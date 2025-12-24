Lộ diện cô dâu tiếp theo của SNSD?

Trong SNSD, ai cũng nghĩ Sooyoung sẽ trở thành cô dâu đầu tiên, do cô đã hẹn hò với Jung Kyung Ho được 12 năm. Tuy nhiên, Tiffany đã khiến tất cả bất ngờ khi thông báo kết hôn với nam diễn viên Byun Yo Han, chiếm chức "cô dâu đầu tiên của nhóm nhạc quốc dân".

Đến nay, trên chương trình Dolsing Fourmen, Hyoyeon tiết lộ các thành viên đang âm thầm để ý đến chuyện kết hôn của nhau. Khi được hỏi ai trong SNSD có khả năng lên xe hoa tiếp theo, Hyoyeon thẳng thắn chia sẻ: "Tôi muốn nói đó là tôi. Tôi bỗng nhiên muốn kết hôn, kiểu ngủ dậy 1 giấc là cưới luôn". Câu trả lời của "cỗ máy nhảy" SNSD khiến các khách mời trường quay bật cười.

Hyoyeon bày tỏ về khả năng mình là thành viên SNSD tiếp theo lên xe hoa. Ảnh: Sports Khan

Tiffany vượt mặt Sooyoung, trở thành cô dâu đầu tiên. Ảnh: Instagram

Nữ idol sinh năm 1989 còn kể lại kỷ niệm thời còn hoạt động nhóm là từng lén ra khỏi ký túc xá lúc 4h sáng để hẹn hò với bạn trai bên bờ sông Hàn. "Ở thời điểm đó, có tin đồn rằng những người đội mũ bucket hoặc mũ lười trai ở bờ sông Hàn đều là người nổi tiếng hoặc thực tập sinh. Vì vậy, nếu thấy ai như vậy, tôi nghĩ rằng đó là người quen và tôi sẽ quay đầu bỏ đi" - Hyoyeon kể lại.

Câu chuyện của Hyoyeon nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến dân tình bàn tán rôm rả về cô dâu tiếp theo của SNSD. Nhiều người cho rằng Hyoyeon đã "thả hint" về đời tư của mình và cô sẽ sớm tiếp bước Tiffany. Nếu Sooyoung không cưới nhanh, có lẽ cô cũng sẽ bị Hyoyeon vượt mặt và mất luôn vị trí cô dâu thứ 2 của SNSD.

Trong quá khứ, Hyoyeon từng hẹn hò với nhà văn lớn hơn 10 tuổi Kim Jun Hyung. Tuy nhiên cặp đôi chỉ gắn bó từ năm 2012 đến 2014. Kể từ đó đến nay, "cỗ máy nhảy" của SNSD hoàn toàn kín tiếng về chuyện đời tư, khiến fan không ngừng suy đoán.

Hyoyeon từng hẹn hò với nhà văn lớn hơn 10 tuổi Kim Jun Hyung trong 2 năm. Ảnh: Sports Seoul

Hyoyeon sinh năm 1989, được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" huyền thoại và là mảnh ghép đầy cá tính của "nhóm nhạc quốc dân" SNSD. Gia nhập SM Entertainment từ năm 11 tuổi, cô đã trải qua quá trình thực tập vô cùng khắt khe, thậm chí từng được cử sang Trung Quốc du học để trau dồi kỹ năng, giúp cô sở hữu nền tảng vũ đạo bậc thầy từ Hip-hop, Popping đến Locking.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, Hyoyeon luôn giữ vai trò Nhảy chính và là người định hình phong cách biểu diễn mạnh mẽ cho nhóm, góp phần đưa SNSD trở thành biểu tượng Kpop. Không dừng lại ở hào quang nhóm nhạc, cô đã có màn lột xác ngoạn mục vào năm 2018 khi chính thức theo đuổi sự nghiệp solo dưới nghệ danh DJ HYO. Với tư duy âm nhạc hiện đại và phong cách EDM phóng khoáng, cô liên tục gây bão với các bản hit như Dessert, Deep và khẳng định vị thế của mình tại các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Hyoyeon còn là một ngôi sao truyền hình thực tế được yêu thích bậc nhất nhờ tính cách thẳng thắn, hài hước và nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Hyoyeon vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, trở thành biểu tượng sống về sự bền bỉ và khả năng làm mới mình không ngừng trong làng giải trí Kpop khắc nghiệt.

Hyoyeon là "cỗ máy nhảy" cá tính của SNSD. Ảnh: Instagram

Cô còn có sự nghiệp solo thành công. Ảnh: Reddit

Nguồn: Koreaboo