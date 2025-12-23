Tình trạng phe vé ở concert G-Dragon khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc

Mới đây, G-Dragon (trưởng nhóm BIGBANG) đã tổ chức concert mang tên Übermesch trên sân vận động Gocheok Sky Dome ở Hàn Quốc. Tới sáng 23/12, Yonhap News đưa tin, cảnh sát đã ập tới đêm nhạc của thủ lĩnh BIGBANG và bắt giữ 6 đối tượng phe vé. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, những người này đang cố gắng bán lại vé xem buổi hòa nhạc 1 cách trái phép ở bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện. Trong số những đối tượng bị bắt có 4 cá nhân ở độ tuổi 20.

Theo nguồn tin, 6 nghi phạm đã phối hợp hành động với nhau qua mạng và lên kế hoạch bán vé với mức giá "cắt cổ" ở gần nơi diễn ra concert. Những đối tượng này nhắm mục tiêu vào người hâm mộ đang khao khát bằng mọi giá được sở hữu 1 tấm vé để vào xem buổi diễn của nam ca sĩ hàng đầu làn sóng Kpop.

Cảnh sát đã đến kịp thời trước khi các giao dịch trái phép được thực hiện. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và hiện đang tạm giữ 1 số đối tượng để điều tra thêm về vụ việc.

Cảnh sát ập đến concert của G-Dragon và bắt giữ 6 đối tượng phe vé đang thực hiện hành vi trái quy định ở bên ngoài sân vận động nơi diễn ra đêm nhạc. Ảnh: Naver và Koreaboo

Như vậy, G-Dragon có thể vui vẻ tận hưởng trọn vẹn từng phút giây cùng khán giả trong concert cá nhân sau khi cảnh sát đã tóm trọn ổ phe vé hoạt động bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng vì dân phe vé bị bắt giữ kịp thời, đồng thời cũng thể hiện nỗi bức xúc trước việc nhiều đối tượng hiện vẫn đang ra sức lợi dụng các buổi hòa nhạc của G-Dragon để thu lợi bất chính.

G-Dragon có thể yên tâm đắm chìm trong bầu không khí âm nhạc sau khi cảnh sát đã bắt giữ hết được các đối tượng phe vé hoạt động bên ngoài concert của mình. Ảnh: Nate và Naver

Đây không phải lần đầu tiên các đối tượng phe vé bị bắt giữ bên ngoài địa điểm tổ chức concert của thủ lĩnh BIGBANG. Hồi tháng 7 năm nay, G-Dragon đã tổ chức 3 buổi hòa nhạc liên tiếp ở Đài Loan (Trung Quốc). Nhiều đối tượng phe vé lợi dụng sức nóng của concert và đã "thổi" giá vé lên gấp 6 lần để thu lợi bất chính số tiền lên tới 678.713 USD (18 tỷ đồng).

Sau vụ việc, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được đối tượng cầm đầu là người mang họ Lưu - từng công tác trong ngành điều tra tín dụng nhưng sau đó đã chuyển sang làm phe vé trong gần 3 năm qua.

Cách đây ít tháng, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ 4 đối tượng phe vé thu lợi bất chính gần 20 tỷ đồng từ đêm nhạc của thủ lĩnh BIGBANG. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo