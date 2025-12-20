5 công thức tôn dáng tối ưu khi đi giày bệt, biết hết là không muốn đi giày cao gót nữa

Giày bệt từng có thời gian bị "gắn mác" là kém tôn dáng, chỉ phù hợp với những ngày cần sự thoải mái tuyệt đối. Thế nhưng, khi thời trang ngày càng đề cao tính ứng dụng và phong cách cá nhân, giày bệt đã trở lại mạnh mẽ và chứng minh rằng: nếu biết phối đồ khéo léo, bạn hoàn toàn có thể trông cao ráo, gọn gàng và rất thời thượng.

Dưới đây là 5 kiểu trang phục kết hợp với giày bệt không chỉ dễ mặc mà còn giúp vóc dáng trông cân đối hơn rõ rệt.

Chân váy suông

Chân váy suông là "bạn thân" của giày bệt, đặc biệt với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Thiết kế suông thẳng, không ôm sát giúp che khuyết điểm phần hông và đùi, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn khi kết hợp cùng giày bệt mũi nhọn hoặc loafer đế mỏng.

Để tối ưu hiệu ứng tôn dáng, hãy ưu tiên chân váy có độ dài trên mắt cá chân một chút hoặc ngang bắp chân, kết hợp áo sơ mi sơ vin gọn gàng hoặc áo thun dáng ôm. Những gam màu trung tính như be, xám, trắng ngà hay đen sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Một đôi giày bệt cùng tông với váy hoặc tiệp màu da cũng là "mẹo nhỏ" giúp kéo dài đôi chân đáng kể.

Quần short

Nhiều người nghĩ rằng quần short chỉ hợp với sneaker hoặc sandal cao gót, nhưng thực tế, giày bệt lại mang đến một hình ảnh trẻ trung và rất hiện đại. Quần short cạp cao, ống suông nhẹ khi đi cùng giày bệt sẽ giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn, đặc biệt phù hợp cho những ngày hè năng động, hoặc mùa xuân ấm áp sắp đến.

Bạn có thể kết hợp quần short với áo thun basic, áo blouse tay phồng hoặc áo sơ mi dáng rộng sơ vin một phần. Giày bệt mũi nhọn, giày Mary Jane hoặc ballet flats đều là lựa chọn lý tưởng. Lưu ý nhỏ là tránh quần short quá dài qua gối, vì chúng dễ "nuốt dáng" khi đi cùng giày bệt.

Quần âu cạp cao

Quần âu cạp cao là món đồ "đinh" trong tủ đồ công sở, và khi kết hợp với giày bệt, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái. Phần cạp cao giúp định hình vòng eo, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn, trong khi ống quần đứng dáng giúp đôi chân trông thẳng và dài.

Với giày bệt, nên chọn quần âu có độ dài vừa chạm mắt cá chân hoặc ngắn hơn một chút để tránh cảm giác nặng nề. Áo sơ mi, áo blouse hoặc áo len mỏng sơ vin gọn gàng sẽ hoàn thiện tổng thể thanh lịch. Nếu muốn phá cách, bạn có thể chọn giày bệt da bóng hoặc có chi tiết kim loại để tạo điểm nhấn thời trang.

Quần jeans dài chấm mắt cá chân

Quần jeans dài chấm mắt cá chân là "cứu tinh" cho những ai yêu thích giày bệt nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài năng động, cá tính. Độ dài vừa phải giúp khoe trọn phần cổ chân – một trong những điểm tạo cảm giác thanh mảnh cho đôi chân.

Những dáng jeans ống đứng, ống suông hoặc hơi loe nhẹ đều rất phù hợp khi đi cùng giày bệt. Bạn có thể phối với áo thun ôm, áo croptop hoặc áo khoác dáng ngắn để cân bằng tỷ lệ cơ thể. Một đôi giày bệt mũi nhọn hoặc loafer cổ thấp sẽ giúp set đồ trông gọn gàng và "hack dáng" hiệu quả hơn so với giày mũi tròn.

Váy liền gọn dáng

Váy liền dáng gọn là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn mặc đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Những thiết kế váy suông nhẹ, váy chữ A hoặc váy ôm vừa phải khi kết hợp với giày bệt sẽ mang đến vẻ ngoài nữ tính, tinh tế mà vẫn rất thoải mái.

Để tôn dáng, hãy ưu tiên váy có chiết eo nhẹ hoặc thắt đai, độ dài trên gối hoặc ngang bắp chân. Giày bệt mũi nhọn, giày slingback đế thấp hay ballet flats trơn màu sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Nếu váy có họa tiết, hãy chọn giày bệt đơn giản để tránh cảm giác rối mắt và giữ được sự cân đối cho vóc dáng.

Ảnh: Sưu tầm