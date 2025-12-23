Hoàng tử đánh vợ lần đầu công khai diện mạo bà xã kém 19 tuổi trên truyền hình sau 5 năm giấu kín

Tối 22/12, chương trình Lovers of Joseon (kênh TV Chosun) đã phát sóng hôn lễ của nam diễn viên hài Yoon Jung Soo và bà xã Won Jin Seo. Trong dàn khách mời xuất hiện trong đám cưới, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào hoàng tử Hallyu 1 thời Ryu Si Won. Đặc biệt, việc nam tài tử họ Ryu xuất hiện cùng người vợ kém 19 tuổi đã gây bàn tán rầm rộ khắp mạng xã hội xứ kim chi, bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh công khai diện mạo bà xã sau 5 năm giấu kín như bưng.

Được biết, cô gái này là người vợ thứ 2 của Ryu Si Won, không hoạt động trong làng giải trí và hiện làm giáo viên dạy toán. Còn nhớ nam ngôi sao tái hôn với người vợ hiện tại hồi năm 2020, sau 5 năm ly dị người vợ đầu tiên - nghệ sĩ múa Jo Soo In.

Khi chứng kiến dung mạo xinh đẹp, cuốn hút của vợ Ryu Si Won, diễn viên hài Yoon Jung Soo đã không giấu nổi vẻ trầm trồ: "Sở hữu nhan sắc như vậy nhưng hóa ra cô ấy lại là giáo viên dạy toán". Nam nghệ sĩ họ Yoon không hề quá lời, bởi thực sự vợ Ryu Si Won sở hữu visual rất xinh đẹp, dịu dàng, dễ khiến người khác lầm tưởng rằng cô cũng hoạt động trong làng giải trí giống như ông xã.

Ryu Si Won lần đầu công khai diện mạo bà xã kém 19 tuổi sau 5 năm giấu kín như bưng. Ngay lập tức, visual của vợ tài tử họ Ryu đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ netizen. Ảnh: Nate

Ryu Si Won là hoàng tử Hallyu thế hệ đầu tiên, từng khiến hàng triệu cô gái khắp châu Á say đắm nhờ diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Naver

Nhưng hiện tại, nam diễn viên đã rời khỏi showbiz Hàn và diện mạo của anh cũng thay đổi nhiều so với thời đỉnh cao. Ảnh: Naver

Ryu Si Won tái hôn cách đây 5 năm. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Cô dâu chú rể chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới chung vui. Từ những bê bối với vợ cũ, anh quyết định giữ kín đám cưới lẫn danh tính và hình ảnh người bạn đời.

Trước đó, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ lên mạng những khoảnh khắc dạo chơi cùng vợ nhưng đều giấu kín như bưng diện mạo của người bạn đời. Phải tới tận hôm nay, anh mới lần đầu công khai bà xã với công chúng trên sóng truyền hình.

Trước đây, anh đều cố giữ kín dung mạo của người vợ hiện tại. Ảnh: Nate

Ryu Si Won từng là mỹ nam trong mộng của hàng triệu cô gái khắp châu Á nhưng hình tượng đẹp đẽ đó đã bị ảnh hưởng nặng nề sau scandal đánh người vợ đầu - nghệ sĩ múa Jo Soo In. Nam diễn viên kết hôn với Jo Soo In vào năm 2010. Cuộc hôn nhân này từng được công chúng ngưỡng mộ nhưng trên thực tế, họ chỉ cố gắng tạo vỏ bọc hạnh phúc và giữa 2 người có quá nhiều mâu thuẫn.

Năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nghệ sĩ múa tung bằng chứng nam diễn viên buông lời lẽ cay nghiệt và đánh cô. Jo Soo In tiết lộ thêm, nam tài tử còn đặt thiết bị GPS định vị và nghe lén trên ô tô của mình khi chưa được cô cho phép.

Sau cùng, bạch mã hoàng tử 1 thời lĩnh án phạt 7 triệu won (khoảng 125 triệu đồng) vì hành vi tấn công, đe dọa vợ cũ. Thậm chí, anh còn mất luôn quyền nuôi con dù là người có tiềm lực kinh tế mạnh hơn vợ.

Sau bê bối, anh rời khỏi Kbiz và thỉnh thoảng tới Nhật tổ chức các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ. Hiện tại, hoàng tử Hallyu 1 thời tập trung quản lý Team 106 - đội đua xe ô tô chuyên nghiệp.

Nam ngôi sao sụp đổ hình tượng sau bê bối đánh vợ cũ. Ảnh: Naver

Ryu Si Won sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 22 tuổi. Nam ngôi sao từng là nghệ sĩ thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Trong khoảng thời gian còn hoạt động ở Kbiz, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt tác phẩm đình đám như Sự Thật, Điều Bí Mật, Những Ngày Tươi Đẹp,...

Hồi còn tung hoành ở showbiz Hàn, Ryu Si Won toàn hợp tác với các sao nữ hạng A như Choi Ji Woo, Ha Ji Won, Jang Nara,... Ảnh: Naver và Nate

Nguồn: Sports Chosun