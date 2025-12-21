Rò rỉ ảnh hiếm của chú rể Kim Woo Bin, thực đơn tiệc cưới và quà tặng khách sang xịn gây choáng

Tối 20/12, đám cưới thế kỷ của Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã chính thức diễn ra tại Hàn Quốc. Ngày trọng đại của cặp đôi không khác gì lễ trao giải khi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong giới giải trí xứ kim chi như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Hôn lễ của Kim Woo Bin - Shin Min Ah diễn ra vô cùng kín đáo, riêng tư đến mức ngoài ảnh cưới dưới trời tuyết trắng được công ty quản lý đăng tải, gần như không có bất kỳ hình ảnh nào của cô dâu và chú rể trong ngày vui xuất hiện trên mạng. Truyền thông Hàn cũng chỉ có thể tác nghiệp bên ngoài khách sạn The Shilla. Phải đến sáng 21/12, hình ảnh chú rể Kim Woo Bin và thông tin đắt giá trong đám của cặp sao hàng đầu mới được truyền thông Trung Quốc đăng tải.

Đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah diễn ra vô cùng kín đáo. Ảnh: Nate.

Trong ngày trọng đại của mình, Kim Woo Bin vô cùng điển trai, bảnh bao với suit đen nơ đen đơn giản nhưng đầy nam tính. Ngoài diện mạo của chú rể, menu cưới, quà tặng khách mời của Kim Woo Bin - Shin Min Ah cũng lộ diện và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các vị khách đến tham dự đám cưới được cho là nhận được 2 túi quà trắng và vàng. Trong đó, túi quà màu trắng đến từ thương hiệu Lancôme.

Menu tiệc cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah gồm có: Thịt cua thì là ăn kèm bánh crêpe sốt kem purée tỏi tây "Peekaboo" và sốt coulis lựu; Súp kem hạt dẻ nấm truffle mịn, ăn kèm bánh brioche nướng phủ phô mai; Thăn bò Angus đạt chuẩn CAB áp chảo, ăn kèm rau của hầm ratatouille, sốt moutarde và khoai tây nghiền; Mì cưới (Wedding Noodles); Cây thông Giáng Sinh trắng Mousse chocolate ivory với dâu tây và chuối.

Nhìn qua quà tặng và thực đơn ăn cưới có nấm hiếm truffle hay thăn bò Angus - phần thịt cao cấp từ giống bò nổi tiếng thế giới - đã thấy sự sang chảnh và xa xỉ ở đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah.

Chú rể Kim Woo Bin vô cùng đẹp trai, bảnh bao trong ngày cưới. Ảnh: Sina.

Quà tặng và thực đơn cưới của cặp sao nghe thôi đã thấy ngập tràn mùi tiền. Ảnh: Sina.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah có chuyện tình 10 năm lãng mạn, viên mãn. Ảnh: Pinterest.

Nguồn: Sina