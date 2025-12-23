Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính là sự kiện trọng đại nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng châu Á vào cuối tuần qua. Dù đám cưới đã kết thúc vào ngày 20.12, nhưng những dư âm xoay quanh ngày vui của cặp đôi hàng đầu này vẫn được truyền thông bóc tách liên tục, netizen bàn luận sôi nổi.

Dù có rất ít hình ảnh trong đám cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin bị rò rỉ ra ngoài, song nhìn vào độ chỉn chu và sang trọng từ địa điểm tổ chức, thực đơn tiệc cưới đến trang phục, trang sức của cô dâu - chú rể, ai cũng dễ đoán chi phí cho hôn lễ này chắc chắn không hề nhỏ. Ngồi xem bảng bóc giá đám cưới thế kỷ này sơ sơ, cộng đồng mạng đã phải "choáng nhẹ" trước những con số được liệt kê.

Cô dâu - chú rể dát hàng hiệu trên người

Trong ngày trọng đại, Shin Min Ah chọn khoác lên người chiếc váy cưới cúp ngực vừa thanh lịch, vừa gợi cảm, kết hợp cùng tóc búi gọn gàng cài khăn voan dài, đeo duy nhất 1 chiếc vòng cổ và cầm đóa hoa cưới linh lan. Hình ảnh nữ tính, đơn giản nhưng đủ tôn vinh trọn vẹn khí chất và nhan sắc xinh đẹp tự nhiên vốn có của minh tinh sinh năm 1984 nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng.

Theo tờ Nate, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trùng hợp là Elie Saab cũng chính là thương hiệu váy cưới mà minh tinh Son Ye Jin "chọn mặt gửi vàng" cho ngày vui của mình và Hyun Bin.

Mẫu váy cưới của thương hiệu Elie Saab mà Shin Min Ah diện trong ngày vui có giá 750 triệu đồng. Ảnh: Naver.

Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới được cho là của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới.

Cặp sao hạng A chi đến 7,6 tỷ đồng cho trang sức cưới. Ảnh: Nate, Dailyfashion_news.

Dịch vụ tổ chức dành cho 1 ngày trọng đại có thể lên đến hàng chục tỷ đồng

Theo tờ Chosun Ilbo, đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah được tổ chức tại sảnh Dynasty, thuộc khách sạn The Shilla Seoul (Seoul, Hàn Quốc). Chi phí ăn uống ở đây khoảng 250.000 won/người (4,4 triệu đồng), chi phí set-up sảnh tiệc, âm thanh, hoa cưới, trang trí dao động 300 triệu won (5,25 tỷ đồng), riêng phần hoa trang trí lên đến 60 triệu won (1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, con số dành cho phần menu đãi khách của cặp sao hạng A này được cho là vượt mốc 250.000 won/người. Thực đơn tiệc cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah gồm có: Thịt cua thì là ăn kèm bánh crêpe sốt kem purée tỏi tây "Peekaboo" và sốt coulis lựu; Súp kem hạt dẻ nấm truffle mịn, ăn kèm bánh brioche nướng phủ phô mai; Thăn bò Angus đạt chuẩn CAB áp chảo, ăn kèm rau của hầm ratatouille, sốt moutarde và khoai tây nghiền; Mì cưới (Wedding Noodles); Cây thông Giáng Sinh trắng Mousse chocolate ivory với dâu tây và chuối. Chỉ riêng việc menu xuất hiện nấm hiếm truffle hay thăn bò Angus - phần thịt cao cấp từ giống bò nổi tiếng thế giới đã thấy sự sang chảnh và xa xỉ ở đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah.

Không gian tiệc cưới sang trọng và quà tặng và thực đơn cưới của cặp sao nghe thôi đã thấy ngập tràn mùi tiền của Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Ảnh: Sina.

Các vị khách đến tham dự đám cưới được cho là nhận được 2 túi quà trắng và vàng. Trong đó, túi quà màu trắng đến từ thương hiệu Lancôme, túi quà còn lại được tiết lộ là sản phẩm của hãng nước hoa xa xỉ Acqua di Parma. Tổng giá trị của hàng trăm phần quà mà Shin Min Ah - Kim Woo Bin chuẩn bị cho khách mời ước tính lên tới hàng trăm triệu won (tương đương hàng tỷ đồng).

Ngoài ra, trước thềm hôn lễ, ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends.

Cặp sao hạng A tặng khách mời đến chúc phúc cho mình toàn hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: Sina.

2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện. Ảnh: Nate.

Hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ trở nên như lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Dàn khách mời toàn sao hạng A khủng đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: Naver.