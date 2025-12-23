Khoảnh khắc gây bàn tán của Jennie (BLACKPINK) và công chúa Kpop Jang Won Young

Lễ trao giải MMA 2025 đã kết thúc cách đây vài ngày nhưng những dư âm của sự kiện đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Tới sáng 23/12, tờ Koreaboo cho biết, 1 đoạn clip 2 triệu view ghi lại màn tương tác giữa Jennie - thành viên BLACKPINK kiêm CEO ODDATELIER, và công chúa Kpop Jang Won Young tại MMA năm nay vừa bất ngờ trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội châu Á.

Trong video, Jennie chủ động cúi thấp chào hỏi Jang Won Young khi thấy đàn em bước tới gần chỗ mình. Sau đó, công chúa Kpop mới chào lại đàn chị nổi tiếng. Chi tiết này đã làm thổi bùng cơn giận trong lòng fan BLACKPINK. Bởi lẽ theo quan niệm của nhiều người, Jang Won Young với tư cách hậu bối đáng nhẽ ra phải cúi xuống chào nàng rapper nhóm "Hắc Hường" trước, chứ không phải đợi tới khi đàn chị chào xong rồi mới đáp lại.

Sau khi xem đoạn clip gây xôn xao mới đây, nhiều fan BLACKPINK không chỉ tố Jang Won Young vô lễ với tiền bối mà còn tỏ ra xót xa vì cho rằng Jennie đã phải chịu bất công khi thân là tiền bối nhưng lại phải hạ mình trước đàn em họ Jang.

Clip ghi lại màn tương tác giữa Jennie - Jang Won Young tại lễ trao giải MMA 2025 đã làm thổi bùng sự phẫn nộ trong lòng fan BLACKPINK

Jang Won Young bị công kích vì để Jennie cúi mình chào hỏi trước. Ảnh: Koreaboo và Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả "tấn công" Jang Won Young dữ dội vì cho rằng nữ ca sĩ đã có hành động bất kính với tiền bối: "Jang Won Young lại có thái độ xấu rồi hả?", "Xem clip này xong, tôi mới hiểu vì sao Jennie là IT Girl duy nhất xứng đáng được công nhận. Cô ấy vừa tử tế lại vừa biết tôn trọng người khác, chứ không như ai kia", "Jennie phải cúi chào cô ta trước dù là tiền bối cơ à?", "Vâng, đây là hình ảnh về Jennie và vũ công phụ họa của cô ấy", "Jennie tốt bụng thật đấy, còn Jang Won Young thì có vẻ ghen tỵ khi xem Jennie trình diễn đấy nhé",...

Song song với đó, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Jang Won Young khi nhấn mạnh, nữ idol chào sau không đồng nghĩa với việc cô bất kính và từ đầu không có ý định chào hỏi, tương tác với Jennie: "Chỉ dựa vào hình ảnh Jang Won Young chào sau mà quy kết thành cô ấy bất kính với tiền bối thì hơi vô lý rồi", "Jang Won Young rõ ràng là có cúi chào Jennie rồi chứ không phải là phớt lờ hay không chào, sao cô ấy vẫn bị chỉ trích tơi bời vậy nhỉ?", "Tôi thấy mọi chuyện rất bình thường mà, thậm chí thấy mừng khi 2 mỹ nhân tương tác với nhau nữa cơ",...

Màn "đụng độ" của Jennie - Jang Won Young tại MMA 2025 khiến cộng đồng mạng chia phe, khẩu chiến ác liệt. Ảnh: Nate

