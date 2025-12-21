Một nàng hậu nhiều lần làm “bé ba”, khiến vận động viên huyền thoại phản bội vợ đang bầu bí gây phẫn nộ

Cái tên Triệu Nhã Kỳ có lẽ khá xa lạ với khán giả Việt, thế nhưng trong những năm 2008-2016, nàng hậu này từng phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện giải trí truyền thông xứ tỉ dân. Với nhan sắc xinh đẹp, body bốc lửa, cô khiến cậu ấm nhà tỷ phú số 1 Hong Kong (Trung Quốc) chủ động theo đuổi, quán quân Thế vận hội Olympic Lâm Đan mê mệt đến mức phản bội người vợ đang bầu bí để được ở bên.
Năm 2009, Triệu Nhã Kỳ bước chân vào làng giải trí sau khi lên ngôi Hoa hậu Du lịch Trung Quốc. Cô gặt hái được nhiều thành công trong cả mang điện ảnh lẫn truyền hình, trở thành nữ thần thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ.
Đặc biệt, tháng 3/2014, Triệu Nhã Kỳ là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất được mời tham dự Lễ khai mạc giải Oscar lần thứ 86, trở thành tiêu điểm trên thảm đỏ khi khoác lên mình bộ trang phục của nhà thiết kế thời trang Lawrence Hsu - người tạo ra bộ váy long bào cho Phạm Băng Băng năm nào. Tiếc thay, đời tư thị phi đã kéo sự nghiệp của Triệu Nhã Kỳ đi xuống, khiến cô phải chịu vô số gạch đá từ dư luận.
Năm 2010, giới truyền thông xứ Cảng gây chấn động khi tung loạt ảnh Triệu Nhã Kỳ hẹn hò với thiếu gia Lý Trạch Giai - con trai tỷ phú số 1 Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Thành. Cặp đôi chân dài - đại gia ghé thăm nhiều cửa hàng xa xỉ, mua những chiếc túi xác Hermes, Chanel đắt đỏ, khiến dân tình bàn tán xôn xao.
Phải biết rằng khi đó bên cạnh Lý Trạch Giai đã có người bạn gái gắn bó nhiều năm và có con chung - nữ diễn viên Lương Lạc Thi. Đặc biệt, người đẹp họ Lương vừa mới sinh cho Lý Trạch Giai một cặp song sinh dễ thương, bản thân cô thì đang tĩnh dưỡng trên đất Mỹ. Không ít người suy đoán Triệu Nhã Kỳ đã thừa dịp đồng nghiệp bầu bí, sinh nở để chen chân, muốn được bước vào cửa giới siêu giàu.
Tuy nhiên, muốn làm dâu hào môn chẳng phải chuyện dễ dàng, đến Lương Lạc Thi dù nhẫn nhịn sinh tận 3 người con cho nhà họ Lý vẫn chẳng được như nguyện, chứ đừng nói đến Triệu Nhã Kỳ. Sau một thời gian khi scandal tình ái giữa với thiếu gia họ Lý dần lắng xuống, nàng hậu công khai tình yêu với Cao Hổ - chàng Hư Trúc của vũ trụ Thiên Long Bát Bộ, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn khiến ai nấy đều bất ngờ. Tuy nhiên, tháng 6/2014, Cao Hổ bị bắt giữ vì sử dụng "nàng tiên nâu", mối quan hệ giữ họ cũng đứt gánh kể từ đó.
Triệu Nhã Kỳ nhanh chóng rũ bỏ quan hệ với Cao Hổ, thậm chí còn "lật lọng" tuyên bố họ chỉ là bạn bè bình thường. Điều này khiến nhiều người phải ngao ngán vì sự thực dụng, bạc tình của nàng hậu họ Triệu, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng khá nhiều.
Danh tiếng của nàng hậu họ Triệu chỉ thực sự bị chôn vùi khi cô một lần nữa làm "bé ba", chen chân vào gia đình người khác. Năm 2016, giới paparazzi đã soi được khoảnh khắc Triệu Nhã Kỳ và huyền thoại cầu lông Lâm Đan rủ nhau đi khách sạn. Thông tin này làm chấn động cả giới giải trí lẫn thể thao, bởi lẽ trước đó, Lâm Đan luôn xây dựng hình ảnh người chồng tốt, người đàn ông mẫu mực. Chẳng ai ngờ được vận động viên đình đám, niềm tự hào của Trung Quốc lại lén "ăn nem" khi vợ bầu bí. Đặc biệt, thông tin này được tung ra khi Tạ Hạnh Phương - vợ Lâm Đan vừa sinh con chưa đầy 2 tuần khiến công chúng khó lòng chấp nhận được.
Trước áp lực dư luận, Lâm Đan đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và được bà xã thông cảm, tha thứ, dù vậy danh tiếng của anh cũng tụt dốc không phanh, bị hủy hợp đồng quảng cáo hàng loạt. Còn về phía Triệu Nhã Kỳ, cô tuyên bố mình là người bị hại trong lùm xùm này và phủ nhận tin đồn nhận nhà, xe và quà xa xỉ từ quán quân thế giới.
Bế bối ngoại tình chấn động này là một đòn giáng nặng nề vào sự nghiệp của Triệu Nhã Kỳ, khiến cô không thể ngóc đầu lên được nữa, bị các nhãn hiệu, đoàn phim lũ lượt quay lưng. Thậm chí, khi đăng tải bài viết lên mạng xã hội, trang các nhân của nàng hậu bị bao phủ bởi gạch đá dư luận, mãi không được dân tình tha thứ, đành chấp nhận mờ nhạt dần trong showbiz hay thay đổi.
Giờ đây, ở tuổi 43, Triệu Nhã Kỳ gần như không còn hoạt động trong làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động thương mại để kiếm sống. Có thể nói, nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp này đã tự tay đánh mất sự nghiệp vì đi sai đường, sống thiếu chuẩn mực.
