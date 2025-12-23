Bị đối xử phũ phàng, Jiyeon (T-ara) khiến cả MXH nể phục khi làm điều này cho chồng cũ

Jiyeon ly hôn cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun hồi tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, "nhất cử nhất động" từ cặp đôi 1 thời liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Mới đây nhất, vào chiều 23/12, tờ StarNews cho hay, Hwang Jae Gyun vừa bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Ngay lập tức, Jiyeon đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Cụ thể, nữ idol sinh năm 1993 chia sẻ lên mạng hình ảnh cô cùng các thành viên T-ara có mặt tại sân bay để chuẩn bị lên đường tham gia 1 lịch trình ở nước ngoài. Đáng chú ý, Jiyeon đính kèm 1 emoji trái tim đen trong bài đăng của mình. Icon trái tim đen thường được dùng để biểu thị cho nỗi buồn. Từ đây, công chúng nhận định, mỹ nhân T-ara muốn bày tỏ sự buồn bã trước thông tin chồng cũ đột ngột giải nghệ.

Jiyeon chia sẻ hình ảnh có kèm theo emoji trái tim đen ngay sau khi chồng cũ tuyên bố giải nghệ. Ảnh: Naver và Nate

Động thái này khiến mạng xã hội vừa bất ngờ xen lẫn nể phục Jiyeon, âu cũng là bởi cô từng bị nam cầu thủ Hwang Jae Gyun đối xử phũ phàng trong quá khứ. Nhiều khán giả nể phục nữ thần tượng 9X ở chỗ cô giàu lòng vị tha, sẵn sàng gạt bỏ những chuyện buồn với chồng cũ trong quá khứ để tới nay vẫn dành cho đối phương sự quan tâm nhất định.

Còn nhớ hồi vẫn còn ở trong cuộc hôn nhân với Jiyeon, Hwang Jae Gyun từng dính nghi vấn ngoại tình khi bị bắt gặp uống rượu với phụ nữ lạ từ nửa đêm cho đến tận sáng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ly dị Jiyeon chưa được bao lâu, nam cầu thủ họ Hwang còn gây tranh cãi rầm rộ vì có hành động phũ phàng hủy follow vợ cũ trên trang cá nhân.

Ngoài ra, hồi đầu năm nay, Hwang Jae Gyun bất ngờ đăng lên trang cá nhân câu hát trong ca khúc The Phoenix của ban nhạc Fall Out Boy: "Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh". Đáng chú ý, từ "war paint" (màu sơn chiến tranh) trong lời bài hát chỉ chất màu truyền thống phổ biến ở 1 số bộ lạc, đặc biệt là người da đỏ Bắc Mỹ, dùng để trang trí khuôn mặt và cơ thể trước khi chiến đấu. Từ đây, nam cầu thủ họ Hwang được cho là muốn gửi thông điệp khiêu chiến tới vợ cũ Jiyeon.

Nam cầu thủ họ Hwang đã nhấn hủy theo dõi tài khoản của Jiyeon vào hôm 6/1 năm nay. Ảnh: Naver

Hwang Jae Gyun được cho là đã gửi thông điệp khiêu chiến tới vợ cũ Jiyeon khi đăng lên trang cá nhân câu hát "Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh". Ảnh: Nate

Jiyeon và cầu thủ bóng chày hơn 6 tuổi Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6 năm ngoái, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi", chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Cuộc hôn nhân của Jiyeon - Hwang Jae Gyun từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom