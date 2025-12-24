Chuyện lạ gì đang xảy ra với Á hậu Trịnh Thuỳ Linh?

Vào ngày 23/12 cách đây 3 năm, Thanh Thuỷ - Thuỳ Linh và Ngọc Hằng được xướng tên cho ngôi vị cao nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Hiện tại, các mỹ nhân này đều có định hướng riêng nhưng điểm chung là để lại ấn tượng đẹp trong mắt công chúng. Nếu như Thanh Thuỷ chăm chỉ hoạt động sau khi đăng quang quốc tế, Ngọc Hằng lấn sân sang âm nhạc và vẫn bền bỉ theo đuổi công việc showbiz thì Trịnh Thuỳ Linh ở ẩn bất thường. Trong ngày kỷ niệm 3 năm đăng quang, Thuỳ Linh cũng có động thái khác biệt so với Thanh Thuỷ và Ngọc Hằng.

Cách đây tròn 3 năm là đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam (ảnh:FBNV)

Cụ thể, vào cột mốc đặc biệt này, Thanh Thuỷ đã chia sẻ những hình ảnh trong quá khứ và hiện tại kèm chia sẻ vô cùng tình cảm: "Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, nhanh hơn mình nghĩ. Những ngày đầu bỡ ngỡ, những cảm xúc vỡ òa khi ấy vẫn còn nguyên, chỉ là đã nằm yên lại trong tim như một đoạn ký ức đẹp. Nếu ai đó từng gặp một Thanh Thủy của những ngày đầu, hay lo lắng, rụt rè và dễ xúc động, có lẽ sẽ nhận ra Thủy của hiện tại bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi lúc cảm giác hồi hộp quen thuộc vẫn còn ở đó. Thời gian có thể trôi rất nhanh, nhưng với Thủy, danh hiệu này chưa bao giờ là điều phai nhạt. Đó là niềm tự hào, là trách nhiệm, và là rất nhiều yêu thương mà Thủy luôn gìn giữ bằng sự trân trọng và biết ơn. Thủy luôn tự hào khi được là một phần của Hoa hậu Việt Nam".

Thanh Thuỷ đã có bài đăng cảm xúc để nhắc lại kỷ niệm đặc biệt (ảnh: FBNV)

Á hậu Ngọc Hằng cũng có hành động giống Thanh Thuỷ và thổ lộ: "3 năm kể từ khoảnh khắc đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022. Không chỉ là một chiếc vương miện, mà là điểm khởi đầu của rất nhiều những cơ hội, bài học ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam 2022 một hành trình vô cùng ý nghĩa trong đời mình. Cảm ơn cô gái năm ấy vì đã đủ dũng cảm bước lên sân khấu. Và cảm ơn chính mình của hôm nay vì vẫn đang đi tiếp, bằng bản lĩnh và niềm tin. 3 năm trôi qua rất nhanh, nhưng với Ngọc Hằng, danh hiệu này chưa bao giờ là điều phai nhạt. Đó là một phần thanh xuân, một phần con người và là rất nhiều yêu thương mà Hằng luôn gìn giữ bằng sự trân trọng và lòng biết ơn đến từ mọi người".

Á hậu Ngọc Hằng cũng thổ lộ tình cảm sau 3 năm nhận cương vị (ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Á hậu Thuỳ Linh im hơi lặng tiếng. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Thuỳ Linh là những hình ảnh trong ngày Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Sau khi trao lại vương miện và sứ mệnh cho người kế nhiệm, Thuỳ Linh lui về hậu trường. Nói về cương vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022, Thuỳ Linh chia sẻ: "Ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã mang đến cho Linh nhiều lắm những điều tuyệt vời, đó là những cơ hội được giao lưu, gặp gỡ với những con người mới, là những bài học kinh nghiệm quý giá khi được làm việc và đi đến nhiều nơi hơn trên khắp đất nước, và cũng là một lần nữa hiểu hơn về giá trị của tình yêu thương mà quý vị khán giả, người thân, gia đình, người hâm mộ đã dành cho Trịnh Thùy Linh.

Hành trình này tuy không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, mỗi bước chân mà Linh đặt để trên con đường này đều là sự nỗ lực không ngừng của bản thân cũng như của những cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng Linh. Linh vẫn luôn tâm niệm phải luôn sống thật chân thành và dành trái tim nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công việc, cho sứ mệnh của một người truyền cảm hứng, mang những điều tốt đẹp hơn đến với cộng đồng, trở thành một công dân có ích cho xã hội".

Trịnh Thuỳ Linh im hơi lặng tiếng bất thường suốt nửa năm qua (ảnh: FBNV)

Động thái khác biệt của Trịnh Thuỳ Linh gây chú ý (ảnh: FBNV)

Cách sống kín tiếng, nhẹ nhàng và tinh tế dạo này của Trịnh Thuỳ Linh khiến nhiều khán giả liên tưởng đến phu nhân hào môn Á hậu Phương Nhi. Trước khi về làm dâu nhà tỷ phú, Phương Nhi cũng có thời gian sống bình lặng, sau đó mới dần rút khỏi làng giải trí, khoá các tài khoản MXH.

Chuyện tình cảm của Trịnh Thùy Linh cũng là một dấu hỏi lớn với khán giả. Cô từng bị soi một vài "hint" liên quan đến một chàng trai bí ẩn. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay xác nhận, Thùy Linh chọn cách im lặng và giữ cho cuộc sống cá nhân thật riêng tư, không bị ảnh hưởng bởi dư luận.

Trước khi lui về ở ẩn, Trịnh Thuỳ Linh chuyển trang cá nhân về chế độ riêng tư (ảnh: FBNV)