Tối 24/12, trong không khí ngọt ngào của đêm Giáng sinh, dân tình được phen rần rần khi cặp diễn viên bị soi hẹn hò suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu công khai. Theo đó, trên trang cá nhân, diễn viên Huỳnh Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh chung với Khả Như. Trong ảnh, nam diễn viên mặc đồ đá banh, còn Khả Như thì diện bộ váy cực lộng lẫy. Chưa kể, cách ôm eo thân mật của Huỳnh Phương với Khả Như khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi thích thú.

Đính kèm bức ảnh, Huỳnh Phương viết dòng trạng thái: "Đón Noel cùng người thương ở một nơi quen thuộc". Bên dưới phần bình luận, nhiều người quen và khán giả bàn tán rôm rả về cách công khai tình cảm lầy lội của Huỳnh Phương. Một số người cho rằng đây là khoảnh khắc thân mật được tạo bởi AI. Trong khi đó, Khả Như thì lại im lặng, chưa có động thái gì trước bài đăng cực ngọt của Huỳnh Phương.

Huỳnh Phương công khai tình cảm với Khả Như ngay đêm Giáng sinh. Ảnh: FBNV

Thực tế, Huỳnh Phương và Khả Như đã vướng nghi vấn hẹn hò từ khá lâu. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường lẫn công việc, có nhiều khoảnh khắc tương tác tự nhiên và ăn ý. Tuy nhiên trước đó, cặp đôi luôn giữ thái độ kín tiếng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, khiến mối quan hệ này trở thành đề tài bàn tán suốt thời gian dài. Việc Huỳnh Phương chủ động đăng ảnh đón Giáng sinh bên Khả Như được xem như động thái rõ ràng nhất từ trước đến nay.

Huỳnh Phương và Khả Như đã vướng tin hẹn hò trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Huỳnh Phương - Khả Như đều là những diễn viên nổi tiếng ở showbiz Việt. Cặp đôi bị đồn hẹn hò từ khi diễn chung vở kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Nhiều lần sau đó, khán giả phát hiện chuyện Huỳnh Phương - Khả Như có tương tác thân mật. Thậm chí, Thu Trang - Tiến Luật cũng nhiều lần úp mở về mối quan hệ của cặp đôi nghệ sĩ.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi hỏi về chuyện đẹp lên nhờ có tình yêu, Khả Như nói: "Tôi nghĩ một người có tình yêu sẽ đẹp lên thì chưa chính xác nhưng một người có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần tìm được chìa khóa cho sự hạnh phúc, bên cạnh ai cũng được, không bên cạnh ai cũng được, ít hay nhiều tiền cũng được.

Mình hạnh phúc, mình hài lòng với nó, không trông đợi, hy vọng và thất vọng, không có quá nhiều sân si trong người, tự nhiên người mình thoáng hơn rất nhiều. Tôi thấy sự buông bỏ muộn phiền xung quanh rất hay, tôi cũng tập buông bỏ theo kiểu không quan tâm quá nhiều cuộc sống xung quanh, quan tâm người thân của mình thôi. Cuộc sống giờ nhẹ nhàng lắm, đến điện thoại cũng không chơi nhiều, tôi cũng chỉ tìm hiểu những mảng liên quan đến công việc của mình thôi. Tôi thấy điều đó rất hay, nó làm cho tâm trí của mình rất thoải mái, cuộc sống đầy tích cực".

Về chuyện sắp kết hôn, cô tiết lộ úp mở: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".