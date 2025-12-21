Tối qua, sự kiện WeYoung 2025 đã chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, gương mặt trẻ và các nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Ngay từ thảm đỏ, không khí sự kiện nhanh chóng trở nên sôi động khi Chi Pu xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt, hội đồng thẩm định.

Sự góp mặt của Chi Pu lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Nữ nghệ sĩ lựa chọn trang phục cúp ngực ôm sát với họa tiết da báo cá tính, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng đường cong nổi bật. Phong cách make-up sắc sảo kết hợp kiểu tóc búi cao gọn gàng giúp Chi Pu ghi điểm tuyệt đối, mang đến hình ảnh vừa sang trọng, cuốn hút. Ở cự ly gần, visual "tuyệt đối điện ảnh" của Chi Pu tiếp tục gây bão khi cô sở hữu làn da mịn màng, thần thái tự tin và phong thái chuyên nghiệp. Chỉ có 1 từ nói về Chi Pu tối qua: "VUÝP!".

Chi Pu sáng bừng tại thảm đỏ WeYoung 2025

Chi Pu "flex" sắc vóc đỉnh miễn bàn ở thảm đỏ sự kiện

Chi Pu tối qua quá đẹp quá slay!

Trong chương trình WeYoung, Chi Pu và anh Linh Nguyễn - Đạo diễn & Founder TheBROS Entertainment xuất hiện trên sân khấu để công bố kết quả và trao giải hạng mục Young ID do cộng đồng bình chọn. Năm nay, giải này được trao cho: Ca sĩ Phương Mỹ Chi, diễn viên Nguyễn Đình Khang, Game thủ LazyFeel - Trần Bảo Minh, nghệ sĩ Nguyễn Hùng, nghiên cứu sinh Hà Hải Dương.

Trên sân khấu, Chi Pu chia sẻ: "Thật sự đây là một vinh dự rất lớn dành cho Chi khi trở thành một trong những thành viên của hội đồng thẩm định. Vì khi ở trong hội đồng thẩm định, Chi được tìm hiểu kỹ hơn, được chia sẻ rất nhiều thông tin và câu chuyện về những nhân vật được đề cử. Thật sự, Chi quá tự hào và Việt Nam mình cũng tự hào vì có những bạn trẻ tạo nên giá trị tích cực cho đất nước, không chỉ là xu hướng mà thật sự đó là những giá trị lớn. Việt Nam thật sự vững tin, phát triển hơn nữa vì tương lai như vậy".

Chi Pu công bố và trao giải hạng mục Young ID do cộng đồng bình chọn

Chi Pu xuất hiện trên sân khấu để trao một trong những giải thưởng danh giá của WeYoung 2025

Góc nào của Chi Pu cũng 10 điểm!

Chi Pu cho biết cô thấy tự hào vì những nhân vật trong WeYoung đều mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội

Ở WeYoung 2025, Chi Pu là thành viên Hội đồng Thẩm định. Khi nói về thế hệ trẻ - những gương mặt đang góp phần định hình diện mạo mới của xã hội - Chi Pu dành nhiều sự quan sát lẫn trân trọng. "Chi nghĩ rằng thế hệ trẻ ngày nay khác biệt nhiều nhất ở tinh thần chủ động và xác định được con đường riêng của bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, dàm đối diện thử thách. Thế hệ trẻ không e dè những định kiến hay những lời bình luận, nhận xét từ xung quanh mà trở nên rụt rè, sợ hãi, họ là những người luôn tìm kiếm cơ hội. Thế hệ trẻ trở nên khác biệt nhờ sự cởi mở trong tư duy và khả năng thích nghi nhanh chóng, không để mình bị thụt lùi với bất kỳ xu hướng nào. Họ luôn đặt ra câu hỏi 'Tôi là ai?' và 'Tôi muốn trở thành ai?', dựa vào đó mà nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Với Chi, mình đến WeYoung không chỉ là vai trò của người đánh giá mà còn là một người đồng hành. Chi muốn cùng Hội đồng tạo ra một không gian thoải mái để người trẻ cảm thấy rằng năng lực của họ được đón nhận, mọi câu chuyện đều được lắng nghe và chia sẻ, các giá trị tích cực họ tạo ra sẽ được lan toả. Chi hy vọng rằng bằng kinh nghiệm, hành trình mình đã đi qua sẽ truyền tải thêm nhiều cảm hứng, năng lượng để các bạn trẻ càng mạnh dạn hơn, tin vào bản thân mình và dám thể hiện cá tính. Dù lớn hay nhỏ thì Chi vẫn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng mọi điều các bạn làm đều xứng đáng được ghi nhận", Chi Pu chia sẻ.

Chi Pu là một trong những thành viên của hội đồng thẩm định WeYoung