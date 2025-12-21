Không thể tin nổi Trấn Thành đã đến mức này!

Từ sau khi thừa nhận đang tăng cân, Trấn Thành liên tục trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Với nghệ sĩ, việc bị soi vóc dáng thường là câu chuyện nhạy cảm nhưng Trấn Thành lại chọn một hướng đi rất riêng, biến chính điều đó thành chất liệu hài hước, khiến mọi câu chuyện xoay quanh ngoại hình trở nên nhẹ nhàng hơn. Bằng chứng thể hiện qua việc dù liên tục bị dìm ở Running Man nhưng Trấn Thành vẫn rất thoải mái, thậm chí còn tự dùng "chiếc bụng mỡ" của mình làm content.

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi hình ảnh hé lộ ở cuối tập 11 của Running Man Việt Nam nhanh chóng gây chú ý. Đoạn teaser cho tập 12 ghi lại khoảnh khắc nam MC vừa chạy vừa mếu máo, trong tình trạng bị cởi áo như đang trong màn rượt đuổi căng thẳng cùng các thành viên. Trong bức ảnh này, cận cảnh vóc dáng tăng cân của Trấn Thành lộ rõ khiến nhiều người không thể ngờ được.

Điều đáng nói là chính Trấn Thành cũng không hề tránh né khoảnh khắc này. Trái lại, anh còn chủ động đăng lại hình ảnh và hài hước bình luận: "Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!". Cách tự trêu mình là "nồi thịt kho" đầy duyên dáng của nam MC nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực, từ một khoảnh khắc dễ gây ngại ngùng thành tiếng cười lan tỏa trên mạng xã hội.

Trấn Thành hốt hoảng, vừa chạy vừa che vòng 2 (Nguồn: Running Man Việt Nam)

Trấn Thành lộ rõ mồn một ngoại hình sau khi tăng cân (Ảnh: Running Man Việt Nam)

Dù liên tục rơi vào những tình huống bị "dìm" không thương tiếc, Trấn Thành vẫn cho thấy tinh thần Running Man đúng nghĩa, sẵn sàng lăn xả đến cùng, bất chấp hình tượng để mang lại tiếng cười cho khán giả. Ở vị thế hiện tại, việc chấp nhận xuất hiện với những khoảnh khắc kém hoàn hảo, thậm chí có phần "xấu hổ" trước ống kính, không phải nghệ sĩ nào cũng dám làm. Thế nhưng, Trấn Thành lại chọn cách bước qua mọi ngại ngần, hòa mình hoàn toàn vào cuộc chơi, không hề giữ khoảng cách hay ưu ái cho bản thân.

Chính sự thoải mái ấy đã giúp nam MC ghi điểm mạnh mẽ. Sự chân thành và tinh thần chơi hết mình ấy khiến anh không hề lép vế trước các đàn em trẻ tuổi, mà ngược lại, còn góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ, cởi mở cho toàn bộ cuộc chơi. Chính điều này đã biến Trấn Thành trở thành mảnh ghép không thể thiếu, giúp Running Man Việt luôn giữ được tinh thần giải trí đúng chất và dễ chịu với khán giả.

Từ tập 1, chiếc bụng tròn trịa của Trấn Thành đã bị Running Man Việt "vắt kiệt" làm content (Ảnh: Running Man Việt Nam)

Trấn Thành còn tự ví von mình như "Bò Biển" và đó cũng là biệt danh của anh ở mùa này (Ảnh: FBNV)

Diệu Nhi cũng từng giật mình khi nhìn sát ngoại hình đàn anh (Ảnh: Running Man Việt Nam)

Trấn Thành hết mình khi tái xuất Running Man Việt (Ảnh: FBNV)