Show thời trang của NTK Đỗ Long tối 5/12 quy tụ dàn sao đình đám Vbiz. Bên cạnh những màn lộ diện "chặt chém" thì những cuộc hội ngộ có 1-0-2 trên thảm đỏ cũng trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng, đơn cử là khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh chung một khung hình. Đây là lần đầu cả hai đụng độ tại sự kiện sau thời gian tuyên bố "nghỉ chơi", nên mọi động thái đều được netizen soi từng li từng tí.

Trong đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, Ngọc Trinh đang say sưa trả lời phỏng vấn cùng MC. Phía sau, Vũ Khắc Tiệp lướt qua trong lúc tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ. Điều khiến dân mạng bật chế độ hóng hớt chính là họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tuyệt nhiên không có lời chào hay sự tương tác tối thiểu nào.

"Ông bầu Vbiz" bước đi tỉnh bơ, còn Ngọc Trinh tập trung nói chuyện, cả hai giữ khoảng cách như… chưa từng quen biết suốt gần 20 năm. Chỉ một khoảnh khắc vài giây nhưng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều người gọi đây là "pha né nhau đỉnh cao".

Khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp lướt qua Ngọc Trinh tại sự kiện (Clip: Hóng Sao Vbiz)

Khoảnh khắc lướt qua nhau của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh gây bàn tán

Cặp bạn từng thân thiết gần 2 thập kỷ nay như người dưng khi đụng mặt nhau

Hồi cuối năm ngoái, Vũ Khắc Tiệp chính thức xác nhận trên mạng xã hội rằng anh và Ngọc Trinh đã không còn giữ mối quan hệ thân thiết như trước. Nguyên nhân khiến Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh rạn nứt có liên quan đến đoạn video về vụ té xe của Ngọc Trinh mà anh đã đăng tải lên MXH.

"Trước khi Trinh xảy ra chuyện, Trinh có gửi cho tôi clip Trinh bị té xe. Trong clip, Trinh có nói rằng: 'Anh ơi, em lại bị té rồi, đau lắm'. Sau khi nhận được, tôi có đăng lên mạng và bảo rằng 'Thương em quá'. 5 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi chất vấn tại sao lại đăng clip lên mạng từ Trinh. Tôi có xin lỗi Trinh và nhanh chóng gỡ bỏ clip. Nhưng tôi phát hiện Trinh đã hủy theo dõi anh trên MXH. 1 tuần sau, Trinh xảy ra chuyện", Vũ Khắc Tiệp nói.

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ khi Ngọc Trinh xảy ra chuyện, anh rất lo lắng. Đến khi Ngọc Trinh được trở về nhà, anh có nhắn tin hỏi thăm và muốn được sang nhà gặp Ngọc Trinh. Tuy nhiên, Ngọc Trinh chỉ xem mà không trả lời. Ông bầu cũng tiết lộ Ngọc Trinh đã chặn Facebook, hủy theo dõi TikTok nên anh chỉ có thể nhắn tin cho cô trên Instagram nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ nữ người mẫu.

Vũ Khắc Tiệp buồn và tiếc cho tình bạn tan vỡ của mình với Ngọc Trinh

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng được xem là cặp bài trùng của showbiz Việt. Hơn một thập kỷ trước, Vũ Khắc Tiệp là người phát hiện và đưa Ngọc Trinh bước chân vào làng giải trí. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh từ một người mẫu vô danh trở thành cái tên đình đám, với danh hiệu "Nữ hoàng nội y".

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn, đi du lịch sang chảnh và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội. Ngọc Trinh từng gọi Vũ Khắc Tiệp là "tri kỷ", người cô vô cùng tin tưởng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, mối quan hệ này hiện tại đã được người trong cuộc xác nhận không còn như trước.