻ về những người hâm mộ của mình: "Mình rất trân trọng những tình cảm và niềm yêu thương của bạn đối với mình. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, điều mình luôn cảm thấy may mắn và hãnh diện đó là vì có bạn luôn ủng hộ, luôn sát cánh như gia đình thứ hai của mình vậy. Mỗi lần đi diễn, kể cả trời nắng hay trời mưa, nụ cười và những tiếng hô vang tên mình của bạn đều khiến mình trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều…".

