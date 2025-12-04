Bộ đồ ngủ khiến Jennie (BLACKPINK) dính tin yêu mãnh liệt nam thần đẹp trai nhất thế giới

Tối 3/12, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) vừa chiếm sóng mạng xã hội với nghi vấn đang đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt. Theo nguồn tin, 2 ngôi sao hàng đầu Kpop gần đây không ngần ngại diện bộ đồ ngủ rất giống nhau khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều khán giả nhận định, việc 2 thần tượng công khai khoe đồ đôi, lại còn là đồ ngủ đã cho thấy họ đang yêu nhau say đắm.

Cách đây không lâu, Jennie - V còn cùng xuất hiện ở Los Angeles, Mỹ. Được biết, Jennie tới đây để phối hợp cùng Adidas thực hiện 1 dự án mới vào hôm 13/11. Cùng lúc đó, V có mặt ở Los Angeles theo lịch trình tham dự sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm do anh làm đại sứ.

Đáng nói, phải tới 15/11, sự kiện có V góp mặt mới diễn ra, thế nhưng anh đã vội ra sân bay lên đường tới Mỹ... từ hôm 12/11. Từ đây, mỹ nam sinh năm 1995 được cho là yêu say đắm Jennie tới mức muốn tới Los Angeles thật sớm để nhanh chóng được gặp gỡ người tình trong mộng.

Jennie diện đồ ngủ có họa tiết kẻ sọc caro ra sân bay cách đây không lâu

Và cách đây 3 ngày khi xuất hiện trên Vlog, V gây chú ý khi mặc bộ pijama trông rất giống với trang phục Jennie từng diện ra sân bay lúc trước

Jennie có mặt ở Los Angeles vào hôm 13/11 trong 1 kế hoạch hợp tác cùng Adidas

V khẩn trương lên đường tới Los Angeles từ hôm 12/11...

... dù tới tận 15/11, anh mới phải tham dự sự kiện tại thành phố này

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã thảo luận sôi nổi xung quanh bộ đồ ngủ nghi là đồ đôi của Jennie - V. Nhiều netizen nhận định, 2 ngôi sao chưa hề chia tay nhau như báo chí Hàn loan tin trước đó. Nhưng không ít người hâm mộ lại nhấn mạnh rằng, bộ đồ ngủ nói trên chưa thể được xem như bằng chứng hẹn hò của Jennie - V, bởi lẽ rất nhiều người cũng sở hữu bộ pijama giống với 2 thần tượng đình đám.

Mối quan hệ giữa Jennie - V từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, cặp đôi tin đồn không chỉ cùng xuất hiện ở Los Angeles mà còn đón chuyến bay về Hàn trong cùng 1 ngày. Theo đó, V lọt vào ống kính của phóng viên Hàn trong lần xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon vào hôm 16/11 sau khi hoàn thành lịch trình ở Los Angeles. Cùng thời điểm, 1 người hâm mộ khẳng định đã ngồi cùng khoang với Jennie trong chuyến bay từ Los Angeles về Hàn. Từ đây, 2 idol được cho là luôn theo sát nhau trong khoảng thời gian gần đây.

Ngoài ra, loạt tương tác đáng ngờ giữa stylist của V và quản lý Jennie cũng được netizen “mổ xẻ”. Cách đây không lâu, 2 nhân vật này đã xác nhận việc có mặt ở Los Angeles. Thậm chí, stylist của V và quản lý Jennie còn đi ăn uống, hát karaoke cùng nhau, làm dấy lên nghi vấn 2 thần tượng Kpop hiện có mối quan hệ trên mức bình thường.

V được bắt gặp tại sân bay Hàn vào hôm 16/11 sau khi hoàn thành lịch trình ở Mỹ. Cùng thời điểm, có nhân chứng khẳng định thấy Jennie ngồi trên chuyến bay từ Los Angeles về Hàn Quốc

Stylist của V để lộ chuyện mình đi hát karaoke cùng quản lý Jennie trên trang cá nhân

Còn nhớ, tin đồn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi vàng đã “đường ai nấy đi” hồi cuối năm 2023 trong sự tiếc nuối của khán giả. Nhưng tới nay, không ít người lại tin rằng 2 nghệ sĩ chưa chia tay và vẫn còn đang lén lút yêu đương.

2 ngôi sao bị phát tán nhiều hình ảnh thân mật cách đây 3 năm

V nhiều lần được các tạp chí, đơn vị truyền thông quốc tế như Nubia, TechnoSports... chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới”

Nguồn: Koreaboo