Tìm ra người bắt được hoa cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Sau 10 năm bên nhau, lễ đường của Kim Woo Bin - Shin Min Ah không chỉ là nơi chứng kiến tình yêu kết trái mà còn là hội nghị "thượng đỉnh" của dàn sao hạng A. Trong số những khách mời đình đám, V (BTS) trở thành cái tên chiếm trọn spotlight nhờ một chi tiết đầy ẩn ý khi ra về.

Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, loạt ảnh và video ghi lại cảnh V rời khỏi địa điểm tổ chức đám cưới đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nam thần sinh năm 1995 xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao và đặc biệt trên tay là một bó hoa tươi rực rỡ. Trong văn hóa đám cưới, người nhận được bó hoa từ cô dâu thường được xem là người tiếp theo sẽ tiến vào lễ đường. Chính vì vậy, hình ảnh này đã khiến người hâm mộ không khỏi đặt nghi vấn: Phải chăng V chính là "người may mắn" đã bắt được hoa cưới của đàn chị Shin Min Ah và sẽ nở rộ tình duyên trong thời gian sắp tới?

V (BTS) ra về với bó hoa trên tay. Ảnh: X

Cư dân mạng không ngừng bàn tán về khả năng anh bắt được hoa cưới. Ảnh: Dispatch

Tuy nhiên, niềm vui "hóng hớt" của netizen đã nhanh chóng bị dập tắt khi những bức ảnh cưới nét căng của cô dâu Shin Min Ah được công bố. Trong ảnh lễ đường chính thức, Shin Min Ah cầm hoa cưới linh lan khác với bó hoa mà V cầm trên tay khi ra về. Như vậy, bó hoa mà nam thần BTS cầm chỉ là hoa trang trí hoặc quà tặng khách mời làm kỷ niệm mà thôi.

Dù chưa có "tin hỷ" nào từ phía V, nhưng màn xuất hiện cùng bó hoa lần này đã mang lại một không khí vui vẻ và ngọt ngào cho người hâm mộ trong những ngày cuối năm 2025. Trong quá khứ, V mới chỉ để lộ chuyện tình cùng Jennie (BLACKPINK), khiến công chúng vô cùng tò mò về đời tư bí ẩn của anh.

Bó hoa cưới của Shin Min Ah khác hoa mà V cầm về. Ảnh: Instagram

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc" . Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua. Đây là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống mang tên hôn nhân.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah có cái kết đẹp sau 10 năm bên nhau. Ảnh: Instagram

Nguồn: X