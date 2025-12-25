Điều MC Mai Ngọc muốn che giấu

Sau khi rạn nứt hôn nhân, MC Mai Ngọc đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân người Bắc Giang. Tháng 4/2025, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, nhóc tỳ có tên gọi là Panda. Mới đây, nữ MC nổi tiếng VTV chia sẻ khoảnh khắc tham gia tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Trang Lou - Tùng Sơn.

Sau khi sinh con, nhan sắc của MC Mai Ngọc được khen ngợi ngày càng mặn mà. Trong một bức hình, người đẹp sinh năm 1990 còn đứng cạnh một người đàn ông, được che kín diện mạo bằng 1 nhãn dán. Cư dân mạng cho rằng đây chính là ông xã doanh nhân của Mai Ngọc.

Khác với nhiều nghệ sĩ sẵn sàng chia sẻ hình ảnh nửa kia trên mạng xã hội, Mai Ngọc gần như không công khai gương mặt chồng. Nếu xuất hiện chung, hình ảnh thường được chụp góc nghiêng hoặc che mặt.

MC Mai Ngọc tham gia tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Trang Lou - Tùng Sơn. Ảnh: FBNV

Chồng doanh nhân được cho là cũng đi cùng với MC Mai Ngọc. Ảnh: FBNV

Khi đăng ảnh chung, cô cũng khéo léo dùng nhãn dán để che mặt hoặc lựa góc chụp không rõ mặt. Ảnh: FBNV

Chồng của Mai Ngọc là Đặng Quốc Thắng, thiếu gia xuất thân từ một gia đình có điều kiện, nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng – tiệc cưới tại Bắc Giang. Ông xã của nữ MC kém cô 1 tuổi. Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, Mai Ngọc vẫn thường đưa chồng xuất hiện cùng nhóm bạn thân trong những buổi gặp gỡ đời thường.

Chia sẻ về nửa kia, Mai Ngọc cho biết cô tìm thấy ở chồng sự đồng điệu trong quan điểm sống, cách nhìn về tương lai và định hướng phát triển lâu dài. Quan trọng hơn cả, đó là người luôn yêu thương và đồng hành cùng cô ngay cả khi không hoàn hảo, ở những khoảnh khắc giản dị và đời thường nhất.

Chồng của Mai Ngọc tên Đặng Quốc Thắng, kém cô hai tuổi, là thiếu gia tại Bắc Giang. Ảnh: FBNV

MC Mai Ngọc là gương mặt quen thuộc của truyền hình, được đông đảo khán giả yêu mến. Sở hữu đường nét thanh tú, nhan sắc cuốn hút, cô luôn để lại ấn tượng mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Từ khi có con, Mai Ngọc đã tạm dừng công việc dẫn chương trình tại đài truyền hình.

Người đẹp từng chia sẻ: "Làm mẹ rồi mới thật sự hiểu mẹ mình, các chị, em, bạn bè xung quanh mình đã trải quả những gì, đã hy sinh nhiều thế nào. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần khi cuộc sống thay đổi hoàn toàn, tất cả thu bé lại chỉ bằng một em bé. Lúc sinh xong chính là lúc yếu mềm nhất, cần nhất sự trợ giúp từ chồng từ những người thân ở bên cạnh".

Mai Ngọc vốn được biết đến là nữ MC xinh đẹp dẫn bản tin dự báo thời tiết. Ảnh: FBNV



