Dấu hiệu đáng ngờ của Linh Rin giữa nghi vấn mang thai lần 2

Mới đây, Phillip Nguyễn bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên Linh Rin trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khung hình được ghi lại trong không gian ấm cúng, phía sau là cây thông Noel và những hộp quà xếp gọn, mang đậm không khí cuối năm nhẹ nhàng, gần gũi.

Trong ảnh, Linh Rin xuất hiện với diện mạo dịu dàng, gương mặt rạng rỡ. Điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là chiếc váy dáng rộng, thùng thình mà cô lựa chọn. Thiết kế đơn giản, kín đáo, rũ nhẹ nhưng cũng khéo léo giấu dáng, đặc biệt là vòng 2. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, netizen nhận xét vẻ ngoài của Linh Rin trông đầy đặn hơn. Trước đó, Linh Rin vướng nghi vấn mang thai lần 2. Thế nên chi tiết mặc váy rộng rãi của bà xã Phillip Nguyễn càng khiến netizen bàn tán xôn xao.

Hình ảnh mới đây của Linh Rin khiến netizen bàn tán thêm về nghi vấn cô có "tin vui". Ảnh: FBNV

Song song bàn luận Linh Rin có thai lần 2, nhiều ý kiến cũng cho rằng khoảnh khắc mới đăng tải được chụp trong không gian thường nhật nên việc Linh Rin chọn trang phục rộng rãi, thoải mái là điều hoàn toàn dễ hiểu. Sau khi sinh con đầu lòng, phong cách của cô cũng thường hướng đến sự đơn giản, tiện lợi, ưu tiên cảm giác dễ chịu hơn là khoe vóc dáng.

Tại đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra cách đây không lâu, trong clip cùng ra về sau khi tham gia hôn lễ, Linh Rin gây chú ý vì ngoại hình có phần khác lạ. Netizen đã soi vòng 2 lùm lùm của bà xã Phillip Nguyễn trông lớn bất thường. Không những vậy, Linh Rin còn có hành động khác thường, liên tục lấy tay che chắn, đặt trước bụng.

Một chi tiết gây chú ý không kém tại tiệc ở nhà riêng cho đến hôn lễ vào buổi tối, Linh Rin luôn được Phillip Nguyễn kè kè chăm sóc. Không chỉ xách túi cho vợ, dìu Linh Rin đi đứng mà Phillip Nguyễn còn cẩn thận dìu bà xã lên xe an toàn. Từ những động thái trên mà dân mạng xâu chuỗi lại và đặt nghi vấn cặp đôi có "tin vui" lần 2.

Netizen soi bụng lùm lùm của Linh Rin. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Thái độ chăm sóc tỉ mỉ của Phillip Nguyễn với bà xã cũng khiến dân mạng thêm nghi vấn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Tháng 8/2019, Phillip Nguyễn và Linh Rin bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm. Đến tháng 1/2022, Phillip Nguyễn chính thức cầu hôn Linh Rin. Lễ cầu hôn của cả hai diễn ra kín đáo và riêng tư tại Đà Lạt. 4 tháng sau, cả hai chính thức đính hôn với nhau. Đến cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới hoành tráng tại Manila, Philippines.

Cuối tháng 11/2023, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có gọi thân mật là Cà Rốt. Trước đó, bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai con đầu lòng. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng và chú ý cách diện trang phục giấu dáng.

Về phía Phillip Nguyễn, từ khi có con gái, anh nhanh chóng nhập hội "những ông bố nghiện con" khi thường xuyên hé lộ những hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn cho thấy mình là ông chồng tâm lý khi thường nhắn nhủ những lời tình cảm đến vợ khiến netizen phải ghen tị không ngớt.