Là người của công chúng, không phải ai cũng thoải mái chia sẻ cuộc sống sau khi kết hôn, và Vĩnh Thuỵ là một trường hợp như thế. Không thông báo rầm rộ, không ảnh cưới phủ sóng mạng xã hội, thậm chí ảnh cưới của vợ chồng Vĩnh Thuỵ cũng cực hiếm. Chính sự kín tiếng gần như tuyệt đối ấy khiến vợ của Vĩnh Thụy trở thành một trong những nhân vật bí ẩn nhất Vbiz.

Theo các thông tin được hé lộ, vợ Vĩnh Thụy tên Thuý, cô không hoạt động trong showbiz, không liên quan đến lĩnh vực giải trí. Cô được biết đến là con gái rượu của một đại gia bất động sản nổi tiếng tại Đà Lạt. Vợ Vĩnh Thuỵ từng có thời gian du học ở nước ngoài trước khi về Việt Nam để phát triển công việc kinh doanh. Từ trước đến nay, vợ Vĩnh Thuỵ có cuộc sống khép kín, chỉ lộ vài bức ảnh đời thường hiếm hoi. Các trang cá nhân của vợ Vĩnh Thuỵ cũng đặt ở chế độ riêng tư.

Hình ảnh cực hiếm để lộ rõ khuôn mặt của vợ Vĩnh Thuỵ (ảnh: FBNV)

Dù giữ kín danh tính, nhưng chỉ với hai bức ảnh cưới hiếm hoi được lan truyền, diện mạo của cô dâu đã nhanh chóng gây chú ý. Vợ Vĩnh Thụy ghi điểm bởi khí chất nền nã, thanh lịch, đúng chuẩn tiểu thư. Trong lễ cưới tại TP.HCM và Đà Lạt, vợ Vĩnh Thuỵ chọn váy cưới đơn giản nhưng xinh xắn, được nhận xét "xứng đôi vừa lứa" với nam thần Vbiz.

Đám cưới ở TP.HCM tổ chức rầm rộ nhưng không ai hay (ảnh: FBNV)

Cô dâu cực xinh trong lễ cưới tại Đà Lạt (ảnh: Facebook)

Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Vĩnh Thụy càng trở nên kín kẽ hơn. Nam siêu mẫu hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho kinh doanh và đời sống gia đình. Trên mạng xã hội, anh cũng hiếm khi chia sẻ chuyện riêng, càng không nhắc đến vợ hay con. Chỉ vào những dịp đặc biệt anh mới cho gia đình "lên sóng" nhưng luôn che khéo dung mạo bà xã.

Có thể nói, vợ Vĩnh Thụy không phải cái tên gây chú ý vì hào quang, mà vì sự kín tiếng tuyệt đối. Và chính lựa chọn ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một gia đình riêng tư, đủ đầy nhưng không phô trương, điều hiếm thấy giữa làng giải trí vốn nhiều thị phi.

Sau 2 năm cưới, Vĩnh Thuỵ vẫn giữ quy tắc che mặt vợ mỗi khi đăng ảnh (ảnh: FBNV)