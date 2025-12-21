Rần rần clip Kim Woo Bin - Shin Min Ah lộ diện trước phút thề nguyện?

Từng diễn biến trong "đám cưới thế kỷ" của Kim Woo Bin và Shin Min Ah đều được netizen "ăn cưới online" hóng nhiệt tình. Đến nay, đã có cả dàn sao lóa mắt V (BTS), Lee Kwang Soo, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Lee Se Young, Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk... đến tham dự.

Bức ảnh cưới dưới trời tuyết "như xé sách bước ra" của cặp đôi đã làm mạng xã hội dậy sóng. Không những vậy, dân mạng còn phát sốt trước clip được cho là của cặp đôi lên đồ trước giờ G, chuẩn bị đến giây phút nói lời thề nguyện và chính thức trở thành vợ chồng. Trong clip này, cô dâu Shin Min Ah diện váy cưới trắng lộng lẫy, còn chú rể Kim Woo Bin "lên đồ" mặc suit xám cực kỳ lịch lãm. Đoạn clip trên nhanh chóng đã thu hút về lượng tương tác cực khủng.

Đoạn clip được cho là diện mạo của Kim Woo Bin - Shin Min Ah trong ngày cưới khiến dân mạng phát cuồng (clip: Facebook)

Nhưng hóa ra đây lại không phải diện mạo thật của đôi vợ chồng trong ngày cưới. Đoạn clip cô dâu Shin Min Ah diện váy cưới thực chất là hậu trường của phim Tomorrow With You. Nữ diễn viên từng công khai chọn đây là bộ váy cưới màn ảnh mà cô yêu thích nhất. Trong khi đó, những hình ảnh của Kim Woo Bin lại đến từ lúc anh tham dự Milan Fashion Week hồi tháng 6.

Đến nay, những hình ảnh bên trong đám cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn được giữ kín. Diện mạo của cặp đôi trong ngày trọng đại vẫn là ẩn số và được khán giả "đoán già đoán non" không ngớt.

Đây là hậu trường Shin Min Ah mặc váy cưới trong phim Tomorrow With You (ảnh: Chosun)

Còn hình ảnh Kim Woo Bin được lấy từ khi anh tham dự Milan Fashion Week hồi tháng 6 (ảnh: X)

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua gần 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 20/12 tại Seoul, Hàn Quốc. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc". Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả. Đám cưới này là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống.