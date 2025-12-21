Tôi biết MMA 2025 "ship" Jennie - Kai nhưng tôi không có bằng chứng!

Vào ngày 21/12, cả dàn sao đình đám xứ Hàn đã tụ hội tại lễ trao giải danh giá Melon Music Awards (MMA) 2025. Nhân vật chiếm trọn spotlight chính là Jennie, bởi sau 7 năm vắng bóng, cô mới lại tham dự lễ trao giải này. Jennie "lên đồ" lộng lẫy như nữ hoàng thảm đỏ trong ngày đụng độ 2 tình cũ G-Dragon và Kai (EXO). Chính vì vậy, cư dân mạng "soi" triệt để những khoảnh khắc bộ 3 này đụng mặt nhau.

Trên mạng xã hội, netizen không ngừng bàn tán về đoạn clip Jennie và EXO trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá xứ Hàn. Jennie được ban tổ chức xếp đi trước, ngay sau đó là EXO - nhóm nhạc của bạn trai cũ Kai. Không những vậy, nhạc nền còn là bản hit First Snow của EXO - ca khúc nói về nỗi nhớ nhung, hối tiếc của chàng trai dành cho bạn gái cũ khi tuyết đầu mùa rơi.

Jennie - EXO được xếp đi thảm đỏ liền nhau, với nhạc nền là ca khúc nói về nỗi nhớ nhung, hối tiếc của chàng trai dành cho bạn gái cũ khi tuyết đầu mùa rơi. Clip: X

Những sự "trùng hợp" này làm netizen bàn tán rôm rả. Nhiều fan cho rằng MMA 2025 đã ngầm "ship" Jennie và Kai thông qua những sự trùng hợp này. "MMA thâm lắm", "Tôi biết MMA ship JenKai nhưng tôi không có bằng chứng", "Thực sự chỉ là trùng hợp sao?"... cư dân mạng để lại nhiều bình luận bàn tán.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Quy luật thảm đỏ ở showbiz Hàn Quốc đó là những ngôi sao "đinh" nhất, có tuổi nghề cao nhất sẽ đi cuối cùng. Và trùng hợp rằng Jennie - EXO chính là những ngôi sao có tuổi nghề cao nhất trên thảm đỏ MMA. Việc nhạc nền ca khúc First Snow cũng không có gì lạ bởi đây là "thánh ca" ở Hàn Quốc trong những ngày mùa đông giá lạnh.

Cư dân mạng không ngớt bàn tán về "sự trùng hợp" này. Ảnh: News1

Chuyện tình giữa Jennie và Kai từng gây xôn xao lớn trong cộng đồng Kpop thập kỷ trước. Vào tháng 1/2019, Dispatch bất ngờ công bố hình ảnh hẹn hò của cả hai, sau đó công ty quản lý là YG Entertainment và SM Entertainment cũng chính thức xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tháng sau khi công khai, Jennie - Kai thông báo chia tay với lý do lịch trình bận rộn và áp lực công việc. Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, chuyện tình này vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và thường được nhắc đến như một mối quan hệ đẹp nhưng chóng vánh trong làng giải trí Hàn Quốc.

Cặp đôi JenKai hẹn hò ngắn ngủi trong năm 2019. Ảnh: Dispatch

Cũng trong lễ trao giải MMA tối qua, Kai không phải là bạn trai cũ duy nhất của Jennie có mặt, mà còn có cả "Ông hoàng Kpop" G-Dragon. Sau lễ trao giải, màn trình diễn like JENNIE đã viral khắp mạng xã hội vì câu hát: "No, I’m not thinking about no exes, know they miss me" (Không, tôi chẳng còn nghĩ gì về người cũ đâu, nhưng biết chắc họ đang nhớ tôi lắm đấy). Không biết rằng G-Dragon và Kai ngồi bên dưới khán đài xem có "giật mình thon thót" không đây?

Câu hát "Không, tôi chẳng còn nghĩ gì về người cũ đâu, nhưng biết chắc họ đang nhớ tôi lắm đấy" của Jennie làm dậy sóng mạng xã hội. Clip: X

Có đến tận 2 tình cũ của Jennie tại lễ trao giải MMA hôm qua. Ảnh: Pinterest

Nguồn: Koreaboo