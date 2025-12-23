Điểm chung bất ngờ của 2 minh tinh cưới tài tử tên “Bin” hot nhất Kbiz

Vào ngày 22.12, công ty quản lý AM Entertainment đã công bố ảnh từ đám cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Giữa lễ đường lộng lẫy, cô dâu chú rể nổi bật với visual cực phẩm trong những bộ trang phục sang chảnh mà tinh tế.

Chiếc váy cưới của Shin Min Ah đến từ thương hiệu Elie Saab, thuộc bộ sưu tập váy cưới mùa xuân năm 2026. Thiết kế tinh tế này có giá lên đến 28.600 USD (753 triệu đồng), cho thấy đẳng cấp xa xỉ của nữ minh tinh. Cô còn đeo trang sức xa xỉ, chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương, sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat, với mức giá khoảng 350 triệu won (6,2 tỉ đồng).

Váy cưới của Shin Min Ah có giá lên đến 753 triệu đồng. Ảnh: Instagram

Elie Saab là một thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu do nhà thiết kế người Lebanon Elie Saab dẫn dắt và đặc biệt được giới sao Hàn Quốc yêu thích. Shin Min Ah không phải cô dâu đầu tiên của Kbiz chọn váy của thương hiệu này trong ngày trọng đại. Trước đó, cả Son Ye Jin, Park Shin Hye, Kim Yuna, Son Yeon Jae, Lee Da Hae... đã khoác lên mình thiết kế từ Elie Saab trong dịp trọng đại của đời người.

Đặc biệt, cư dân mạng càng thêm bàn tán về sự trùng hợp giữa Son Ye Jin và Shin Min Ah. Họ đều diện váy Elie Saab và cưới 2 nam thần đình đám xứ Hàn tên "Bin" - Hyun Bin và Kim Woo Bin. Dù thuộc những thế hệ khác nhau, hoạt động trong các giai đoạn khác nhau của làn sóng Hallyu, cả 2 tài tử tên "Bin" đều có điểm chung đáng ngưỡng mộ: sự nghiệp bền vững, sức hút lâu dài và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên những mỹ nhân hàng đầu showbiz.

Shin Min Ah diện váy Elie Saab để cưới Kim Woo Bin. Ảnh: Instagram

Son Ye Jin cũng chọn thương hiệu này cho ngày cưới Hyun Bin. Ảnh: Instagram

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua 10 năm bên nhau, cùng nhau v ượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7.2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20.12 tại Seoul, Hàn Quốc. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc". Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả. Đám cưới này là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống.

Sau 10 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung nhà. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom