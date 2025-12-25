Bộ 3 The Heirs ngày ấy - bây giờ: Chỉ còn Lee Min Ho miệt mài đi ăn cưới!

Năm 2013, cả châu Á từng điên đảo vì mối tình tay ba giữa Kim Tan, Cha Eun Sang và Choi Young Do trong siêu phẩm truyền hình The Heirs. 12 năm trôi qua, khi nhìn lại dàn sao đình đám năm ấy, người hâm mộ không khỏi bồi hồi: Trong khi "nàng Lọ Lem" Park Shin Hye và "chàng tài phiệt hầm hố" Kim Woo Bin đều đã tìm được bến đỗ cuộc đời, thì "thiếu gia" Lee Min Ho vẫn lẻ bóng và giữ vững danh hiệu... thực thần đi ăn cưới bạn bè!

Siêu phẩm The Heirs từng làm dậy sóng châu Á năm 2013. Ảnh: SBS

Park Shin Hye: Người đầu tiên rời cuộc chơi, viên mãn bên tổ ấm nhỏ

Park Shin Hye là người đầu tiên trong bộ ba The Heirs bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngày 22/1/2022, cô tổ chức đám cưới cổ tích với diễn viên Choi Tae Joon tại Seoul. Cặp đôi quen biết từ thời sinh viên Đại học Chung Ang, hẹn hò từ năm 2017 và công khai mối quan hệ vào năm 2018.

Đám cưới được giữ kín đáo nhưng vẫn thu hút sự chú ý với sự tham dự của dàn sao như D.O. (EXO) hát chúc phúc, Lee Min Ho và nhiều bạn bè khác. Park Shin Hye diện váy cưới trắng tinh khôi, trong khi Choi Tae Joon lịch lãm trong vest đen. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 5/2022, họ chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu một chương mới hạnh phúc.

Ảnh: Instagram

Park Shin Hye là ngôi sao The Heirs đầu tiên kết hôn

Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, Park Shin Hye vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất. Năm 2024, cô trở lại với Doctor Slump - bộ phim lãng mạn về hai bác sĩ vượt qua khủng hoảng. Đến năm 2025, cô tiếp tục tỏa sáng trong The Judge from Hell, vai diễn nữ thẩm phán mạnh mẽ, nhận được lời khen từ giới phê bình. Trong các cuộc phỏng vấn, Park Shin Hye chia sẻ rằng hôn nhân và con cái đã mang lại cho cô sự bình yên, giúp cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô cũng tích cực tham gia hoạt động từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Park Shin Hye trẻ trung, xinh đẹp và tích cực diễn xuất sau khi lên chức mẹ. Ảnh: Instagram

Kim Woo Bin: Vừa cưới Shin Min Ah sau 10 năm hẹn hò

Câu chuyện của Kim Woo Bin là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và nghị lực. Sau The Heirs, anh tiếp tục tỏa sáng với loạt phim mới nhưng đến năm 2017, Kim Woo Bin được chẩn đoán ung thư vòm họng, buộc phải tạm dừng hoạt động để điều trị. Trong giai đoạn khó khăn ấy, bạn gái lâu năm Shin Min Ah luôn bên cạnh, đồng hành cùng anh vượt qua bệnh tật. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 sau khi hợp tác trong một chiến dịch quảng cáo.

Và rồi, vào ngày 20/12/2025, cặp đôi chính thức kết hôn tại khách sạn The Shilla Seoul - một địa điểm sang trọng, riêng tư. Đám cưới được ví như lễ trao giải vì quy tụ quá nhiều sao hạng A như Lee Kwang Soo, V (BTS) Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Ahn Bo Hyun, Ryu Jun Yeol, Uhm Jung Hwa, Kim Tae Ri...

Cận ảnh đám cưới cổ tích của Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Ảnh: Instagram

Theo tờ Nate, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Cùng với trang sức cưới, cô dâu đã đắp lên người hơn 8 tỷ đồng. Chi phí tổ chức đám cưới ở khách sạn The Shilla cũng rất cao: phần ăn cho khách khoảng 250.000 won/người (4,4 triệu đồng), chi phí set-up sảnh tiệc, âm thanh, hoa cưới, trang trí dao động 300 triệu won (5,25 tỷ đồng), riêng phần hoa trang trí lên đến 60 triệu won (1 tỷ đồng). Sự sang chảnh lấp lánh này khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Nhưng điều khiến công chúng cảm phục hơn là trước thềm hôn lễ, 2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends. Kim Woo Bin - Shin Min Ah được ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt lâu năm cùng sự nghiệp thành công và tấm lòng nhân hậu, thường xuyên làm từ thiện.

Chuyện tình Kim Woo Bin - Shin Min Ah được công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram

Lee Min Ho: Trở thành "chuyên gia ăn cưới"

Trong khi hai người bạn đã có tổ ấm riêng, Lee Min Ho vẫn giữ vững danh hiệu "quý ông" độc thân ở tuổi 38. Nam diễn viên nổi tiếng kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Sau mối tình công khai với Suzy kết thúc năm 2017, anh vướng tin đồn với nhiều mỹ nhân như Kim Go Eun, Yeonwoo, Song Hye Kyo nhưng đều phủ nhận. Trong các cuộc phỏng vấn, Lee Min Ho thừa nhận mình lãng mạn và mong muốn kết hôn khi gặp đúng người, nhưng có lẽ duyên của anh vẫn chưa tới.

Thay vào đó, Lee Min Ho trở thành "chuyên gia đi ăn cưới", thường xuyên được bắt gặp ở đám cưới bạn bè. Trên mạng xã hội, nhiều netizen đùa rằng "Lee Min Ho là khách mời chuyên nghiệp, chỉ thiếu mỗi đám cưới của chính mình!".

Ở tuổi trưởng thành, Lee Min Ho không còn vội vàng. Anh tập trung cho các dự án lớn, hình ảnh quốc tế và những vai diễn mang chiều sâu hơn. Sự độc thân của anh không mang màu sắc cô đơn, mà giống một lựa chọn chín chắn: chỉ kết hôn khi thật sự sẵn sàng.

Lee Min Ho đi dự đám cưới Park Shin Hye, trêu chọc cô dâu bằng câu “Tôi có nên chúc mừng em không?” (nhái theo câu thoại kinh điển “Tôi có nên thích em không?” trong The Heirs). Ảnh: Instagram

Ảnh: X

Anh còn nhiều lần "chiếm spotlight" ở các đám cưới khác. Ảnh: X

Từ thanh xuân trên màn ảnh đến đời thực nhiều ngã rẽ

Nhìn lại bộ ba The Heirs, khán giả nhận ra một điều: bộ phim đã khép lại từ lâu, nhưng hành trình trưởng thành của các diễn viên vẫn tiếp diễn song song với cuộc sống của người xem. Kim Woo Bin và Park Shin Hye đã tìm được hạnh phúc gia đình, Lee Min Ho vẫn bước đi một mình nhưng vững vàng và rực rỡ theo cách riêng.

Thanh xuân năm ấy là những bộ đồng phục học đường, những mối tình đầu đầy nước mắt. Còn hiện tại là sự bình yên, chín chắn và lựa chọn sống đúng với bản thân. Và biết đâu, trong tương lai không xa, Lee Min Ho sẽ không còn xuất hiện với tư cách “khách mời quen thuộc” trong tiệc cưới nữa, mà sẽ trở thành chú rể khiến cả châu Á một lần nữa… dậy sóng.