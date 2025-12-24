Triệu Lộ Tư bị hãm hại?

Sau khi xuất hiện tại đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng, Triệu Lộ Tư đang là tâm điểm chú ý với những chỉ số truyền thông cực kỳ ấn tượng. Hiện tại, cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên phá mốc 100 triệu chỉ số Wechat sau khi nền tảng này thay đổi cách tính, đồng thời lọt top trending thế giới với hơn 100.000 lượt tweet.

Đây là sự kiện lớn nhất mà nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu tham gia sau gần 1 năm ở ẩn. Cô đã ôm về giải thưởng "Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm" và còn được đi áp trục thảm đỏ gần 5 phút, tỏa sáng với bộ trang sưc độc nhất vô nhị của nhãn hiệu xa xỉ Bvlgari. Tuy nhiên, netizen soi được dường như có điều gì bất ổn xoay quanh trang phục, kiểu tóc của người đẹp họ Triệu.

Triệu Lộ Tư áp trục thảm đỏ với bộ trang sức có 1-0-2. Tuy nhiên, kiểu tóc của cô bị đánh giá là không phù hợp với outfit này cho lắm (Ảnh: Sina).

Tại đêm hội này, Triệu Lộ Tư đã diện hai bộ trang phục, đó là chiếc váy màu hồng với thiết kế khá táo bạo, khoe vòng 1 căng đầy thuộc BST Xuân hạ 2026 và chiếc váy đen cúp ngực thuộc BST Thu Đông 2016. Từ kiểu tóc có phần "dìm" sắc đến việc nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn mặc mẫu váy từ 10 năm trước, không phù hợp với bộ trang sức đắt đỏ mà cô đang đeo làm dấy lên nhiều "thuyết âm mưu".

Một nguồn tin cho biết, có người đã cố tình chơi xấu khiến Triệu Lộ Tư phải đổi váy "chữa cháy" vào phút chót, kiểu tóc cũng do cô nàng tự làm khi ngôi trên xe đến dự sự kiện. Mặc dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng cư dân mạng khá tin tưởng điều này.

Bởi lẽ, những ai thường xuyên theo dõi Cbiz hẳn đều biết, các nghệ sĩ thường chụp ảnh tạo hình từ hôm trước để đầu tư background và thử tạo hình, make up lần cuối. Đồng thời, những bức ảnh này sẽ được tung ra trước sự kiện để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cả 2 tạo hình của Triệu Lộ Tư đều được chụp vào phút chót, chỉ ghép phông nền vội vàng và đăng tải lên mạng xã hội rất trễ. Điều này khiến dân tình suy đoán đến sát giờ G, cô mới chốt được trang phục.

Phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đăng ảnh tạo hình muộn, hơn nữa lại rất cẩu thả. Tấm thì không không xóa phông, để xuất hiện bóng người lạ khi nữ diễn viên đang thả dáng (Ảnh: Sina).

Tấm thì ghép cảnh lộ liễu, giả trân như phong cách chụp ảnh từ vài chục năm trước (Ảnh: Sina).

Đặc biệt, sau khi lễ trao giải kết thúc, Triệu Lộ Tư đã thừa nhận có chút trục trặc về trang phục khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Người đẹp này còn úp mở: "Dù sao mỗi lần tôi xuất hiện thì có người sẽ thấy khó chịu trong lòng. Ai khó chịu thì tôi không nói nhé".

Đồng thời, ekip của Triệu Lộ Tư cũng đăng đàn hứa hẹn sẽ rà soát, chấn chỉnh lại nhân sự, làm việc với thái độ cẩn trọng, nghiêm túc hơn. Điều này khiến netizen càng hoài nghi có "gián điệp" đã lọt vào phòng làm việc của Triệu Lộ Tư, làm lộ tạo hình của cô nàng trước sự kiện, tạo cơ hội cho kẻ mưu mô ra chiêu hãm hại nữ diễn viên Thần Ẩn.

Có nhiều dấu hiệu đáng ngờ khiến netizen tin vào "thuyết âm mưu" có người muốn hãm hại Triệu Lộ Tư trong ngày vinh quang của cô (Ảnh: Sina).

Nguồn: 163, Yahoo