Ngọc Trinh "vòng eo 56" nay đã khác

Sau biến cố lớn trong sự nghiệp, Ngọc Trinh đang cho thấy những thay đổi rõ rệt cả về hình ảnh lẫn cách sống. Từ hình ảnh "Nữ hoàng nội y" gắn liền với vòng eo 56cm, chế độ ăn uống khắt khe và phong cách sexy triệt để, Ngọc Trinh của hiện tại trầm lắng, điềm tĩnh và… thoải mái hơn rất nhiều với chính cơ thể mình.

Thời gian gần đây, người đẹp không còn xuất hiện dày đặc trong những bộ cánh bó sát khoe đường cong như trước. Thay vào đó là trang phục đời thường, kín đáo, ưu tiên sự dễ chịu. Ngọc Trinh cũng từng thẳng thắn thừa nhận bản thân hiện tại đã tăng cân nhưng cô không quá áp lực.

Mới nhất, Ngọc Trinh khiến mạng xã hội xôn xao khi tự đăng loạt ảnh "dìm" chính mình. Trong khung hình, gương mặt "Nữ hoàng nội y" tròn trịa, khác xa hình ảnh góc cạnh, sắc sảo thường thấy. Ngọc Trinh chia sẻ hài hước: "Người thích bạn không nói: Dạo này nhìn em mập thế. Người thích bạn nói: Em ngày càng có sức nặng trong lòng anh".

Ngọc Trinh tự tung ảnh khuôn mặt tròn trịa sau khi tăng cân (ảnh: FBNV)

Việc chủ động chia sẻ khoảnh khắc này khiến nhiều người bất ngờ, bởi suốt nhiều năm, Ngọc Trinh gần như không bao giờ để lộ những hình ảnh kém hoàn hảo. Không ít ý kiến cho rằng Ngọc Trinh hiện tại trông có sức sống hơn, gương mặt đầy đặn giúp cô trẻ trung và gần gũi hơn trước. Một bộ phận khán giả còn bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng sau những sóng gió đã trải qua, việc cô cho phép bản thân “dễ thở” hơn với ngoại hình là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trong show của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh bị bắt cận vóc dáng kém thon gọn hơn so với trước (Nguồn: Đi soi sao đi)

Ngọc Trinh thoải mái thừa nhận tăng cân chứ không né tránh hay áp lực như trước kia (ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.

Từ sau khi vào showbiz, Ngọc Trinh nhiều lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến nhan sắc, vóc dáng phụ nữ. Cô từng nói: "Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi"; "Tôi nghĩ mình có vòng 3 đẹp tự nhiên mà showbiz không có người thứ hai"; "Đàn bà đẹp và thông minh là tốt. Nhưng không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Và tôi ước tôi cứ ngoan hoài như vậy, đừng hư. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng"...

Ngọc Trinh khi gầy gợi cảm còn khi "có da có thịt" trông khoẻ khoắn, năng động hơn (ảnh: FBNV)

Hiện tại, Ngọc Trinh dần ổn định lại nhịp sống sau quãng thời gian nhiều biến động. Cô trở lại với công việc theo cách chậm rãi nhưng chắc chắn hơn, không còn xuất hiện ồ ạt mà chọn lọc hoạt động phù hợp. Ngọc Trinh tích cực tham gia các sự kiện giải trí, duy trì việc livestream bán hàng, lĩnh vực từng giúp cô giữ được nguồn thu ổn định và sự tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Trên mạng xã hội, người đẹp vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh đời thường, công việc, nhận về lượng tương tác lớn.

Ngọc Trinh tập trung vào công việc, ít thị phi chiêu trò hơn hẳn (ảnh: FBNV)



