Cúc Tịnh Y thu nhập hơn 500 tỷ cũng chỉ là muỗi với các đại gia showbiz khét tiếng này

Hiện tại, tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý Siba Media đang chiếm sóng trên mạng xã hội với căng thẳng mỗi lúc một leo thang. Thế nhưng, điều khiến dân tình chú ý hơn cả lại là mức thu nhập lên tới hơn 139 triệu NDT (514 tỷ đồng) và đãi ngộ mà Siba dành cho nàng "Mỹ nữ 4000 năm". Ngoài mức lương cố định hàng tháng 250.000 NDT (935 triệu đồng), người đẹp còn được công ty cấp cho một căn hộ cao cấp ven sông rộng 155 mét vuông tại Bến Thượng Hải, có siêu xe đưa đón và các khoản chi phí tiêu dùng, du lịch khác.

Mặc dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng mức thu nhập "trên trời" và cuộc sống xa hoa của các ngôi sao giải trí đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Không ít người xuýt xoa rằng ngành giải trí quả thực là chỗ "hốt tiền", bảo sao có quá nhiều người cố chen chân cho bằng được. Đặc biệt, Cbiz có những ví dụ điển hình về việc dàn sao giàu "nứt đố đổ vách", gia tài bạc tỉ, sống xa hoa như ông hoàng bà chúa.

Netizen sửng sốt về mức thu nhập của Cúc Tịnh Y nhưng Cbiz còn nhiều đại gia "khét" hơn thế (Ảnh: Sina).

Tạ Đình Phong

Theo trang 163, tính đến tháng 4 năm nay, khối tài sản của Tạ Đình Phong đã lên tới vài tỷ NDT (hàng nghìn đến chục nghìn tỷ đồng). Không chỉ có mức cát-xê cực khủng, lên tới 20 triệu NDT/bộ phim (74,7 tỷ đồng), nam diễn viên Thiếu Niên Hạo Nam còn tận dụng tên tuổi của bản thân để phát triển nhãn hiệu Phong Vị. Từ năm 2021-2024, doanh số bán hàng của Phong Vị đã lên tới 1 tỷ NDT (3.737 tỷ đồng). Nhờ vậy, Tạ Đình Phong được lên bìa tạp chí thương nghiệp bán chạy nhất toàn cầu với vai trò CEO.

Ngoài ra, Tạ Đình Phong rất "mát tay" khi đưa công ty chế tác hậu kỳ của anh ra thị trường chứng khoán. Năm 2014, chồng cũ Trương Bá Chi từng kiếm về 140 triệu NDT (523 tỷ đồng) chỉ trong thời gian ngắn, khiến các ông trùm ngành kinh tế cũng phải khen nức nở. Hiện tại, công tỷ của Tạ Đình Phong đã giành được nhiều thành công khi tiến quân sang thị trường nội địa, thu về lợi nhuận hơn 100 triệu NDT/năm (373,7 tỷ đồng).

Tạ Đình Phong (Ảnh: 163).

Lộc Hàm

Cuối tháng 11 vừa qua, Lộc Hàm đã gây chú ý khi đăng tải một số bức ảnh chụp tại nhà riêng lên mạng xã hội. Chàng "thiếu gia Bắc Kinh" vô tình tiết lộ khung cảnh sống xa hoa với những món đồ trang trí, nột thất đắt đỏ và bộ thiết bị ghi âm có giá lên tới 600.000 NDT (2,2 tỷ đồng), khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Những hình ảnh do Lộc Hàm đăng tải lên MXH (Ảnh: Weibo).

Là "đỉnh lưu" đình đám của showbiz Hoa ngữ, khối tài sản của nam diễn viên Xuyên Qua Hỏa Tuyến chắc chắn chẳng phải dạng vừa. Có nguồn tin cho biết, khi quay bộ phim Pháo Đài Thượng Hải, Lộc Hàm đã thu về mức cát-xê lên tới 120 triệu NDT (448,5 tỷ đồng).

Nếu ai thường xuyên theo dõi thông tin về Lộc Hàm, chắc hẳn đều biết mỹ nam này có niềm đam mê cháy bỏng với những chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Tính sương sương, Lộc Hàm có tới cả bộ sưu tập nhãn hiệu Patek Philippe, Rolex, giá cả dao động từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Chẳng phải tự nhiên Lộc Hàm lại được đặt cho nickname "Thiếu gia Bắc Kinh" (Ảnh: sina).

Thành Long

Năm 2020, Thành Long là ngôi sao Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách Top 10 nam diễn viên thu nhập cao nhất toàn cầu do Forbes bình chọn với con số 40 triệu USD/năm (1.052 tỷ đồng). Từ nhiều năm trước, bản thân siêu sao võ thuật Cbiz đã tiết lộ mình sở hữu khối tài sản "lớn đến kinh người".

Có nguồn tin cho biết, trong những năm 1992, Thành Long đã kiếm được 94 triệu HKD/năm (317,9 tỷ đồng). Cho tới bây giờ, sau nhiều năm tích lũy, thật khó mà tưởng tượng nổi siêu sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc giàu có tới mức nào.

Thành Long thừa nhận mình cực kỳ giàu có (Ảnh: 163).

Khi tham gia show truyền hình, Thành Long khiến dân tình tròn mắt khi tiết lộ về thói tiêu xài xa hoa. Ông từng mua cùng lúc 7 chiếc đồng hồ nạm kim cương khi ghé qua cửa hiệu xa xỉ vì lý do hết sức bâng quơ như…1 tuần có 7 ngày, mỗi ngày có thể khoe 1 cái.

Hơn nữa, Thành Long còn cho biết, sau này khi về hưu, ông muốn mua 1 tòa đảo, một chiếc máy bay riêng, 1 chiếc du thuyền để tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống giàu có, sang chảnh thế này nhiều người còn chẳng dám mơ nhưng đây là điều Thành Long có thể thực hiện dễ như trở bàn tay.

Nguồn: 163