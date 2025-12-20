Tối 20/12, đêm trao giải WeYoung chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM. Kết quả của nhiều hạng mục quan trọng đã chính thức được công bố, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khán giả trẻ. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, một trong những hạng mục được bàn tán sôi nổi nhất chính là Rising Artist - nơi vinh danh những gương mặt mới đang có bước bứt phá mạnh mẽ trong năm qua.

Và tại đêm trao giải WeYoung, Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu và Bảo Anh đại diện công bố cái tên được xướng lên ở hạng mục Rising Artist là CONGB. Trong suốt thời gian mở cổng bình chọn, CONGB đã nhận về hơn 1 triệu lượt bình chọn từ khán giả Chiến thắng Rising Artist tại WeYoung không chỉ là một danh hiệu, mà còn là dấu mốc ghi nhận cho hành trình bền bỉ của CONGB. Hơn 1 triệu lượt bình chọn không đơn thuần là con số, mà là minh chứng cho việc nam nghệ sĩ đã chạm được đến cảm xúc và sự đồng hành của người trẻ.

Màn công bố giải thưởng Rising Artist gây "náo loạn" sự kiện

Chúc mừng CONGB cùng dàn kì lân nước UNICONGS

CONGB chia sẻ xúc động: "CONGB xin phát biểu dài dài một xíu. Thật sự bây giờ rất run. Năm 2023 em đã từng được đề cử nhưng chưa may mắn nhận được cúp. Nhưng 2 năm sau, trên tay em đã được cầm chiếc cúp này và em rất cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và ủng hộ em trong hành trình này. Em xin cảm ơn tất cả mọi người trong ekip, chương trình Anh Trai Say đã tạo nên một chương trình để cho mọi người biết CONGB nhiều hơn. Lời cảm ơn đặc biệt em xin gửi đến UNICONGS, cảm ơn mọi người đã đồng hành và thấu hiểu. Mong mọi người sẽ tiếp tục bên cạnh mình nhé".

CONGB xúc động phát biểu khi nhận giải thưởng danh giá ở WeYoung

Rising Artist là hạng mục dành cho những nghệ sĩ mới, trẻ tuổi, giàu tiềm năng và có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ. Năm 2025, giải thưởng này trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt chương trình truyền hình thực tế bùng nổ, mở ra "đường băng" cho thế hệ nghệ sĩ mới. Phần lớn các đề cử đều trưởng thành từ những sân chơi đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi hay Tân Binh Toàn Năng, khiến cuộc đua Rising Artist được đánh giá là gay cấn và khó đoán.

Danh sách 10 đề cử năm nay gồm LyHan, CONGB, Cường Bạch, Hồ Đông Quan, Sơn.K, Jaysonlei, buitruonglinh, Lamoon, 52Hz và Muộii – mỗi người một màu sắc, một cá tính, nhưng cùng đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng bước định hình diện mạo mới của Vbiz: đa dạng hơn, gần gũi hơn và mang tinh thần rất “Gen Z”.

Danh sách 10 đề cử thuộc hạng mục Rising Artist

CONGB là một trong những gương mặt trẻ sở hữu kinh nghiệm "chinh chiến" hiếm có khi từng tham gia loạt đấu trường quốc tế đình đám. Anh chàng xuất hiện tại Boys Planet 999, sau đó tiếp tục thử sức ở Starlight Boys và tiến thẳng vào vòng Chung kết. Tại đây, CONGB được các giám khảo quốc tế đánh giá cao nhờ khả năng trình diễn chắc tay, kỹ thuật vững và khí chất sân khấu nổi bật - những yếu tố giúp anh xây dựng hình ảnh một thực tập sinh giàu tiềm năng ngay từ rất sớm.

Trở về Việt Nam, CONGB nhanh chóng chứng minh sức hút của mình khi ra mắt ca khúc Em đợi anh lâu chưa?, sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem và trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bằng phần nhìn cuốn hút, CONGB còn ghi dấu bởi màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại và cách kể câu chuyện cảm xúc gần gũi với khán giả.

Bước ngoặt lớn nhất đến ở Anh Trai Say Hi mùa 2, nơi CONGB có màn bứt phá rõ rệt và liên tục giữ thứ hạng cao trong bảng bình chọn mỗi tuần. Hành trình của anh được xem là một trong những điểm nhấn của mùa giải khi nhiều mentor và khán giả nhận xét CONGB là "nghệ sĩ toàn diện" - hội tụ cả giọng hát, vũ đạo, phong thái lẫn tư duy làm nghề nghiêm túc. Đây cũng là lý do CONGB đang trở thành một trong những nhân tố Gen Z đáng chú ý nhất hiện tại, với nền tảng đủ mạnh để tiến xa hơn trên bản đồ âm nhạc.

Chúc mừng CONGB sau 1 hành trình dài đầy nỗ lực