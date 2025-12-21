Mỹ nhân gen Z tên Linh trả giá đắt vì mặc phản cảm, hở nửa vòng 1 "nhức mắt"

Vào cuối tháng 11, Hoàng Tinh Linh khiến dân tình sốc tận óc khi xuất hiện với bộ váy trắng trễ nãi như sắp tuột khỏi người đến nơi, hở nửa vòng 1 tại lễ kỷ niệm 58 năm thành lập đài TVB. Do phần thân váy bó sát người, vùng ngực bị o ép đến nghẹt thở, nữ diễn viên gặp khó khăn trong cả lúc di chuyển và tạo dáng. Vẻ ngoài táo bạo của Hoàng Tinh Linh hứng chỉ trích dữ dội. Cư dân mạng chê bai nữ diễn viên rẻ tiền, cố tình mặc hở bạo để gây chú ý.

Đến sáng 21/12, tờ Sohu cho biết Hoàng Tinh Linh vừa phải trả giá đắt cho việc ăn mặc hở hang quá đà của mình. Cô vừa bị 1 show từ thiện hủy job làm MC, với lý do hình tượng không còn phù hợp. Không chỉ vậy, Hoàng Tinh Linh còn bị TVB hạn chế cho lên sóng vì cô đang là đối tượng bị công chúng lên án, tẩy chay vì khoe thân phản cảm.

Hoàng Tinh Linh bị hủy job, hạn chế lên sóng sau khi bị chê ăn mặc phản cảm tại lễ kỷ niệm 58 năm thành lập đài TVB. Ảnh: HK01.

Sau khi thông tin người đẹp sinh năm 1998 này mất loạt job khủng, nhiều khán giả mỉa mai Hoàng Tinh Linh tự mình hại mình. Trả lời phỏng vấn của tờ On, quản lý cho biết nữ diễn viên đang rất buồn. Hoàng Tinh Linh xin rút kinh nghiệm sâu sắc và cho biết sẽ tiết chế hơi về phong cách ăn mặc gợi cảm trong những lần xuất hiện tiếp theo.

Hoàng Tinh Linh cho biết sẽ ăn mặc gợi cảm tiết chế hơn sau tai tiếng vừa qua. Ảnh: HK01.

Hoàng Tinh Linh sinh năm 1998, được xem là "nữ hoàng sexy thế hệ mới" của đài TVB. Cô gia nhập đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng từ năm 2021. Cô từng được đề cử Nghệ sĩ tiềm năng tại Lễ trao giải TVB 2021 và 2022. Dù được TVB ra sức lăng xê, nhưng sự nghiệp Hoàng Tinh Linh vẫn giậm chân tại chỗ, không có vai diễn nào đột phá danh tiếng.

Nguồn: Sohu, On