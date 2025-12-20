Sốc visual với nữ thần tại đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah, đích thị là khách mời đỉnh nhất

Đám cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin tối 20/12 tại khách sạn Shilla, Seoul đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Hôn lễ diễn ra riêng tư với sự tham dự của gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Ngay từ đầu giờ chiều, đám đông phóng viên và người hâm mộ đã vây kín lối vào khách sạn. Các ngôi sao đình đám như V (BTS), D.O (EXO), Lee Kwang Soo, Nam Joo Hyuk... lần lượt xuất hiện chớp nhoáng. Những tay săn ảnh gần như chỉ có chưa đầy 10 giây để tác nghiệp từ khi các ngôi sao xuống xe và nhanh chóng tiến vào sảnh.

Là một trong số ít sao nữ công khai lộ diện rõ ràng tại hôn lễ, Kim Tae Ri là cái tên bất ngờ "đánh úp", chiếm trọn spotlight bằng visual phát sáng. Với loạt ảnh siêu chất lượng những gì cô mang đến đã khiến các trang tin Hàn Quốc phải dùng biệt danh "nữ thần tâm trạng" để miêu tả.

10 giây ngắn ngủi tạo nên khảonh khắc kinh điển của Kim Tae Ri tại lễ cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah (Nguồn @kimtaeri.ifc).

Quãng đường ngắn ngủi khi tiến vào sảnh trở thành sàn catwalk của Kim Tae Ri (Nguồn @kimtaeri.ifc).

Kim Tae Ri diện combo all-black với áo trench coat kết hợp quần tất xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn - công thức lên đồ ăn cưới tối giản và tinh tế của các ngôi sao Hàn Quốc. Điểm đắt giá nhất nằm ở mái tóc: không tạo kiểu cầu kỳ mái tóc đen buông nhẹ của Kim Tae Ri được thả bồng bềnh tự nhiên, tạo nên cảm giác vô cùng "điện ảnh".

Full look không kém cạnh những lần tham dự fashion week của cô Đại sứ Prada (Ảnh Osen).

Chỉ một cái liếc mắt, Kim Tae Ri lập tức khoảnh khắc điện ảnh, xứng đáng danh xưng "Thị Hậu" (Ảnh thepowernews).

Mái tóc biết nhảy múa của người đẹp (Ảnh xportsnews).

Sau khoảng thời gian thử sức với tóc bob cá tính, mái tóc của nữ diễn viên đã dài chạm vai với phom layer sinh động (Ảnh xportsnews).

Tờ Dispatch bắt được khoảnh khắc đắt giá khi Kim Tae Ri khoe trọn gương mặt cực phẩm, được nhận xét có nhiều nét tương đồng với đàn chị Song Hye kyo (Ảnh Dispatch).