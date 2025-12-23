Lý Song Giang là "cây đa cây đề" trong làng nhạc Hoa ngữ, được công chúng đặt cho những danh hiệu mỹ miều như "ca sĩ của mọi nhà", "ca vương của quân đội". Ông không chỉ là diễn viên, ca sĩ bậc 1 quốc gia của đất nước tỉ dân mà còn mang hàm tướng và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Giờ đây ở tuổi 86, ông Lý Song Giang được nhận mức lương hưu 30.000 – 50.000 NDT/tháng (112 - 187 triệu đồng), lại thêm khối tài sản hơn 100 triệu NDT (374 tỷ đồng) đã tích lũy được từ thời trẻ là quá đủ để trang trải tuổi già. Thế nhưng, vị nghệ sĩ lão làng này vẫn phải đi hát hội chợ ở những huyện thành xa xôi khiến công chúng vô cùng xót xa. Trang QQ cho biết, sở dĩ Lý Song Giang vất vả ngược xuôi như vậy là để cung phụng cho "nghịch tử" từng phải ngồi tù vì tội tình dục Lý Thiên Nhất.

Lý Song Giang là ca sĩ đình đám của Trung Quốc (Ảnh: QQ).

Giờ đây, dù đã đi lại tập tễnh, đôi khi phải dùng xe lăn hỗ trợ nhưng ông vẫn phải đi hát hội chợ kiếm tiền (Ảnh: QQ).

Được biết, Lý Thiên Nhất là con của Lý Song Giang và bà vợ thứ 2, kém ông 27 tuổi – Mộng Cầm. Lúc tuổi đã xế chiều (57 tuổi) mới có Lý Thiên Nhất, ca sĩ Lý Song Giang luôn cưng chiều con hết mực, thậm chí còn đặt cho con cái tên với hàm nghĩa "số 1 trong trời đất".

Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Thiên Nhất đã thể hiện năng khiếu âm nhạc xuất chúng, được coi là thần đồng piano của Trung Quốc. Ai cũng kỳ vọng chàng trai này sẽ làm nên chuyện trong làng nghệ thuật, khiến người bố nổi tiếng được nở mày nở mặt.

Vợ chồng ông Lý Song Giang cưng chiều cậu ấm hết mực (Ảnh: Sina).

Tiếc thay, từ nhỏ, Lý Thiên Nhất đã lộ bản chất bất hảo, khó mà yêu thương nổi. Khi mới học lớp 3, Lý Thiên Nhất có thái độ vô cùng hách dịch, từng xô bạn học ngã xuống cầu thang chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ. Thế nhưng, Lý Thiên Nhất quyết không chịu xin lỗi, còn cặp bố mẹ nổi tiếng thì lựa chọn dùng tiền bạc, địa vị để bình ổn lùm xùm, không hề trách móc con lấy một câu.

Sang đến cấp 2, Lý Thiên Nhất lại càng thêm quá quắt, thường xuyên đánh chửi, đe dọa bạn học, thậm chí còn tỏ thái độ coi thường và thẳng tay "tác động vật lý" giáo viên. Với cả loạt hành vi sai trái, con trai tướng Lý Song Giang đã bị đuổi học.

Thay vì nghiêm khắc dạy bảo, Lý Song Giang lại bảo bọc quá mức, tìm cách lấp liếm cho những sai lầm của quý tử (Ảnh: QQ).

Ngày 6/9/2011, Lý Thiên Nhất (15 tuổi) đã lái xe gây tai nạn cho một cặp vợ chồng. Với bản tính ngang ngược, Lý Thiên Nhất không hề xin lỗi mà còn chửi mắng, đánh người bị hại tới mức phải nhập viện. Hắn còn thản nhiên tuyên bố: "Bố tôi là Lý Song Giang, thách các người dám đụng đến tôi đấy!".

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện cậu bé vị thành niên này điều khiển trái phép chiếc xe BMW trong vòng 9 tháng và vi phạm luật giao thông 32 lần nhưng chưa hề bị phạt. Cứ ngỡ sau khi bị bắt tận tay, Lý Thiên Nhất sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, ai ngờ người bố quyền lực đã ra tay bình ổn tất cả.

Ông Lý Song Giang đã tìm đến gia đình nạn nhân để xin lỗi và bồi thường hậu hĩnh. Thế nên, Lý Thiên Nhất chỉ bị tạm giữ vài ngày ở Trung tâm Cải tạo thiếu niên rồi được thả. Điều khiến dân tình phẫn nộ hơn cả là sau việc này, "nghịch tử" nhà Lý Song Giang không bị gia đình "uốn nắn" cẩn thận mà còn tặng một chiếc siêu xe đắt đỏ để "bù đắp" cho quãng thời gian bị tạm giam.

Lý Song Giang cúi đầu xin lỗi thay con, còn Lý Thiên Nhất thì chẳng hề ăn năn tẹo nào về hậu quả do mình gây ra (Ảnh: QQ).

Netizen cho rằng, chính việc nuông chiều con cái vô tội vạ của vợ chồng nam ca sĩ Lý Song Giang đã đẩy Lý Thiên Nhất đến bên bờ vực thẳm, khiến hắn gây ra vụ án ác tính chấn động cả Trung Quốc vào năm 2013.

Lý Thiên Nhất và 3 người bạn bị tố khống chế và cưỡng hiếp 1 cô gái tại khách sạn. Camera đã ghi lại hình ảnh Lý Thiên Nhất (17 tuổi) kéo nạn nhân vào khách sạn và liên tiếp đánh đập. Đồng thời, hắn cũng là người đầu tiên giở trò dâm ô với nạn nhân. Sau khi gây án, nhóm của Lý Thiên Nhất đã đẩy cô gái ra đường với số tiền 2000 NDT (6,5 triệu đồng).

Với những bằng chứng rõ rành rành, Lý Thiên Nhất và đồng bọn đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Điều dáng nói là sau khi bị bắt, Lý Thiên Nhất phát ngôn gây sốc: "Tôi có trả tiền nên đây không phải cưỡng hiếp", khiến làn sóng phẫn nộ lên cao.

Vụ việc chấn động tới mức tướng Lý Song Giang muốn bao che cho con cũng không được. Ông tức giận tới mức phải nhập viện ngay trong đêm. Mẹ của Lý Thiên Nhất – nữ ca sĩ Mộng Cầm thì tìm đủ mọi cách bao che cho con. Không chỉ tìm luật sư biện hộ, bà Mộng Cầm còn cố tình thêu dệt, bôi đen nạn nhân để giảm tội cho quý tử. Dù vậy, lưới trời khó thoát, Lý Thiên Nhất phải nhận án tù 10 năm.

Lý Thiên Nhất nhận án tù 10 năm vì phạm tội tình dục (Ảnh: QQ).

Năm 2023, khi Lý Thiên Nhất ra tù, vợ chồng Lý Song Giang đổi tên cho con thành Lý Quan Phong với mong muốn quý tử có thể làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, trang QQ cho biết, "tinh nhị đại" (con cái của người nổi tiếng) này vẫn ngựa quen đường cũ, vừa được tự do đã "nướng" ngay hàng trăm tỷ chỉ trong 1 đêm ở một sòng bạc Las Vegas.

Giờ đây, "nghịch tử" của Lý Song Giang vẫn vô công rồi nghề, chưa lập gia đình. Có lẽ vì vậy nên nam ca sĩ đình đám mới nỗ lực kiếm tiền để đảm bảo cho tương lai của quý tử, dù đã U90, đi lại tập tễnh, phải dùng xe lăn vẫn phải vất vả ngược xuôi. Điều này khiến dân tình vừa thương xót lại vừa câm nín trước sự nuông chiều con cái quá đà của ông.

Sau khi quý tử ra tù, Lý Song Giang đã mở tiệc linh đình chúc mừng khiến netizen vô cùng phẫn nộ (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ