Cảnh tượng hiếm thấy tại "đám cưới thế kỷ" của Kim Woo Bin và Shin Min Ah

Vào ngày 20/12, Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã khép lại hành trình yêu đương 10 năm để mở ra trang mới: cuộc sống hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Kwang Soo, V (BTS), Nam Joo Hyuk, Lee Byung Hun, Gong Hyo Jin...

Giữa dàn khách mời, bỗng xuất hiện 1 cảnh tượng hiếm thấy: nữ diễn viên Lee Yoo Young đã bế con đến dự. Nữ diễn viên 36 tuổi tươi tắn, thoải mái khi bế con, em bé cũng rất hợp tác khi không quấy khóc giữa "rừng" đèn flash. Dù hiếm thấy nhưng hẳn sự xuất hiện của "khách mời nhí" này cũng giúp đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah thêm phần xôm tụ.

Lee Yoo Young bế con đến dự đám cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah (clip: X)

Đây chắc hẳn là khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới. Em bé rất ngoan ngoãn và không hề quấy khóc (ảnh: Topstarnews)

Đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah hẳn sẽ thêm xôm tụ khi có thêm vị khách mời nhí đặc biệt này (ảnh: Instagram)

Câu chuyện của Lee Yoo Young lại 1 lần nữa được cư dân mạng nhắc lại. Trong quá khứ, cô từng hẹn hò với cố tài tử Kim Joo Hyuk (Reply 1988) khoảng 1 năm. Cả 2 lần đầu gặp gỡ trên phim trường Yourself and Yours và rồi nhanh chóng trở thành người yêu. 2 nghệ sĩ thậm chí còn lên kế hoạch tổ chức 1 hôn lễ ngay trong năm 2017. Đáng tiếc, ngay trước thềm đám cưới, tài tử họ Kim đột ngột qua đời ở tuổi 45 trong 1 tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Hình ảnh Lee Yoo Young lặng người đau lòng trong đám tang bạn trai đã làm công chúng vô cùng xót xa.

Khi hay tin Kim Joo Hyuk qua đời, Lee Yoo Young đã bị sốc tới mức phải ngừng quay phim (ảnh: Pinterest)

Và sau 7 năm, Lee Yoo Young đã tìm thấy hạnh phúc mới bên ông xã ngoài ngành. Truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm Lee Yoo Young lần đầu gặp chồng hồi năm 2023 trong 1 buổi họp mặt với người quen. Theo thời gian, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương và quyết định tiến tới hôn nhân. Cô sinh con vào tháng 9/2024 và mới tổ chức hôn lễ vào tháng 9 năm nay. Hình ảnh Lee Yoo Young chữa lành được nỗi đau, hạnh phúc bên chồng con khiến nhiều khán giả ấm lòng.

Lee Yoo Young sinh năm 1989, từng làm việc ở tiệm làm tóc trước khi chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên hồi năm 2012. Nhờ khả năng diễn xuất thiên phú, nữ nghệ sĩ dần chinh phục khán giả qua loạt tác phẩm gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Tunnel, Diva, Late Spring... Trong đó, tác phẩm điện ảnh Late Spring đã mang về cho nữ diễn viên danh hiệu Ảnh hậu cao quý tại LHP Quốc tế Milan 2014.

Sau 7 năm, Lee Yoo Young tìm thấy hạnh phúc mới bên người chồng ngoài ngành (ảnh: Instagram)

Hình ảnh nữ diễn viên hạnh phúc bên chồng con khiến khán giả ấm lòng (ảnh: Instagram)

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2025 (ảnh: Instagram)