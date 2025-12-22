Điều Ngọc Trinh muốn nhất lúc này

Ngọc Trinh bước chân vào làng giải trí Việt từ khi mới 15 tuổi. Bên cạnh vai trò người mẫu, người đẹp sinh năm 1989 còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và từng tạo được nhiều dấu ấn. Vào năm 2023, Ngọc Trinh từng bị bắt tạm giam hơn 3 tháng, nhận án tù treo 1 năm về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Kể từ sau sự việc này, Ngọc Trinh dần chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và không còn những phát ngôn gây tranh cãi như trước.

Mới đây, cô hiếm hoi lên tiếng trải lòng, thừa nhận không còn cảm thấy sợ hãi việc không còn hào quang, nhiều người biết tới. Ở thời điểm hiện tại, cô cho biết sức khỏe và cảm giác tự do mới là những giá trị quan trọng nhất mà mình hướng tới.

Cô cho hay: "Tôi không còn sợ nữa, đã trải qua biến cố chấn động rồi thì trên đời này không còn chuyện gì để tôi cảm thấy là sợ. Sợ ở đây nghĩa là sợ một ngày không một ai biết đến mình hay hào quang không còn. Mình đã từng mất đi tất cả rồi, nên cảm thấy mọi thứ đến với mình đều bình thường hết. Mình còn mạnh khỏe, được tự do là tốt lắm rồi".

Ngọc Trinh trải lòng sau 2 năm vướng biến cố lớn. Nguồn: @hongshowbizviet

Cô cho biết điều quan trọng lúc này chính là sức khỏe và sự tự do. Ảnh: FBNV

Vào năm 2023, Ngọc Trinh từng bị bắt tạm giam hơn 3 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: FBNV

Sau những ồn ào pháp lý vào năm 2023, Ngọc Trinh cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Người đẹp quê Trà Vinh hạn chế tối đa các phát ngôn hay chiêu trò gây tranh cãi, thay vào đó xuất hiện với phong cách chừng mực và kín tiếng hơn trước.

Bên cạnh đó, cô cũng đánh dấu sự trở lại với điện ảnh khi đảm nhận một vai phụ trong dự án phim chiếu rạp. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh đang ổn định cuộc sống, thi thoảng góp mặt tại các sự kiện giải trí, duy trì hoạt động livestream bán hàng.

Sau biến cố, Ngọc Trinh trở lại các sự kiện giải trí, tập trung livestream bán hàng. Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.

Vừa qua, Ngọc Trinh chia sẻ lý do không còn hình thể đẹp như trước. Cô cho hay: "Trinh nghĩ là tới tuổi rồi, không còn dễ như hồi trước nữa. Ví dụ hồi trước chỉ cần 5 ngày hoặc 1 tuần không ăn cơm là Trinh có thể giảm từ 1 tới 2 ký. Nhưng bữa giờ cũng lâu rồi không ăn cơm mà không giảm được ký nào, một gram cũng không được. Hiện tại vẫn 54kg".